Kritikus helyzetbe kerülhet az egyik szomszédunk energiaellátása: jövőre is szükségük lesz orosz olaj – mentességért kopogtatnak Trumpnál

Szlovákia 2027-ben is tervezi az orosz kőolaj importját, emiatt jövő évre is mentességet szeretne erre vonatkozóan az Amerikai Egyesült Államoktól. Ellenkező esetben azokkal a szankciókkal szembesülhet, amelyekkel Washington az Oroszországból kőolajat importáló országokat fenyegeti. Erről Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter beszélt pénteki sajtótájékoztatóján, az Egyesült Államokban tett e heti látogatásával kapcsolatban. A tárcavezető elmondása szerint az amerikai fél az eddigi tárgyalásokon megértést tanúsított Szlovákia diverzifikációs terve iránt.

Szlovékia is nagyban függ a Barátság kőolajvezetéktől / Fotó: AFP

„Elmagyaráztuk nekik a helyzetünket, miszerint a Barátság kőolajvezetéken kívül az Adria kőolajvezeték az egyetlen lehetséges útvonal, amelyen keresztül kőolajat tudunk szállítani Szlovákiába” – idézte Saková nyilatkozatát a Teraz szlovákiai hírportál. A miniszter ugyanakkor hozzátette azt is, hogy egyelőre nem tesztelték, elegendő-e az Adria vezeték kapacitása Szlovákia és Magyarország szükségleteinek kielégítésére. A szlovák küldöttség a Mol és a Slovnaft diverzifikációs terveiről is tájékoztatta amerikai tárgyalópartnereit.

Denisa Saková az Amerikai Egyesült Államokban az amerikai kőolaj szlovákiai szállításának lehetőségéről is tárgyalt. „Természetesen örülnénk, ha sikerülne olyan amerikai partnert találnunk, amely elfogadható árfeltételek mellett szállítana nekünk kőolajat” – fogalmazott a gazdasági miniszter.

Szerbiának retro gázszerződése van, de déli szomszédunkkal kesztyűs kézzel bánnak az oroszok: ennyit számít, ha az olajárak és nem a gázpiac alapján fizet egy ország

Az európai energiapiac helyzete a fűtési szezon előtt továbbra is rendkívül feszült, már összevethető a 2022-es válsággal Szerbia megbízott bányászati és energiaügyi minisztere szerint. Dubravka Djedović-Handanović egy belgrádi regionális energiacsúcstalálkozón a hasonlóságot különösen az energiaköltségek terén tartotta szembetűnőnek.

A miniszterhelyettes azt is hangsúlyozta, hogy Szerbia jelentős gázkészlettel rendelkezik. Ehhez hozzátehetjük, Szerbia törzsudvarnoki (Banatski Dvor) földalatti gáztárolója bővítés alatt áll, így azt korábbi hírek szerint nem is használja, 2022 óta Magyarországon tároltat gázt. Viszont szeptemberi szerbiai közlések szerint van mintegy 400 millió köbméter földgáza a törzsudvarnoki tárolóban, további 500 millió köbméter pedig Magyarországon az MVM és a Srbijagas megállapodása alapján. A 350 millió köbméterrel kibővített törzsudvarnoki létesítményt ez év végén tervezték üzembe helyezni, de ebből nem lesz semmi. A 2012-ben átadott tároló 51 százaléka ugyanis a Gazpromé, 49 százaléka a Srbijagasé. Márpedig a tároló átadását szakértők szerint éppen a Gazprom-hányad miatti amerikai szankciók késleltetik. Egyelőre nincs is új dátuma a beruházás befejezésének.