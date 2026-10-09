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Ha tovább drágul a szállítás, egyszerűen leállhat az olajkereskedelem – már drágább tengeren fuvarozni az olajat, mint kilőni egy űrrakétát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Már 80 millió dollárba, vagyis egy Falcon 9 rakéta űrbe juttatásánál is többe kerül egy olajszállító tanker bérlése az Egyesült Államokból Kínába. Az iráni háború miatt átalakuló olajkereskedelem és a hajókapacitások szűkössége történelmi csúcsra hajtotta a fuvardíjakat. A drágulás a hajótulajdonosoknak óriási nyereséget hoz, miközben egyre jobban szorítja az olajfinomítókat és az olajkereskedőket.
VG
2026.10.09, 16:09
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Az űrrakéták indításánál is drágábbá vált az olaj tengeri szállítása: a Gibson hajóközvetítő adatai szerint egy olajkereskedelemre használt tanker bérlése az Egyesült Államokból Kínába jelenleg mintegy 80 millió dollárba kerül. Összehasonlításképpen: a SpaceX Falcon 9 rakétájának hagyományos indítása körülbelül 74 millió dollárba kerül – áll a Bloomberg összeállításában. Ráadásul az év elején még egy hasonló tankerhajót is meg lehetett volna vásárolni a mostani fuvardíjnak megfelelő összegért. A szállítási díjak emelkedése később lecsapódhat az üzemanyag és más kőolajtermékek árában.

Dynacom Tanker Unloads Middle Eastern Crude At Agioi Theodoroi Terminal Near Corinth, olajkereskedelem
Olyan mértékben megdrágult az olajszállítás díja, hogy az már az olajkereskedelem egészének veszélyeztését is felveti (illusztráció)
Fotó: NurPhoto via AFP

Olajkereskedelem: ehhez már kevés lehet a globális flotta

A rendkívüli drágulás hátterében a globális tankerflotta kapacitáshiánya áll, amelyet az iráni háború és a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítások átalakulása tovább súlyosbít. Az SSY hajóközvetítő szerint az inflációval korrigált fuvardíjak az 1960-as évek óta nem látott magasságba emelkedtek, meghaladva az 1980-as évek tankerháborúinak idején tapasztalt szinteket is, amikor Irán és Irak kereskedelmi hajókat támadott a Perzsa-öbölben.

Egyszerűen nincs elég hajó ahhoz, hogy minden igényt kiszolgáljunk

 – mondta Russell Hardy, a világ legnagyobb független olajkereskedőjének számító Vitol Group vezérigazgatója.

A Hormuzi-szoros miatt szűkült be a piac

Az iráni háború hónapok óta alakítja át az olajpiacot, a szállítási költségek megugrása pedig újabb terhet jelent az olajkereskedelem szereplőinek. A közel-keleti olajtermelők egyre gyakrabban kényszerülnek arra, hogy a Hormuzi-szoroson át kijuttatott olajat más hajókra rakják át. Ez egyes útvonalakon akár egy héttel is meghosszabbíthatja az utazást, így ugyanannyi olaj elszállításához több hajókapacitásra van szükség.

Az iparági vezetők szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányok mennyisége már eléri a háború előtti szint mintegy 80 százalékát, a hajózási piac azonban nehezen alkalmazkodik az ingadozó forgalomhoz.

Amikor a szállítások összeomlottak, a tankerek hetekig üresen hajóztak a Közel-Keletről más térségekbe, hogy új megbízásokat találjanak. A forgalom helyreállásával most ismét át kell rendezni a flottát, ami szintén heteket vehet igénybe.

A feszültséget tovább növeli, hogy 

  • az iráni export Kína felé gyakorlatilag leállt, ezért a kínai vevők más forrásokból próbálják beszerezni a kőolajat;
  • eközben egyes hajók a húszi támadások elkerülése érdekében Afrika megkerülésével közlekednek, kihagyva a vörös-tengeri útvonalat, ami több ezer tengeri mérfölddel hosszabbíthatja meg útjukat. 

Az iráni támadásokban megrongálódott, javításra szoruló tankerek szintén csökkentik a rendelkezésre álló kapacitást.

Egy hordó olaj szállítása már 41 dollárba kerülhet

A fuvardíjak emelkedése a költségek szerkezetét is alapjaiban változtatja meg. Például egy, az Egyesült Államokból induló szállításra ezen a héten olyan megállapodás született, amely hordónként 41 dolláros szállítási költségnek felel meg. Ugyanez az útvonal tavaly átlagosan mindössze 4,50 dollárba került hordónként.

A szállítás így már a pénteken hordónként 91 dollár körül jegyzett nyugat-texasi WTI olaj árának mintegy 45 százalékát teszi ki. 

A piac szélsőséges volatilitását jelzi, hogy a Vitol vezérigazgatója szerint a kereskedőknek már néhány dolláros pontossággal is nehéz megbecsülniük a szállítás költségeit.

A helyzet legnagyobb nyertesei egyelőre a tankerhajók tulajdonosai. A szűk, jellemzően kevéssé ismert hajótulajdonosi kör – köztük görög családok, norvég üzletemberek és egy dél-koreai milliárdos – hatalmas bevételekre tesz szert. A nagyobb hajók szűkössége miatt a kisebb Suezmax tankerek napi átlagos bevétele is 680 ezer dollár fölé emelkedett, ami a hónap eleji szint körülbelül ötszöröse.

A hajók megvásárlása sem jelent olcsó menekülőutat: a használt olajszállító tankerek ára a Clarkson Research Services adatai szerint rekordot döntött, és elérte a 240 millió dollárt. Ez több mint 60 százalékos emelkedés az év végi szinthez képest.

A finomítók is megérzik a drágulást

A drága szállítás már az olajkereskedelem földrajzi szerkezetét is átalakítja. Nyugat-Afrikában, ahonnan jelentős mennyiségű kőolaj jut el a mintegy 10 ezer tengeri mérföldre fekvő kínai finomítókba, az exportőrök egyre nagyobb árengedményekre kényszerülnek, hogy kompenzálják a szállítási költségeket.

Mint megírtuk, a Shell a héten közzétett üzleti előrejelzésében arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi piaci környezetben a hosszú távú hajóbérleti szerződések változó költségeinek emelkedése egyes harmadik negyedéves eredményeire is hatással lesz.

A drágulás a finomítók nyereségességét is veszélyezteti. 

Bár a dízelhiány egyelőre magas finomítói árréseket eredményez, a szállítási költségek egyre nagyobb részt emésztenek fel ezekből.

Az RBC elemzői szerint a spanyol Repsol harmadik negyedéves, hordónként 36 dolláros finomítói árrése októberre körülbelül 15 dollárra zsugorodott, részben a drága tankerszállítás miatt.

Ha a fuvardíjak tovább emelkednek, a finomítók végül a feldolgozás visszafogására kényszerülhetnek. Ez pedig már az olajkeresletre és a nemzetközi kereskedelmi útvonalakra is visszahatna. Tor Svelland, a Svelland Capital alapítója szerint egy ponton túl a szállítási költségek annyira megdrágíthatják a teljes üzletet, hogy a kereskedelmi útvonalak működésképtelenné válnak. Ha a fuvar a rakomány értékének 5 százaléka helyett már az 50 százalékát teszi ki, a kereskedelem egyszerűen leállhat.

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