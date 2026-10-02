Áttörés? Elképesztő mennyiségű olajat és dízelt engednének a piacra a tartalékokból – a francia terv hírére zuhant az olajár

Az Európai Unió tagállamai pénteken megvitatták a dízelkészletek felszabadítására vonatkozó francia javaslatot, amellyel az emelkedő üzemanyagárakat mérsékelnék az amerikai nyomásra reagálva – közölte a Reutersszel két, az egyeztetés részleteit ismerő forrás.

. Olaj és dízel kerülhet a piacra, a javaslat hírére pedig máris estek a nyersolajárak / Fotó: Unsplash

A pénteki telefonos egyeztetésen tárgyalt terv szerint

az európai országok 50 millió hordó dízelüzemanyagot,

a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamai pedig 50 millió hordó nyersolajat szabadítanának fel a készleteikből.

A Reuters csütörtökön három, a tárgyalásokhoz közel álló forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a Trump-adminisztráció felszólította Németországot és Franciaországot: szabadítsanak fel vészhelyzeti dízelkészleteket, ellenkező esetben az Egyesült Államok dízelexport-tilalmat vezethet be.

Az egyik forrás pénteken azt mondta a hírühynökségnek, hogy Washington a nagy európai országoktól – köztük Franciaországtól és Németországtól – összesen 100 millió hordó dízelüzemanyag felszabadítását követelte húsz napon belül.

Donald Trump amerikai elnök korábban közölte, hogy exporttilalom bevezetését fontolgatja az amerikai üzemanyagárak csökkentése érdekében, a november 3-i félidős választások előtt.

Több tényező is szűkíti a globális dízelkínálatot

A világ dízelellátását az iráni háború és az orosz exporttilalom is nehezíti. Oroszország azután korlátozta a kivitelét, hogy ukrán támadások számos olajfinomítójában károkat okoztak. A források szerint a kínai finomítók is felfüggesztették októberi üzemanyagexportjukat, hogy növeljék a belföldi készleteket.

A pénteki uniós egyeztetésen arról is szó esett, hogy a további dízelkészletek felszabadításáról szóló megállapodásnak amerikai kötelezettségvállalást is tartalmaznia kellene arra, hogy Washington nem vezet be egyoldalú dízelexport-tilalmat – mondta az egyik forrás.

A G7 országainak vezetői péntek délután telefonon egyeztethetnek a következő lépésekről. A csoport soros elnökségét jelenleg Franciaország tölti be.

A 32 tagú IEA márciusban 400 millió hordó stratégiai olajkészlet összehangolt felszabadításáról állapodott meg az iráni háború okozta ellátási zavarok enyhítésére. Ez volt a szervezet történetének legnagyobb ilyen intézkedése. – számot be a Bloomberg.