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Kényszerű lépést hozott Donald Trump: rengeteg olajat önt a piacra – a végén mégis ő nevethet a végén

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Az Egyesült Államok energiaügyi minisztériuma engedélyezte legfeljebb 400 ezer hordó nyersolaj felszabadítását a stratégiai olajkészletből. Ezúttal a Phillips 66 finomítójában keletkezett problémák hatását rendeznék a lépéssel. Közben pénteken négyéves csúcsra ért a Brent árfolyama, és az amerikai WTI olajfajta is 100 dollár fölé ralizott.
K. T.
2026.10.23, 20:07
Frissítve: 2026.10.23, 20:08
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Az amerikai energiaügyi minisztérium pénteken közölte, hogy engedélyezte legfeljebb 400 ezer hordó nyersolaj rendkívüli felszabadítását a stratégiai kőolajtartalékból (SPR) annak érdekében, hogy kezeljék a Phillips 66 olajvállalat Louisiana állambeli, Lake Charles-i finomítóját érintő ellátási zavart.

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Újabbstratégiai olajkészletek felszabadításáról döntött Donald Trump amerikai elnök / Fotó: Eddie Seal

Az Egyesül Államok stratégiai olajkészletei mostanra az 1982 óta mért legalacsonyabb szintre süllyedtek, azt követően, hogy Donald Trump elnök idén már többször is a készletek felszabadításáról döntött amerikai-iráni háború következtében kialakult ellátási zavarok enyhítése érdekében. Elődje, Joe Biden elnök szintén a stratégiai készletekhez nyúlt, miután Oroszország 2022-ben inváziót indított Ukrajna ellen.

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A Lake Charles-i finomító napi mintegy 264 ezer hordó nyersolaj feldolgozására képes.

A minisztérium közlése szerint a készletek felszabadítása „segít ellensúlyozni a finomítóba irányuló nyersolajszállításokat érintő átmeneti fennakadásokat, és támogatja a közlekedési üzemanyagok folyamatos előállítását Louisianában és a környező piacokon”.

A kölcsönvett mennyiségnél több olajat kell visszapótolniuk a cégeknek

Az Egyesült Államok stratégiai kőolajtartalékából a közel-keleti konfliktus miatt kölcsönadott nyersolaj után jelentős többletmennyiség érkezhet vissza a következő években. Az amerikai energiaügyi tárca számításai szerint a Washington által elvárt és a vállalatok által a jövőben fizetett, „olajkamat” révén akár 40 millió hordóval is nagyobb lehet az olajkészlet, mint amekkora a jelenlegi kölcsönügyletek nélkül lenne.

A konstrukció sajátossága, hogy a vállalatok nem csupán a felvett mennyiséget kötelesek visszaszolgáltatni, hanem akár 24 százalékos prémiumot is fizetnek arra, méghozzá további olaj formájában. 

Az újabb készletcserére extrém magas olajárkörnyezetben kerül sor. A közel-keleti háborús feszültségek, a szaúdi termelési infrastruktúrát ért támadások ugyanis továbbra is felfelé hajtják az energiahordozók jegyzését. Az Európában irányadó Brent hordónkénti ára 117 dollár fölé emelkedett pénteken, amivel már a 2022-es szinteket közelíti az árfolyam.

A amerikai olajbenchmark, a WTI a Brentnél is nagyobb, 3,8 százalékos ugrást végrehajtva mostanra szintén átlépte a lélektani 100 dolláros szintet, cikkünk írásakor már 103 dollár felett jár a kurzus.

Energiaválság

Energiaválság
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Komment 1
stratégiai olajkészlet
Egyesült Államok
olajár
WTI
Brent
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