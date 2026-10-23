Kényszerű lépést hozott Donald Trump: rengeteg olajat önt a piacra – a végén mégis ő nevethet a végén

A Lake Charles-i finomító napi mintegy 264 ezer hordó nyersolaj feldolgozására képes.

A minisztérium közlése szerint a készletek felszabadítása „segít ellensúlyozni a finomítóba irányuló nyersolajszállításokat érintő átmeneti fennakadásokat, és támogatja a közlekedési üzemanyagok folyamatos előállítását Louisianában és a környező piacokon”.

A kölcsönvett mennyiségnél több olajat kell visszapótolniuk a cégeknek

Az Egyesült Államok stratégiai kőolajtartalékából a közel-keleti konfliktus miatt kölcsönadott nyersolaj után jelentős többletmennyiség érkezhet vissza a következő években. Az amerikai energiaügyi tárca számításai szerint a Washington által elvárt és a vállalatok által a jövőben fizetett, „olajkamat” révén akár 40 millió hordóval is nagyobb lehet az olajkészlet, mint amekkora a jelenlegi kölcsönügyletek nélkül lenne.

A konstrukció sajátossága, hogy a vállalatok nem csupán a felvett mennyiséget kötelesek visszaszolgáltatni, hanem akár 24 százalékos prémiumot is fizetnek arra, méghozzá további olaj formájában.

Az újabb készletcserére extrém magas olajárkörnyezetben kerül sor. A közel-keleti háborús feszültségek, a szaúdi termelési infrastruktúrát ért támadások ugyanis továbbra is felfelé hajtják az energiahordozók jegyzését. Az Európában irányadó Brent hordónkénti ára 117 dollár fölé emelkedett pénteken, amivel már a 2022-es szinteket közelíti az árfolyam.