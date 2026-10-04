Százmillió hordó olajat dobnak a piacra, de van egy komoly bökkenő – a tartalékok csökkentése nagyon kockázatos
A G7 országok 100 millió hordó nyersolajat és dízelt szabadítanak fel a stratégiai készletekből, hogy fékezzék a közel-keleti háború miatt elszálló energiaárakat. A Világgazdaság a G7-döntése mellett azt is megírta, hogy a dízelpiac külön segítséget kap, az első húsz napban jelentős mennyiségű gázolajat dobnak piacra a G7-tagállamok és partnereik. A szakértők szerint mindez azonban hosszú távon nem fogja csökkenteni a magas üzemanyagárakat, pusztán jelzések a piacnak – írja a Handesblatt.
Valóban esett az olaj ára, de valójában tiszavirág-életű lehet a 100 millió hordó hatása
A bejelentés valóban gyorsan hatott, Brent ára több mint 3 százalékkal esett, és a német benzinkutakon is olcsóbb lett az üzemanyag. A beavatkozás azonban jóval kisebb annál, mint amilyennek elsőre tűnik.
A felszabadított 100 millió hordó nagyjából annyi olaj, amennyit a világ egyetlen nap alatt elfogyaszt, ráadásul ezt a mennyiséget négy hónap alatt dobják piacra.
A Handelsblatt által idézett szakértő szerint ezért a stratégiai készletek megnyitása legfeljebb rövid távú enyhülést hozhat, az olajpiac alapvető problémáját nem oldja meg.
A közel-keleti háború miatt az ellátási zavaroktól való félelem hónapok óta hajtja felfelé az árakat. Az év eleje óta a Brent nyersolaj ára több mint 60 százalékkal emelkedett, és átlépte a hordónkénti 100 dolláros határt. Egy hordó 159 liternek felel meg. Az olaj drágulása már az inflációban is egyértelműen megjelent, és egyre nagyobb terhet ró a fogyasztókra és a gazdaságra. Németország az év végéig érvényes üzemanyagár-kedvezménnyel is igyekszik mérsékelni a hatását.
A G7 ezért a Nemzetközi Energiaügynökség, az IEA koordinálásával a következő négy hónapban 100 millió hordó nyersolajat és dízelt bocsát piacra. A készletek megnyitásának egyik legfontosabb célja a piac megnyugtatása: annak jelzése, hogy van elegendő olaj, ezért nem fenyeget közvetlen hiány.
Csakhogy a 100 millió hordó nagyságrendjét érdemes a világ fogyasztásához mérni. Az IEA adatai alapján ez körülbelül a globális olajkereslet egyetlen napjának felel meg. Ráadásul nem egyszerre, hanem négy hónap alatt kerül a piacra. A német stratégiai tartalékból felszabadított mennyiséget aktuális piaci áron értékesítik. Ezeket a készleteket eredetileg nem az üzemanyagárak csökkentésére hozták létre, hanem arra, hogy egy tényleges ellátási válság esetén legyen miből pótolni a kieső importot.
Trump dízelexport-korlátozással gyakorolt nyomást
A döntést komoly amerikai nyomás előzte meg. Donald Trump amerikai elnök korábban kilátásba helyezte, hogy megvizsgálja az Egyesült Államok dízelexportjának leállítását. Ez több üzemanyagot hagyhatott volna az amerikai piacon, és mérsékelhette volna az ottani árakat, Európában azonban éppen ellenkező hatással járhatott volna. A Handelsblatt szerint a G7 mostani megállapodásában ezért kifejezetten szerepel, hogy a tagállamok nem vezetnek be ilyen korlátozásokat. A Greenpeace az amerikai lépést „fenyegetésként” értékelte, és arra figyelmeztetett, hogy Európa benzin- és dízelfüggősége geopolitikai kiszolgáltatottságot okoz.
Európa legfontosabb dízelbeszerzési forrása a Közel-Kelet után az Egyesült Államok.
Európa és Németország ugyanakkor jelentős saját finomítói kapacitással rendelkezik, így az amerikai szállítások normális körülmények között szakértői becslések szerint az európai szükséglet mindössze 5-6 százalékát fedezik. Az iráni háború miatt azonban az utóbbi időben növekedett az Egyesült Államokból érkező mennyiség.
Katherina Reiche német gazdasági miniszter szerint az elmúlt 48 óra tárgyalásain az volt a legfontosabb, hogy a feszült helyzetből kiszámítható, közös fellépés szülessen. A német gazdasági minisztérium szerint alapvető cél, hogy a piacot ne bizonytalanítsák el. Elmondta azt is, hogy Németország jelentős biztonsági tartalékkal rendelkezik. A stratégiai készletek a gazdasági minisztérium szerint akkorák, hogy az ország három hónapon keresztül képes lenne ellensúlyozni az összes olajimport teljes kiesését. Reiche szerint ezért a mostani felszabadítás nem veszélyezteti az energiaellátást, továbbra is elegendő tartalék marad a rendszerben.
Az árakat lenyomhatja, a problémát nem oldja meg
A G7 bejelentése rövid távon máris működni látszik. Pénteken a decemberi szállítású Brent ára több mint 3 százalékkal, hordónként 98,72 dollárra esett. A piac tehát gyorsan beárazta, hogy a stratégiai tartalékok megnyitásával nő a kínálat. A kérdés azonban az, meddig tarthat az áresés. Ehhez legalább az alábbi két belátást érdemes hozzátenni:
- a 100 millió hordó ugyan hatalmas mennyiségnek hangzik, globális összevetésben mindössze egyetlen napi keresletnek felel meg;
- a stratégiai tartalékok felszabadítása pedig nem szünteti meg sem a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanságot, sem a közel-keleti konfliktust, vagyis azokat a tényezőket, amelyek eredetileg az olajárak megugrásához vezettek.
A G7 lépése tehát elsősorban időt vásárolhat és megnyugtathatja a piacot. Tartós árcsökkenést azonban önmagában aligha garantál, amíg az olajellátást fenyegető geopolitikai kockázatok fennmaradnak – derül ki a Handelsblatt összefoglalójából.