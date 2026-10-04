Az olajtermelőket nem érdeklik a magas árak: nem nyitják meg a csapokat, Európa nem számíthat rájuk
Az OPEC+ vasárnapi ülésén megállapodott arról, hogy novemberre változatlanul hagyja az olajkitermelési célokat – közölte a termelői csoport.
A döntés megfelel a piaci várakozásoknak, amelyek szerint az év vége előtt már nem várható érdemi változás a kitermelésben.
Döntöttek az olajtermelő országok
Az OPEC+ csoport, amelynek Szaúd-Arábia, Oroszország, Irak, Kuvait, Algéria, Kazahsztán és Omán a tagja, egy vasárnapi online konferencián határozott a novemberi kitermelési célokról. Ezek továbbra is jóval meghatározott értékeke alatt maradnak, mivel az iráni miatt kialakult fennakadások továbbra is akadályozzák az exportot.
A kivitel az elmúlt hónapokban a normális szint 60-80 százaléka között ingadozott.
Bár a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj mennyisége növekedett, az OPEC+ országok a piaci várakozásoknak megfelelően nem változtattak termelési plafonjaikon, így a kitermelés továbbra is a meghatározott kvóták alatt marad – mondta Giovanni Staunovo, a UBS elemzője, aki hangsúlyozta hogy
ezért az olajpiac továbbra is feszes.
Az olajárak pénteken mérséklődtek, miután az európai vezetők beleegyeztek Donald Trump amerikai elnök azon kérésébe, hogy gázolajkészleteket szabadítsanak fel. A Brent hordónkénti ára ennek ellenére továbbra is 100 dollár felett van, szemben az Irán háború kitörése előtti mintegy 73 dollárral.
Idén nem növekedett a kitermelés
Az iráni háború az OPEC+ kitermelési kapacitásainak felülvizsgálatát is késleltette. A folyamat kulcsfontosságú a tagországok 2027-es kitermelési kvótáinak meghatározásához, a konfliktus azonban bizonytalanná tette a jövőbeni termelési potenciálra vonatkozó becsléseket – nyilatkozták iparági források a Reutersnek.
Az OPEC+ 2026-ban emelte kitermelési céljait, miután emelte kitermelési céljait, miután korábban éveken át termeléscsökkentést hajtott végre. Az iráni háború miatt azonban ezek az változások csak elméletben valósultak meg.
Az OPEC+ augusztusban napi 25 millió hordó olajat termelt, 630 ezer hordóval többet, mint júliusban. Ez ugyanakkor még mindig mintegy napi 5 millió hordóval maradt el a februári, háború előtti szinttől.
A csoport legközelebb november 1-jén ülésezik és a legtöbb tagra továbbra is érvényes a mintegy napi 2 millió hordós kitermeléscsökkentés. A csoportnak szüksége van a kapacitásfelülvizsgálat eredményeire ahhoz, hogy eldöntse, miként ossza el a későbbi kvótaemeléseket a tagok között. A Reuters forrásai szerint 2027 előtt nem várható jelentős változás.
Lépett a G7
A G7-országok egy intézkedéscsomagot jelentettek be, amelynek keretében összesen 100 millió hordónyi gázolajat és egyéb energiatartalékot szabadítanak fel. Az együttműködés a készletfelszabadításon kívül kiterjed a termelés felpörgetésére, valamint az olajfinomítók karbantartásának összehangolására is.
A G7-országok megállapodtak, hogy megelőző lépéseket tesznek annak érdekében, hogy elkerüljék a nagyobb finomítói kapacitások egyidejű kiesését. Mindemellett arra ösztönzik a jelentős kapacitással rendelkező országokat, hogy fokozzák a finomított kőolajtermékek, különösen a gázolaj előállítását. A megegyezés értelmében 100 millió hordónyi gázolaj szabadul fel hamarosan, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) pedig 20 napon belül megvizsgálja az intézkedések hatását.
Az IEA szeptemberi adatai szerint az Öböl-menti országok nettó gázolajexportja augusztusban napi mindössze 390 ezer hordót tett ki, ami alig több mint negyede a háború előtti szintnek. Továbbá az is problémát jelent, hogy az ukrán dróncsapások következtében az orosz kiesés eléri a napi félmillió hordót.
Tehát összességében nagyjából napi 1,6 millió hordó gázolaj esik ki a piacokról.
A G7-országok egyúttal azt is vállalták, hogy nem vezetnek be egymással szemben energiaexport-korlátozásokat, és a többi termelőt is erre szólították fel.
A folyamat azonnal megkezdődik, és négy hónapon át tart, a G7-tagállamok és partnereik pedig már az első 20 napban jelentős mennyiségű gázolajat bocsátanak a piacra
− olvasható Emmanuel Macron francia elnök hivatalának közleményében.