Egyre kockázatosabb megoldásokra szánja magát Oroszország: egyetlen rossz mozdulat is óriási kárt okozhat – szokatlan útvonalon szerzi be a finomított termékeket az olajnagyhatalom

Az ukrán dróntámadások egyre szokatlanabb lépésekre kényszerítik Oroszországot üzemanyag-ellátása biztosítása érdekében. A világ egyik legnagyobb olajtermelője és hagyományosan jelentős üzemanyag-exportőre az elmúlt hónapokban már több százezer tonna benzint és más olajterméket vásárolt külföldről. Most pedig egy, az Európai Unió szankciós listájára felkerült, jégben történő hajózásra nem minősített tanker visz Kínából származó benzinadalékot Oroszország felé a sarkvidéki Északi-tengeri útvonalon.

A Dakar az Európai Unió szankciós listáján is szerepel, az indoklás szerint ugyanis vélhetően orosz kőolaj vagy olajtermékek szállításában vett részt. / Forrás: gCaptain

Az orosz olajtanker csak idén jelent meg a szokatlan útvonalon

A Bloomberg által bemutatott Dakar nyugat felé halad az orosz sarkvidéki partok mentén. A kisebb olaj- és vegyianyag-szállító tanker metil-terc-butil-étert, röviden MTBE-t szállít. Az anyagot a benzin oktánszámának növelésére használják, vagyis fontos alapanyag lehet az orosz üzemanyaggyártás számára.

A Kpler hajókövetési adatai szerint a rakomány útja már önmagában sem hétköznapi. Az MTBE-t augusztus elején Kínában rakták fel a Yorik tankerre, majd szeptember elején a dél-koreai Yeosu partjainál hajóról hajóra átrakták a Dakarra. Utóbbi nem közölt egyértelmű célállomást, ám jelenleg nyugat felé tart az orosz Északi-tengeri útvonalon. A Bloomberg arra következtet az útvonal alapján, hogy Oroszország felé viszi a rakományt.

Önmagában az Északi-tengeri útvonal használata nem számít újdonságnak, hiszen Oroszország évtizedek óta hajózik az Európa és Ázsia közötti utat jelentősen lerövidítő sarkvidéki folyosón, a nyári és kora őszi hónapokban pedig az utóbbi években egyre több kereskedelmi hajó jelenik meg rajta.

A Dakar útja azonban több szempontból is rendhagyó, ugyanis a sarkvidéki útvonalat jellemzően megerősített hajótestű, megfelelő jégosztályú hajókkal járják. A Dakar nem rendelkezik ilyen minősítéssel, ráadásul a hajó nem tartozik az Arktiszon rendszeresen közlekedő tankerek közé: a Bellona környezetvédelmi szervezet adatai szerint csak 2026-ban jelent meg a Kola-félsziget térségében.

A hajó július 24. óta az Európai Unió szankciós listáján is szerepel. Az Európai Bizottság indoklása szerint vélhetően orosz kőolaj vagy olajtermékek szállításában vett részt, és szabálytalan, magas kockázatú hajózási gyakorlatokat alkalmazott. Korábban elsősorban az ellenkező irányban közlekedett: orosz fekete-tengeri kikötőkből vitt olajtermékeket harmadik országokba.