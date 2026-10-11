Baj baj hátán: hiába nyílik meg a Hormuzi-szoros, a 200 dolláros olajár így is beüthet – most derült ki, hogy tankerből sincs elég
Az olajpiac egyik válsága után jön a következő: a közel-keleti konfliktus miatt most már a tankerekből sincs elég. A Vitol vezére szerint a készletek Nyugaton gyakorlatilag kimerültek, ezért ha megszakad a közel-keleti olajáramlás, jöhet a 200 dolláros olaj.
Baj baj hátán: hiába nyílik meg a Hormuzi-szoros, a 200 dolláros olajár így is beüthet – most derült ki, hogy tankerből sincs elég
Újabb szűk keresztmetszet alakult ki a globális olajpiacon: már nemcsak az számít, mennyi nyersolaj jut ki a Közel-Keletről, hanem az is, hogy van-e elég tanker, amely el tudja szállítani. Russell Hardy, a világ legnagyobb független olajkereskedője, a Vitol vezérigazgatója szerint a hét hónapja tartó amerikai-iráni konfliktus új szakaszba lépett.
Ezt a konfliktust egy nyersolajválsággal kezdtük. Aztán termékválsággá alakult. Most több nyersolaj érkezik a Közel-Keletről, azonban ez most szállítási válsággá fog alakulni
– mondta Hardy a londoni Energy Intelligence Forumon.
A tankerhiány annak ellenére alakult ki, hogy az Egyesült Államok haditengerészete útvonalat biztosított a hajóknak a Hormuzi-szoroson keresztül. Hardy becslése szerint jelenleg naponta
- mintegy 12 millió hordó nyersolaj;
- és 2 millió hordó finomított üzemanyag jut ki a Perzsa-öbölből.
„Valóban nincs egészen elég hajó ahhoz, hogy mindenhová jusson” – fogalmazott a Vitol vezére, aki szerint a tankerek bérleti díja „meglehetősen parabolikusan” emelkedett. A szállítási költségek kiszámíthatatlansága már a finomítókat és az olajkereskedőket is komoly döntési helyzetbe hozza.
A jelenlegi rendszer rendkívül körülményes. Az egyik tankercsoport a Hormuzi-szoroson keresztül közlekedik, miközben iráni támadások veszélyének van kitéve, majd a rakományt az Ománi-öbölben várakozó másik hajócsoport veszi át. A hajók így napokra vagy akár hetekre is kieshetnek a globális tankerflottából.
Már nem csak mumus a 200 dolláros olajár
Ez ugyan segített abban, hogy több közel-keleti olaj jusson el a világpiacra, ugyanakkor a szállítási kapacitás szűkösségét is súlyosbította. A Brent árfolyama kedden Londonban 98 dollár alatt járt hordónként, de Hardy szerint ez nem jelenti azt, hogy megszűnt volna az árrobbanás veszélye.
„Enélkül valóban megvan a hordónkénti 200 dolláros forgatókönyv, ezért nagyon fontos, hogy ez folytatódjon” – mondta, hozzátéve: „Nyugaton már nincs több lecsapolható készlet.”
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Már a sarkvidéki jég sem tartja vissza Oroszországot attól, hogy pótolja a megtépázott olajfinomítók kieső termelését . Még nyáron egy jégben történő hajózásra nem minősített, az Európai Unió szankciós listáján szereplő tanker indult el Ázsiából az orosz partok felé, fedélzetén fontos olajipari alapanyaggal.
A tankerhiány miatt a finomítók egyre inkább azokat az olajszállítmányokat keresik, amelyek könnyebben elérhetők. Egy, a Financial Timesnak nyilatkozó olajipari vezető szerint például az Északi-tengerből származó rakományokat a múlt héten már hordónként 145 dolláros áron értékesítették.
Európa különösen nehéz helyzetben van. A magas nyersolaj- és fuvarköltségek miatt az európai finomítók feldolgozási marzsai – vagyis a nyersolaj üzemanyaggá alakításából származó megtérülés – nemrég negatívba fordultak. Az Egyesült Államokban ezzel szemben 70 dollár felett vannak a marzsok, mivel az amerikai finomítók könnyebben hozzáférnek a belföldi nyersolajhoz.
Ha az európai finomítók továbbra sem tudnak nyereségesen működni, visszafoghatják a termelést, ami tovább súlyosbíthatja az olyan üzemanyagok, például a dízel ellátási problémáit.
Nagyon nehéz fenntartani ezt a helyzetet, és ezért marad magas a piac, mert továbbra sincs nyilvánvaló megoldás előttünk
– mondta Hardy.
Szerinte ugyanakkor a közel-keleti nyersolaj és üzemanyag exportjának fenntartása enyhítheti a problémákat. „Ez egy fontos mentőöv” – fogalmazott. A közel-keleti olaj nagy része Ázsiába tart, és a most útnak induló nyersolaj várhatóan novemberben és decemberben kerül feldolgozásra, hogy a téli időszakban üzemanyaggal lássa el a piacokat.
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