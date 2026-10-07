Egyre kockázatosabb megoldásokra szánja magát Oroszország: egyetlen rossz mozdulat is óriási kárt okozhat – szokatlan útvonalon szerzi be a finomított termékeket az olajnagyhatalom
Az ukrán dróntámadások egyre szokatlanabb lépésekre kényszerítik Oroszországot üzemanyag-ellátása biztosítása érdekében. A világ egyik legnagyobb olajtermelője és hagyományosan jelentős üzemanyag-exportőre az elmúlt hónapokban már több százezer tonna benzint és más olajterméket vásárolt külföldről. Most pedig egy, az Európai Unió szankciós listájára felkerült, jégben történő hajózásra nem minősített tanker visz Kínából származó benzinadalékot Oroszország felé a sarkvidéki Északi-tengeri útvonalon.
Az orosz olajtanker csak idén jelent meg a szokatlan útvonalon
A Bloomberg által bemutatott Dakar nyugat felé halad az orosz sarkvidéki partok mentén. A kisebb olaj- és vegyianyag-szállító tanker metil-terc-butil-étert, röviden MTBE-t szállít. Az anyagot a benzin oktánszámának növelésére használják, vagyis fontos alapanyag lehet az orosz üzemanyaggyártás számára.
A Kpler hajókövetési adatai szerint a rakomány útja már önmagában sem hétköznapi. Az MTBE-t augusztus elején Kínában rakták fel a Yorik tankerre, majd szeptember elején a dél-koreai Yeosu partjainál hajóról hajóra átrakták a Dakarra. Utóbbi nem közölt egyértelmű célállomást, ám jelenleg nyugat felé tart az orosz Északi-tengeri útvonalon. A Bloomberg arra következtet az útvonal alapján, hogy Oroszország felé viszi a rakományt.
Önmagában az Északi-tengeri útvonal használata nem számít újdonságnak, hiszen Oroszország évtizedek óta hajózik az Európa és Ázsia közötti utat jelentősen lerövidítő sarkvidéki folyosón, a nyári és kora őszi hónapokban pedig az utóbbi években egyre több kereskedelmi hajó jelenik meg rajta.
A Dakar útja azonban több szempontból is rendhagyó, ugyanis a sarkvidéki útvonalat jellemzően megerősített hajótestű, megfelelő jégosztályú hajókkal járják. A Dakar nem rendelkezik ilyen minősítéssel, ráadásul a hajó nem tartozik az Arktiszon rendszeresen közlekedő tankerek közé: a Bellona környezetvédelmi szervezet adatai szerint csak 2026-ban jelent meg a Kola-félsziget térségében.
A hajó július 24. óta az Európai Unió szankciós listáján is szerepel. Az Európai Bizottság indoklása szerint vélhetően orosz kőolaj vagy olajtermékek szállításában vett részt, és szabálytalan, magas kockázatú hajózási gyakorlatokat alkalmazott. Korábban elsősorban az ellenkező irányban közlekedett: orosz fekete-tengeri kikötőkből vitt olajtermékeket harmadik országokba.
A kockázatot növeli, hogy októberben az Északi-tengeri útvonal hajózási szezonja már a végéhez közeledik. A jégviszonyok gyorsan romolhatnak, ezért egy jégosztály nélküli tanker átkelése lényegesen nagyobb kockázattal járhat, mint a nyár közepén. A Dakar mostani útjához nyilvánosan dokumentált jégtörőkíséretről egyelőre nincs információ.
Már nyáron megfordult az orosz üzemanyag-kereskedelem iránya
A Dakar útja egy hónapok óta tartó folyamat legújabb állomása. Ukrajna sorra támadta az orosz olajfinomítókat drónokkal az elmúlt időszakban, ezért több üzemben átmenetileg vagy részlegesen leállt a termelés.
A Reuters iparági forrásokra és LSEG-adatokra hivatkozva arról számolt be, hogy Oroszország csak augusztusban közel 460 ezer tonna közúti üzemanyagot importált tengeri úton. Mintegy 370 ezer tonna benzin
- Indiából,
- Törökországból
- és Marokkóból
érkezett orosz balti- és sarkvidéki kikötőkbe. A helyzet súlyosságát jól mutatta, hogy augusztus végére az orosz benzintermelés a becslések szerint már csak a belföldi fogyasztás mintegy 70 százalékát fedezte. Moszkva ezért a tengeri behozatal mellett Fehéroroszországból és Kazahsztánból vasúton is vásárolt benzint, és korlátozta az üzemanyag kivitelét.
A Kpler szerint augusztusban mintegy 700 ezer hordó olajtermék érkezett Dél-Koreából Oroszországba, Indiából pedig további 320 ezer hordó. Júliusban az indiai és dél-koreai szállítások ennél is nagyobbak voltak. A Reuters október 6-án arról számolt be, hogy Dél-Korea júliusban és augusztusban összesen több mint 176 ezer tonna olajterméket exportált Oroszországba. Az ukrán szankciós megbízott szerint augusztusban a dél-koreai eredetű termékek az orosz üzemanyagimport 31 százalékát adták.
Az új ellátási láncok felépítése sem mindig hagyományos módon történik. A Reuters korábbi értesülései szerint az Ázsiából Oroszországba tartó rakományok egy részét tengeren, egyik tankerről a másikra rakják át. Ilyen átrakodások történtek Dél-Korea és Malajzia közelében is.
A hírügynökség forrásai szerint ezek a műveletek megnehezíthetik a rakományok eredetének és pontos útvonalának követését, mivel az Oroszországgal folytatott kereskedelem nyugati szankciós kockázatokat hordozhat.
A Dakar esetében is ilyen átrakodás történt: a Kínából elindított MTBE előbb a Yorik fedélzetén jutott el Dél-Koreáig, majd Yeosu közelében került át az Európai Unió szankciós listáján szereplő tankerre.
A sarkvidéki hajózásban közben általánosan is megjelentek a kevésbé felkészített hajók. A Bellona szerint az idei nyári–őszi szezon elején legalább hét, az orosz árnyékflottához sorolt tanker várta a Kara-tengeren az engedélyt az Északi-tengeri útvonal keleti szakaszának használatára. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy közülük többnek alacsony a jégosztálya, más hajóknak pedig egyáltalán nincs ilyen minősítésük.