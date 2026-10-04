Kiszivárgott: megköthették a nagy olajalkut, hamarosan életbe lép – lélegzet-visszafojtva várják a hivatalos bejelentést, miközben az olajexport zuhan

Az OPEC+ hét meghatározó tagországa – Szaúd-Arábia, Oroszország, Irak, Kuvait, Algéria, Kazahsztán és Omán – a jelenlegi tervek szerint novemberben sem módosítja olajkitermelési céljait. A Bloomberg három, tárgyalásokhoz közel álló forrása alapján azt írja, hogy az erről szóló megállapodás már elvi szinten megszületett, a véglegesítésre a vasárnapi ülésen kerülhet sor.

Olajügyek novemberben: állítólag megvan az OPEC+ megállapodás (illusztráció)

Fotó: Alones / Shutterstock

Skizofrénia az olajpiacon: papíron nő a kitermelés, a valóságban nem

A változatlan kvóták összhangban vannak az OPEC+ korábban elfogadott ütemtervével. A döntés ugyanakkor olyan időszakban születik, amikor az olajpiac ismét felfelé mozdult:

a határidős jegyzések a hordónkénti 100 dolláros szintet közelítik, miközben a dízel ára rekordokat dönt a kutakon.

Az OPEC+ 2026-ban fokozatosan kezdte visszaépíteni a korábbi években végrehajtott termeléscsökkentéseket. A meghirdetett kitermelési emelések jelentős része azonban egyelőre csak papíron létezik, mivel a közel-keleti konfliktus komoly fennakadásokat okozott az olajexportban.

A Perzsa-öböl térségének OPEC+-termelői az elmúlt hónapokban a kitermelési céljaiknál jóval kevesebb olajat tudtak ténylegesen a piacra juttatni. Az export a normális szint 60–80 százaléka között ingadozott.

Az OPEC adatai szerint a hét meghatározó OPEC+-tag augusztusban napi 25 millió hordó olajat termelt, ami napi 630 ezer hordós növekedés júliushoz képest. Ez azonban még mindig mintegy napi 5 millió hordóval marad el a februári, a háború előtti szinttől.

Vagyis miközben az OPEC+ hivatalosan már hónapok óta lazítja a korábbi termeléskorlátozásokat, a közel-keleti konfliktus miatt ezeknek az emeléseknek jelentős része nem jelenik meg tényleges kínálatként a világpiacon.

A kapacitásvizsgálat is csúszik

A közel-keleti konfliktus az OPEC+ egyik fontos hosszabb távú döntését is nehezíti. A csoportnak ugyanis felül kell vizsgálnia a tagállamok tényleges termelési kapacitását, amely alapján később meghatározhatják a 2027-es kitermelési kvótákat.

A kapacitásvizsgálatot azonban a háború miatt elhalasztották. A konfliktus ugyanis

bizonytalanná tette a jövőbeli termelési potenciál megítélését,

így a tagországok számára is nehezebb meghatározni, hogy mekkora kitermelésre lennének ténylegesen képesek.

Az OPEC+ jelenleg továbbra is mintegy napi 2 millió hordónyi termeléscsökkentést tart fenn a tagok többségénél. A kapacitásvizsgálat eredménye kulcsfontosságú lesz annak eldöntéséhez, hogyan osszák majd el a későbbi termelésnöveléseket.