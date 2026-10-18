Jól ismert, visszatérő taktikát alkalmaz az energiahordozóknál is Amerika első embere: az orosz exporttal kapcsolatos szankciók és vámok feloldását követő napon Donald Trump kijelentette, hogy hiába szóltak arról a sajtóhírek, még nem jelentett be végleges döntést az ügyben, írta a Reuters.

Ilyen nincs: hiába jelentették be, hogy eltörlik az Oroszország elleni szankciókat Donald Trumpék, az amerikai elnök teljesen váratlant húzott – még inkább átgondolják kicsit, „60 napunk van rá!" Fotó: AFP

„Azt hiszem, az elnök a 60 napos időszakot arra akarja felhasználni, hogy elemezze, mit jelentenek a szankciók és a vámok bevezetése a globális gazdaságra, sőt az amerikai gazdaságra is” – mondta Marco Rubio külügyminiszter az újságíróknak, mielőtt felszállt volna egy üzbegisztáni repülőre.

Sokan még nem tudjátok, mi a döntésem, de majd kitaláljuk, és ti is kitaláljátok

– mondta Trump az újságíróknak a floridai Palm Beach-i Mar-a-Lago klubjában.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Graham-törvény nemcsak Oroszország elleni szankciókat ír elő, hanem vámokat is az orosz energiaforrásokat importáló országokból származó árukra. Rubio Indiára mutatott rá, amely az Egyesült Államok fontos partnere, és diverzifikálta energiaellátását, de továbbra is nagymértékben függ az orosz olajtól.

Itt vannak a dízelmegállapodás részletei

Emellett megvédte az Egyesült Államok és Oroszország közötti külön megállapodást a globális piacok dízelellátásának növeléséről, amelynek célja az üzemanyagárak enyhítése, amelyek az Iránnal vívott háború és az energiaellátás zavarai miatt emelkedtek.

A megállapodás értelmében Trump azt mondta, hogy Oroszország kezdetben több mint 300 000 tonna dízelt szállít az Egyesült Államoknak, majd novemberben és azt követően további szállítmányokat indít. „A dízelt így vagy úgy el fogják adni” – mondta Rubio. „Az egyetlen különbség az, hogy mennyit kapna belőle az Egyesült Államok.” Rubio szerint a dízelmegállapodás és a szankciók elengedése tükrözi a közel-keleti és ukrajnai konfliktusok kezelésének kihívásait, amelyek megzavarták a globális energiaellátást.