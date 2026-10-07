Brutális válság elé néz a világ, ami Magyarországot is térdre kényszerítheti: lassan elfogynak az olajtartalékok, a gáz sem kivétel – „Egy rossz tél vérfürdőt hozhat”

Bár az idei tél kezdete még odébb van, a világpiac számára ténylegesen hozzáférhető, tárolókban lévő olaj mennyisége már most vészesen fogy az iparági vezetők szerint. A londoni Energy Intelligence Forumon többen is megkongatták a vészharangot amiatt, hogy ez a helyzet sérülékenyebbé teszi a piacot, és felfelé hajtja az árakat.

Kritikus szintre kerültek a globális olajtartalékok / Fotó: Shutterstock

Az elmúlt időszakban a kormányok és az energetikai vállalatok többször is a készleteikből bocsátottak olajat a piacra, hogy enyhítsék a globális olajpiacra nehezedő nyomást, amelyet idén példátlan ellátási zavarok sújtanak a közel-keleti konfliktus és az orosz-ukrán háború miatt – írta a Reuters.

„Jelenleg kevesebb mint 6 milliárd hordónyi kereskedelmi készlet maradt, amelynek túlnyomó része a gyakorlatban nem hozzáférhető, így a rendszer már most komoly terhelés alatt áll” – jelentette ki a londoni fórumon Amin Nasser, a szaúd-arábiai állami olajvállalat, a Saudi Aramco vezérigazgatója.

Nasser szerint az iráni háború kezdete óta több mint 1 milliárd hordó olajat szabadítottak fel, főként szárazföldi kereskedelmi készletekből, azonban ez volt az utolsó igazán jelentős eszköz, amely még rendelkezésre állt.

Döntött az energiaügynökség, de ez sem elég

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 100 millió hordónyi nyersolaj és dízel piacra bocsátására készül, hogy enyhítse a meredeken emelkedő dízelárakat. Egyelőre azonban nem világos, hogy ebbe beleszámítanak-e olyan mennyiségek is, amelyek az IEA márciusi, rekordméretű, 400 millió hordós első készletfelszabadításából még nem jutottak el ténylegesen a piacra.

„Sok egyeztetésre volt szükség, de végül 100 millió hordóról született döntés. A készletszintek már kritikus tartományba érnek. Legfeljebb 10 százalék hozzáférhető, ezért is okoz nehézséget számukra még 100 millió hordó előteremtése is” – mondta Nasser az IEA lépéséről.

A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint a világ napi olajkereslete nagyjából 102 millió hordóra tehető.

„Az olajpiac korábbi tartalékpuffereinek eltűnése sérülékenyebbé tette a piacot” – emelte ki a londoni eseményen Mike Wirth, a Chevron vezérigazgatója, hozzátéve, hogy ez megemelte az olajárak alsó támaszszintjét.