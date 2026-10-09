Ha tovább drágul a szállítás, egyszerűen leállhat az olajkereskedelem – már drágább tengeren fuvarozni az olajat, mint kilőni egy űrrakétát
Az űrrakéták indításánál is drágábbá vált az olaj tengeri szállítása: a Gibson hajóközvetítő adatai szerint egy olajkereskedelemre használt tanker bérlése az Egyesült Államokból Kínába jelenleg mintegy 80 millió dollárba kerül. Összehasonlításképpen: a SpaceX Falcon 9 rakétájának hagyományos indítása körülbelül 74 millió dollárba kerül – áll a Bloomberg összeállításában. Ráadásul az év elején még egy hasonló tankerhajót is meg lehetett volna vásárolni a mostani fuvardíjnak megfelelő összegért. A szállítási díjak emelkedése később lecsapódhat az üzemanyag és más kőolajtermékek árában.
Olajkereskedelem: ehhez már kevés lehet a globális flotta
A rendkívüli drágulás hátterében a globális tankerflotta kapacitáshiánya áll, amelyet az iráni háború és a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítások átalakulása tovább súlyosbít. Az SSY hajóközvetítő szerint az inflációval korrigált fuvardíjak az 1960-as évek óta nem látott magasságba emelkedtek, meghaladva az 1980-as évek tankerháborúinak idején tapasztalt szinteket is, amikor Irán és Irak kereskedelmi hajókat támadott a Perzsa-öbölben.
Egyszerűen nincs elég hajó ahhoz, hogy minden igényt kiszolgáljunk
– mondta Russell Hardy, a világ legnagyobb független olajkereskedőjének számító Vitol Group vezérigazgatója.
A Hormuzi-szoros miatt szűkült be a piac
Az iráni háború hónapok óta alakítja át az olajpiacot, a szállítási költségek megugrása pedig újabb terhet jelent az olajkereskedelem szereplőinek. A közel-keleti olajtermelők egyre gyakrabban kényszerülnek arra, hogy a Hormuzi-szoroson át kijuttatott olajat más hajókra rakják át. Ez egyes útvonalakon akár egy héttel is meghosszabbíthatja az utazást, így ugyanannyi olaj elszállításához több hajókapacitásra van szükség.
Az iparági vezetők szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányok mennyisége már eléri a háború előtti szint mintegy 80 százalékát, a hajózási piac azonban nehezen alkalmazkodik az ingadozó forgalomhoz.
Amikor a szállítások összeomlottak, a tankerek hetekig üresen hajóztak a Közel-Keletről más térségekbe, hogy új megbízásokat találjanak. A forgalom helyreállásával most ismét át kell rendezni a flottát, ami szintén heteket vehet igénybe.
A feszültséget tovább növeli, hogy
- az iráni export Kína felé gyakorlatilag leállt, ezért a kínai vevők más forrásokból próbálják beszerezni a kőolajat;
- eközben egyes hajók a húszi támadások elkerülése érdekében Afrika megkerülésével közlekednek, kihagyva a vörös-tengeri útvonalat, ami több ezer tengeri mérfölddel hosszabbíthatja meg útjukat.
Az iráni támadásokban megrongálódott, javításra szoruló tankerek szintén csökkentik a rendelkezésre álló kapacitást.
Egy hordó olaj szállítása már 41 dollárba kerülhet
A fuvardíjak emelkedése a költségek szerkezetét is alapjaiban változtatja meg. Például egy, az Egyesült Államokból induló szállításra ezen a héten olyan megállapodás született, amely hordónként 41 dolláros szállítási költségnek felel meg. Ugyanez az útvonal tavaly átlagosan mindössze 4,50 dollárba került hordónként.
A szállítás így már a pénteken hordónként 91 dollár körül jegyzett nyugat-texasi WTI olaj árának mintegy 45 százalékát teszi ki.
A piac szélsőséges volatilitását jelzi, hogy a Vitol vezérigazgatója szerint a kereskedőknek már néhány dolláros pontossággal is nehéz megbecsülniük a szállítás költségeit.
A helyzet legnagyobb nyertesei egyelőre a tankerhajók tulajdonosai. A szűk, jellemzően kevéssé ismert hajótulajdonosi kör – köztük görög családok, norvég üzletemberek és egy dél-koreai milliárdos – hatalmas bevételekre tesz szert. A nagyobb hajók szűkössége miatt a kisebb Suezmax tankerek napi átlagos bevétele is 680 ezer dollár fölé emelkedett, ami a hónap eleji szint körülbelül ötszöröse.
A hajók megvásárlása sem jelent olcsó menekülőutat: a használt olajszállító tankerek ára a Clarkson Research Services adatai szerint rekordot döntött, és elérte a 240 millió dollárt. Ez több mint 60 százalékos emelkedés az év végi szinthez képest.
A finomítók is megérzik a drágulást
A drága szállítás már az olajkereskedelem földrajzi szerkezetét is átalakítja. Nyugat-Afrikában, ahonnan jelentős mennyiségű kőolaj jut el a mintegy 10 ezer tengeri mérföldre fekvő kínai finomítókba, az exportőrök egyre nagyobb árengedményekre kényszerülnek, hogy kompenzálják a szállítási költségeket.
Mint megírtuk, a Shell a héten közzétett üzleti előrejelzésében arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi piaci környezetben a hosszú távú hajóbérleti szerződések változó költségeinek emelkedése egyes harmadik negyedéves eredményeire is hatással lesz.
A drágulás a finomítók nyereségességét is veszélyezteti.
Bár a dízelhiány egyelőre magas finomítói árréseket eredményez, a szállítási költségek egyre nagyobb részt emésztenek fel ezekből.
Az RBC elemzői szerint a spanyol Repsol harmadik negyedéves, hordónként 36 dolláros finomítói árrése októberre körülbelül 15 dollárra zsugorodott, részben a drága tankerszállítás miatt.
Ha a fuvardíjak tovább emelkednek, a finomítók végül a feldolgozás visszafogására kényszerülhetnek. Ez pedig már az olajkeresletre és a nemzetközi kereskedelmi útvonalakra is visszahatna. Tor Svelland, a Svelland Capital alapítója szerint egy ponton túl a szállítási költségek annyira megdrágíthatják a teljes üzletet, hogy a kereskedelmi útvonalak működésképtelenné válnak. Ha a fuvar a rakomány értékének 5 százaléka helyett már az 50 százalékát teszi ki, a kereskedelem egyszerűen leállhat.