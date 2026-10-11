Az olajpiac egyik válsága után jön a következő: a közel-keleti konfliktus miatt most már a tankerekből sincs elég. A Vitol vezére szerint a készletek Nyugaton gyakorlatilag kimerültek, ezért ha megszakad a közel-keleti olajáramlás, jöhet a 200 dolláros olaj.

Több olaj indulhat útnak a Perzsa-öbölből, de ez önmagában nem oldja meg az ellátási válságot / Fotó: corlaffra / Shutterstock

Baj baj hátán: hiába nyílik meg a Hormuzi-szoros, a 200 dolláros olajár így is beüthet – most derült ki, hogy tankerből sincs elég

Újabb szűk keresztmetszet alakult ki a globális olajpiacon: már nemcsak az számít, mennyi nyersolaj jut ki a Közel-Keletről, hanem az is, hogy van-e elég tanker, amely el tudja szállítani. Russell Hardy, a világ legnagyobb független olajkereskedője, a Vitol vezérigazgatója szerint a hét hónapja tartó amerikai-iráni konfliktus új szakaszba lépett.

Ezt a konfliktust egy nyersolajválsággal kezdtük. Aztán termékválsággá alakult. Most több nyersolaj érkezik a Közel-Keletről, azonban ez most szállítási válsággá fog alakulni

– mondta Hardy a londoni Energy Intelligence Forumon.

A tankerhiány annak ellenére alakult ki, hogy az Egyesült Államok haditengerészete útvonalat biztosított a hajóknak a Hormuzi-szoroson keresztül. Hardy becslése szerint jelenleg naponta

mintegy 12 millió hordó nyersolaj;

és 2 millió hordó finomított üzemanyag jut ki a Perzsa-öbölből.

„Valóban nincs egészen elég hajó ahhoz, hogy mindenhová jusson” – fogalmazott a Vitol vezére, aki szerint a tankerek bérleti díja „meglehetősen parabolikusan” emelkedett. A szállítási költségek kiszámíthatatlansága már a finomítókat és az olajkereskedőket is komoly döntési helyzetbe hozza.

A jelenlegi rendszer rendkívül körülményes. Az egyik tankercsoport a Hormuzi-szoroson keresztül közlekedik, miközben iráni támadások veszélyének van kitéve, majd a rakományt az Ománi-öbölben várakozó másik hajócsoport veszi át. A hajók így napokra vagy akár hetekre is kieshetnek a globális tankerflottából.

Már nem csak mumus a 200 dolláros olajár

Ez ugyan segített abban, hogy több közel-keleti olaj jusson el a világpiacra, ugyanakkor a szállítási kapacitás szűkösségét is súlyosbította. A Brent árfolyama kedden Londonban 98 dollár alatt járt hordónként, de Hardy szerint ez nem jelenti azt, hogy megszűnt volna az árrobbanás veszélye.