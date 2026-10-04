Százmillió hordó olajat dobnak a piacra, de van egy komoly bökkenő – a tartalékok csökkentése nagyon kockázatos

A G7 országok 100 millió hordó nyersolajat és dízelt szabadítanak fel a stratégiai készletekből, hogy fékezzék a közel-keleti háború miatt elszálló energiaárakat. A Világgazdaság a G7-döntése mellett azt is megírta, hogy a dízelpiac külön segítséget kap, az első húsz napban jelentős mennyiségű gázolajat dobnak piacra a G7-tagállamok és partnereik. A szakértők szerint mindez azonban hosszú távon nem fogja csökkenteni a magas üzemanyagárakat, pusztán jelzések a piacnak – írja a Handesblatt.

A G7 országok felszabadítják a készleteik egy részét, tartalék olaj kerül a piacra (illusztráció)

Fotó: T.Vyc

Valóban esett az olaj ára, de valójában tiszavirág-életű lehet a 100 millió hordó hatása

A bejelentés valóban gyorsan hatott, Brent ára több mint 3 százalékkal esett, és a német benzinkutakon is olcsóbb lett az üzemanyag. A beavatkozás azonban jóval kisebb annál, mint amilyennek elsőre tűnik.

A felszabadított 100 millió hordó nagyjából annyi olaj, amennyit a világ egyetlen nap alatt elfogyaszt, ráadásul ezt a mennyiséget négy hónap alatt dobják piacra.

A Handelsblatt által idézett szakértő szerint ezért a stratégiai készletek megnyitása legfeljebb rövid távú enyhülést hozhat, az olajpiac alapvető problémáját nem oldja meg.

A közel-keleti háború miatt az ellátási zavaroktól való félelem hónapok óta hajtja felfelé az árakat. Az év eleje óta a Brent nyersolaj ára több mint 60 százalékkal emelkedett, és átlépte a hordónkénti 100 dolláros határt. Egy hordó 159 liternek felel meg. Az olaj drágulása már az inflációban is egyértelműen megjelent, és egyre nagyobb terhet ró a fogyasztókra és a gazdaságra. Németország az év végéig érvényes üzemanyagár-kedvezménnyel is igyekszik mérsékelni a hatását.

A G7 ezért a Nemzetközi Energiaügynökség, az IEA koordinálásával a következő négy hónapban 100 millió hordó nyersolajat és dízelt bocsát piacra. A készletek megnyitásának egyik legfontosabb célja a piac megnyugtatása: annak jelzése, hogy van elegendő olaj, ezért nem fenyeget közvetlen hiány.

Csakhogy a 100 millió hordó nagyságrendjét érdemes a világ fogyasztásához mérni. Az IEA adatai alapján ez körülbelül a globális olajkereslet egyetlen napjának felel meg. Ráadásul nem egyszerre, hanem négy hónap alatt kerül a piacra. A német stratégiai tartalékból felszabadított mennyiséget aktuális piaci áron értékesítik. Ezeket a készleteket eredetileg nem az üzemanyagárak csökkentésére hozták létre, hanem arra, hogy egy tényleges ellátási válság esetén legyen miből pótolni a kieső importot.