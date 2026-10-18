Ilyen nincs: hiába jelentették be, hogy eltörlik az Oroszország elleni szankciókat Donald Trumpék, az amerikai elnök teljesen váratlant húzott – még inkább átgondolják kicsit, „60 napunk van rá!"
Jól ismert, visszatérő taktikát alkalmaz az energiahordozóknál is Amerika első embere: az orosz exporttal kapcsolatos szankciók és vámok feloldását követő napon Donald Trump kijelentette, hogy hiába szóltak arról a sajtóhírek, még nem jelentett be végleges döntést az ügyben, írta a Reuters.
„Azt hiszem, az elnök a 60 napos időszakot arra akarja felhasználni, hogy elemezze, mit jelentenek a szankciók és a vámok bevezetése a globális gazdaságra, sőt az amerikai gazdaságra is” – mondta Marco Rubio külügyminiszter az újságíróknak, mielőtt felszállt volna egy üzbegisztáni repülőre.
Sokan még nem tudjátok, mi a döntésem, de majd kitaláljuk, és ti is kitaláljátok
– mondta Trump az újságíróknak a floridai Palm Beach-i Mar-a-Lago klubjában.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Graham-törvény nemcsak Oroszország elleni szankciókat ír elő, hanem vámokat is az orosz energiaforrásokat importáló országokból származó árukra. Rubio Indiára mutatott rá, amely az Egyesült Államok fontos partnere, és diverzifikálta energiaellátását, de továbbra is nagymértékben függ az orosz olajtól.
Itt vannak a dízelmegállapodás részletei
Emellett megvédte az Egyesült Államok és Oroszország közötti külön megállapodást a globális piacok dízelellátásának növeléséről, amelynek célja az üzemanyagárak enyhítése, amelyek az Iránnal vívott háború és az energiaellátás zavarai miatt emelkedtek.
A megállapodás értelmében Trump azt mondta, hogy Oroszország kezdetben több mint 300 000 tonna dízelt szállít az Egyesült Államoknak, majd novemberben és azt követően további szállítmányokat indít. „A dízelt így vagy úgy el fogják adni” – mondta Rubio. „Az egyetlen különbség az, hogy mennyit kapna belőle az Egyesült Államok.” Rubio szerint a dízelmegállapodás és a szankciók elengedése tükrözi a közel-keleti és ukrajnai konfliktusok kezelésének kihívásait, amelyek megzavarták a globális energiaellátást.
Mint arról a Világgazdaság beszámolt, amerikai elnök elnöki rendeletben blokkolta az Oroszországgal szembeni újabb gazdasági büntetőintézkedéseket, amelyeket az amerikai kongresszus az Ukrajna elleni háború miatt fogadott el. A döntés értelmében a Fehér Ház az Egyesült Államok nemzeti érdekeire hivatkozva felfüggesztette a fosszilis tüzelőanyag-eladásokra vonatkozó korlátozásokat és büntetővámokat, amelyek a Graham-törvény alapján léptek volna hatályba.
Trump az utolsó pillanatban húzott nagyot - vagy mégsem?
A háttérben az Egyesült Államokban tapasztalható súlyos üzemanyagár-probléma és a megugró infláció áll, a Fehér Ház ugyanis a szankciók enyhítésével próbálja gyorsan csökkenteni a globális és a hazai üzemanyagárakat. Ennek érdekében jött létre a vitatott Donald Trump–Vlagyimir Putyin dízelmegállapodás, amelynek keretében Moszkva azonnal több százezer tonna dízelt indított el a világpiacra. Bár a kongresszusi képviselők a törvény teljes körű végrehajtását kérték, az elnöki rendelet értelmében a mentesség mindaddig érvényben marad, amíg az adminisztráció szükségesnek látja a döntést. Az amerikai elnök lépése a tengeri szállítmányozást is érinti, mivel a korlátozások enyhítésével az orosz árnyékflotta elleni korábbi szigorú fellépés helyett is váratlan fordulatra készül Washington.
Ez hazánkat is érintheti
Az elnöki intézkedés komoly felháborodást váltott ki az európai szövetségesekből, akik szerint ez a lépés segíti Oroszországot a háború finanszírozásában, miközben az Európai Unió már a huszonharmadik szankciós csomagon dolgozik. Ezzel párhuzamosan a tagállamok vezetői az EU-csúcson az energiaárak csökkentéséről és a piaci terhek optimalizálásáról ötletelnek. A szankciók elhalasztása Magyarország számára is sorsdöntő, mivel hazánk nagymértékben támaszkodik az orosz energiahordozók importjára, a Graham-törvény pedig akár százszázalékos büntetővámot is mérhetett volna a külföldi importőrökre. A közvetlen gazdasági veszélyt végül egy korábbi paktum hárította el, amely szerint Orbán Viktor washingtoni találkozóján személyes garanciát kapott Trumptól arra, hogy Magyarország mentesül az orosz olajat sújtó szankciók alól.
Nincs itt semmi látnivaló: Trumpnál ez bevett taktika
Az amerikai elnök előszeretettel húzza az időt, ez egy poliitikai stratégiai ilyen súlyú ügyekben, egyszer mond valamit, aztán időt kér rá, és végül akár vissza is vonja. A bizonytalanságban tartás, a váratlan bejelentések, majd az azt követő halogatások, finomítások és háttéralkuk Trump védjegyei.
Emlékezhetünk rá, hogy a Közel-Keleten kialakult feszültség, különösen a Hormuzi-szoros blokádja kapcsán Trump többször is rendkívül kemény, már-már háborús retorikát használt, amit aztán alkudozás és halogatás követett.
Kijelentette, hogy „eltörli a föld színéről” az iráni erőműveket és energiainfrastruktúrát, ha nem nyitják meg azonnal a szorost, és 48 órás ultimátumot adott, miután a határidő lejárt, Trump közösségi oldalán bejelentette, hogy 5 nappal elhalasztja a katonai csapást, mert „nagyon jó és produktív egyeztetések” zajlanak a háttérben.
Az is benne maradt a köztudatban, amikor Trump egy átfogó elnöki rendeletet írt volna alá a mesterséges intelligencia szabályozásáról. Az utolsó pillanatban, a sajtó kérdéseire válaszolva közölte, hogy elhalasztja az aláírást. Indoklása szerint: „mivel voltak bizonyos részei, amik nem tetszettek, elhalasztottam”, és nem akarja, hogy a szabályozás gátolja az USA versenyképességét. Azóta kiderült, hogy az elnök teljesen eltörölné a mesterséges intelligenciát, ami nyilvánvalóan lehetetlen.
Hasonló retorikát láttunk, amikor Kanadára akart kivetni 50 százalékos büntetővámokat, ott a hatályba lépés előtt alig pár órával halasztotta el a döntést három nappal, hogy időt adjon a további háttéregyezkedésekre. A további történet már mindeni előtt ismert: jelenleg nyílt és brutális vámháború zajlik, miután az Egyesült Államok 50 százalékos büntetővámot vezetett be a kanadai importra, Kanada pedig válaszul azonnali megtorló ellenvámokat léptetett életbe mintegy 700 amerikai termékkel szemben.