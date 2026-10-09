Ha tovább drágul a szállítás, egyszerűen leállhat az olajkereskedelem – már drágább tengeren fuvarozni az olajat, mint kilőni egy űrrakétát

Az űrrakéták indításánál is drágábbá vált az olaj tengeri szállítása: a Gibson hajóközvetítő adatai szerint egy olajkereskedelemre használt tanker bérlése az Egyesült Államokból Kínába jelenleg mintegy 80 millió dollárba kerül. Összehasonlításképpen: a SpaceX Falcon 9 rakétájának hagyományos indítása körülbelül 74 millió dollárba kerül – áll a Bloomberg összeállításában. Ráadásul az év elején még egy hasonló tankerhajót is meg lehetett volna vásárolni a mostani fuvardíjnak megfelelő összegért. A szállítási díjak emelkedése később lecsapódhat az üzemanyag és más kőolajtermékek árában.

Olyan mértékben megdrágult az olajszállítás díja, hogy az már az olajkereskedelem egészének veszélyeztését is felveti (illusztráció)

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Olajkereskedelem: ehhez már kevés lehet a globális flotta

A rendkívüli drágulás hátterében a globális tankerflotta kapacitáshiánya áll, amelyet az iráni háború és a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítások átalakulása tovább súlyosbít. Az SSY hajóközvetítő szerint az inflációval korrigált fuvardíjak az 1960-as évek óta nem látott magasságba emelkedtek, meghaladva az 1980-as évek tankerháborúinak idején tapasztalt szinteket is, amikor Irán és Irak kereskedelmi hajókat támadott a Perzsa-öbölben.

Egyszerűen nincs elég hajó ahhoz, hogy minden igényt kiszolgáljunk

– mondta Russell Hardy, a világ legnagyobb független olajkereskedőjének számító Vitol Group vezérigazgatója.

A Hormuzi-szoros miatt szűkült be a piac

Az iráni háború hónapok óta alakítja át az olajpiacot, a szállítási költségek megugrása pedig újabb terhet jelent az olajkereskedelem szereplőinek. A közel-keleti olajtermelők egyre gyakrabban kényszerülnek arra, hogy a Hormuzi-szoroson át kijuttatott olajat más hajókra rakják át. Ez egyes útvonalakon akár egy héttel is meghosszabbíthatja az utazást, így ugyanannyi olaj elszállításához több hajókapacitásra van szükség.

Az iparági vezetők szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányok mennyisége már eléri a háború előtti szint mintegy 80 százalékát, a hajózási piac azonban nehezen alkalmazkodik az ingadozó forgalomhoz.

Amikor a szállítások összeomlottak, a tankerek hetekig üresen hajóztak a Közel-Keletről más térségekbe, hogy új megbízásokat találjanak. A forgalom helyreállásával most ismét át kell rendezni a flottát, ami szintén heteket vehet igénybe.