Deviza
EUR/HUF369,14 +0,18% USD/HUF327,76 +0,13% GBP/HUF433,09 -0,09% CHF/HUF394,79 -0,08% PLN/HUF84,32 +0,37% RON/HUF69,13 +0,16% CZK/HUF15,09 +0,16% EUR/HUF369,14 +0,18% USD/HUF327,76 +0,13% GBP/HUF433,09 -0,09% CHF/HUF394,79 -0,08% PLN/HUF84,32 +0,37% RON/HUF69,13 +0,16% CZK/HUF15,09 +0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Az olajtermelőket nem érdeklik a magas árak: nem nyitják meg a csapokat, Európa nem számíthat rájuk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Fontos döntést hozott az OPEC+. Az olajtermelő országokat tömörítő csoport nem változtat korábban meghatározott céljain. A szakértők szerint érdemi változás már nem valószínű az év vége előtt, ám a piac annak ellenére is feszes, hogy a G7-országok hamarosan jelentős mennyiségű gázolajkészletet szabadítanak fel.
VG
2026.10.04, 16:58

Az OPEC+ vasárnapi ülésén megállapodott arról, hogy novemberre változatlanul hagyja az olajkitermelési célokat – közölte a termelői csoport.

Döntöttek az olajtermelő országok
Döntöttek az olajtermelő országok / Fotó: Hans Lucas via AFP

A döntés megfelel a piaci várakozásoknak, amelyek szerint az év vége előtt már nem várható érdemi változás a kitermelésben.

Döntöttek az olajtermelő országok

Az OPEC+ csoport, amelynek Szaúd-Arábia, Oroszország, Irak, Kuvait, Algéria, Kazahsztán és Omán a tagja, egy vasárnapi online konferencián határozott a novemberi kitermelési célokról. Ezek továbbra is jóval meghatározott értékeke alatt maradnak, mivel az iráni miatt kialakult fennakadások továbbra is akadályozzák az exportot.

A kivitel az elmúlt hónapokban a normális szint 60-80 százaléka között ingadozott.

Bár a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj mennyisége növekedett, az OPEC+ országok a piaci várakozásoknak megfelelően nem változtattak termelési plafonjaikon, így a kitermelés továbbra is a meghatározott kvóták alatt marad – mondta Giovanni Staunovo, a UBS elemzője, aki hangsúlyozta hogy

ezért az olajpiac továbbra is feszes.

Az olajárak pénteken mérséklődtek, miután az európai vezetők beleegyeztek Donald Trump amerikai elnök azon kérésébe, hogy gázolajkészleteket szabadítsanak fel. A Brent hordónkénti ára ennek ellenére továbbra is 100 dollár felett van, szemben az Irán háború kitörése előtti mintegy 73 dollárral.

Idén nem növekedett a kitermelés

Az iráni háború az OPEC+ kitermelési kapacitásainak felülvizsgálatát is késleltette. A folyamat kulcsfontosságú a tagországok 2027-es kitermelési kvótáinak meghatározásához, a konfliktus azonban bizonytalanná tette a jövőbeni termelési potenciálra vonatkozó becsléseket – nyilatkozták iparági források a Reutersnek.

Az OPEC+ 2026-ban emelte kitermelési céljait, miután emelte kitermelési céljait, miután korábban éveken át termeléscsökkentést hajtott végre. Az iráni háború miatt azonban ezek az változások csak elméletben valósultak meg.

Az OPEC+ augusztusban napi 25 millió hordó olajat termelt, 630 ezer hordóval többet, mint júliusban. Ez ugyanakkor még mindig mintegy napi 5 millió hordóval maradt el a februári, háború előtti szinttől.

A csoport legközelebb november 1-jén ülésezik és a legtöbb tagra továbbra is érvényes a mintegy napi 2 millió hordós kitermeléscsökkentés. A csoportnak szüksége van a kapacitásfelülvizsgálat eredményeire ahhoz, hogy eldöntse, miként ossza el a későbbi kvótaemeléseket a tagok között. A Reuters forrásai szerint 2027 előtt nem várható jelentős változás.

Lépett a G7

A G7-országok egy intézkedéscsomagot jelentettek be, amelynek keretében összesen 100 millió hordónyi gázolajat és egyéb energiatartalékot szabadítanak fel. Az együttműködés a készletfelszabadításon kívül kiterjed a termelés felpörgetésére, valamint az olajfinomítók karbantartásának összehangolására is.

A G7-országok megállapodtak, hogy megelőző lépéseket tesznek annak érdekében, hogy elkerüljék a nagyobb finomítói kapacitások egyidejű kiesését. Mindemellett arra ösztönzik a jelentős kapacitással rendelkező országokat, hogy fokozzák a finomított kőolajtermékek, különösen a gázolaj előállítását. A megegyezés értelmében 100 millió hordónyi gázolaj szabadul fel hamarosan, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) pedig 20 napon belül megvizsgálja az intézkedések hatását.

Az IEA szeptemberi adatai szerint az Öböl-menti országok nettó gázolajexportja augusztusban napi mindössze 390 ezer hordót tett ki, ami alig több mint negyede a háború előtti szintnek. Továbbá az is problémát jelent, hogy az ukrán dróncsapások következtében az orosz kiesés eléri a napi félmillió hordót.

Tehát összességében nagyjából napi 1,6 millió hordó gázolaj esik ki a piacokról.

A G7-országok egyúttal azt is vállalták, hogy nem vezetnek be egymással szemben energiaexport-korlátozásokat, és a többi termelőt is erre szólították fel.

A folyamat azonnal megkezdődik, és négy hónapon át tart, a G7-tagállamok és partnereik pedig már az első 20 napban jelentős mennyiségű gázolajat bocsátanak a piacra

− olvasható Emmanuel Macron francia elnök hivatalának közleményében.

Energiaválság

Energiaválság
1960 cikk
OPEC+
energiaválság
döntés
olajkitermelés
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu