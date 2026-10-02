Áttörés? Elképesztő mennyiségű olajat és dízelt engednének a piacra a tartalékokból – a francia terv hírére zuhant az olajár
Az Európai Unió tagállamai pénteken megvitatták a dízelkészletek felszabadítására vonatkozó francia javaslatot, amellyel az emelkedő üzemanyagárakat mérsékelnék az amerikai nyomásra reagálva – közölte a Reutersszel két, az egyeztetés részleteit ismerő forrás.
A pénteki telefonos egyeztetésen tárgyalt terv szerint
- az európai országok 50 millió hordó dízelüzemanyagot,
- a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamai pedig 50 millió hordó nyersolajat szabadítanának fel a készleteikből.
A Reuters csütörtökön három, a tárgyalásokhoz közel álló forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a Trump-adminisztráció felszólította Németországot és Franciaországot: szabadítsanak fel vészhelyzeti dízelkészleteket, ellenkező esetben az Egyesült Államok dízelexport-tilalmat vezethet be.
Az egyik forrás pénteken azt mondta a hírühynökségnek, hogy Washington a nagy európai országoktól – köztük Franciaországtól és Németországtól – összesen 100 millió hordó dízelüzemanyag felszabadítását követelte húsz napon belül.
Donald Trump amerikai elnök korábban közölte, hogy exporttilalom bevezetését fontolgatja az amerikai üzemanyagárak csökkentése érdekében, a november 3-i félidős választások előtt.
Több tényező is szűkíti a globális dízelkínálatot
A világ dízelellátását az iráni háború és az orosz exporttilalom is nehezíti. Oroszország azután korlátozta a kivitelét, hogy ukrán támadások számos olajfinomítójában károkat okoztak. A források szerint a kínai finomítók is felfüggesztették októberi üzemanyagexportjukat, hogy növeljék a belföldi készleteket.
A pénteki uniós egyeztetésen arról is szó esett, hogy a további dízelkészletek felszabadításáról szóló megállapodásnak amerikai kötelezettségvállalást is tartalmaznia kellene arra, hogy Washington nem vezet be egyoldalú dízelexport-tilalmat – mondta az egyik forrás.
A G7 országainak vezetői péntek délután telefonon egyeztethetnek a következő lépésekről. A csoport soros elnökségét jelenleg Franciaország tölti be.
A 32 tagú IEA márciusban 400 millió hordó stratégiai olajkészlet összehangolt felszabadításáról állapodott meg az iráni háború okozta ellátási zavarok enyhítésére. Ez volt a szervezet történetének legnagyobb ilyen intézkedése. – számot be a Bloomberg.
Egyes beszámolók szerint a javaslat hírére
- a WTI hordónkénti ára 90 dollár,
- a Brenté pedig 100 dollár alá csökkent,
- miközben emelkedtek a vezető európai tőzsdeindexek.
A részvénypiacokon közben javult a hangulat: az Euro Stoxx 50, a francia CAC 40 és a német DAX egyaránt több mint 1 százalékos emelkedést mutatott. Az amerikai határidős részvényindexek is erősödtek, a Nasdaq 100 határidős jegyzése 0,9, az S&P 500-é 0,5 százalékkal került feljebb.
Ahogy a Világgazdaság korábban megírta, Washington az európai dízeltartalékok felszabadítását sürgette, miközben az amerikai exporttilalom lehetősége tovább fokozta az üzemanyagpiaci feszültséget. Bár Donald Trump jelezte, hogy kevésbé hajlik a tilalom bevezetésére, az európai országok vésztanácskozást tartottak, az EU pedig közös álláspont kialakításán dolgozott. Az amerikai energiaügyi miniszter arra szólította fel a partnereket, hogy teljesítsék korábbi készletfelszabadítási vállalásaikat.
Fontos részlet: nem csak olajról van szó, hanem finomított olajtermékekről, azaz dízelről is. Az IEA külön hangsúlyozta, hogy Európa hozzájárulása elsősorban finomított olajtermékekből állt, míg például az USA teljes, 172,2 millió hordós hozzájárulása nyersolaj volt.
Az Egyesült Államok a teljes mennyiség valamivel kevesebb mint felét vállalta, ám az teljesen nem világos, hogy más országoknak még mennyit kell felszabadítaniuk, mert a részletek bizalmasak.
Európai kereskedők, elemzők és egy finomító szerint a még fennmaradó mennyiség jelentős része vélhetően Európában található, ahol az országok az év korábbi részében csak korlátozott készleteket használtak fel.