Most érdemes olajrészvényeket venni? - rommá keresték magukat az olajóriások az iráni háborún, jöhet az osztalékeső
A világ legnagyobb nemzetközi olajvállalatai 32 milliárd dolláros dilemma előtt állnak: el kell dönteniük, mihez kezdjenek a közel-keleti konfliktus következtében keletkezett hatalmas többletnyereséggel. Az olajrészvények árfolyama száguld; kérdés, hogy az árfolyamnyereségen túl mire számíthatnak a részvényesek.
- Az ExxonMobil, a Shell, a Chevron, a TotalEnergies és a BP együttes korrigált nyeresége az év első felében meghaladta a 75 milliárd dollárt.
- Ez 75 százalékos növekedést jelent a 2025 azonos időszakában elért 43 milliárd dollárhoz képest, miközben a vállalatok szabad cash flow-ja csaknem megduplázódott.
A cégek a hónap végén teszik közzé harmadik negyedéves eredményeiket, a befektetők pedig különösen kíváncsiak arra, hogyan kívánják felhasználni a jelentős többletforrásokat.
Az iráni háború óriási pénzesőt hozott az olajcégeknek, száguldanak az olajrészvények
Az olajipari óriásoknak kedvezett, hogy a kőolaj ára az év eddigi részében átlagosan mintegy harmadával volt magasabb a korábbi szintnél. Az Egyesült Államok és Irán közötti háború súlyos fennakadásokat okozott a globális energiapiacokon.
- Az európai földgázárak a konfliktus februári kezdete óta 155 százalékkal emelkedtek,
- a dízel ára pedig csaknem megduplázódott.
Az energiakereskedéssel foglalkozó üzletágak szintén kiemelkedő eredményeket értek el.
A helyzet a 2022-es energiaválságot idézi, amikor Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója nyomán az öt legnagyobb olajvállalat nyeresége 125 százalékkal ugrott meg.
Van azonban egy lényeges különbség: a vállalatok ezúttal eddig elkerülték a rendkívüli nyereségre kivetett különadókat.
A BP már döntött: milliárdokat fordít adósságcsökkentésre
A BP a héten bejelentette, hogy a váratlan többletbevételekből 9–10 milliárd dollárral csökkenti adósságait és egyéb kötelezettségeit a harmadik negyedévben. Ezzel jelentősen túlteljesítheti korábban kitűzött céljait. A vállalat új vezérigazgatója, Meg O'Neill ugyanakkor világossá tette, hogy a társaság meggyengült pénzügyi helyzetének helyreállítása minden más szempontot megelőz.
Most nincs itt az ideje annak, hogy növeljük a kiadásainkat
– mondta a londoni Energy Intelligence fórumon. Hozzátette, hogy a vállalatnak a mérlegének rendbetételére kell összpontosítania, ahelyett hogy túlságosan hagyná magát befolyásolni a magas olajáraktól.
Az olajipari vezetők általában is óvatosak az új beruházásokkal és a nagy felvásárlásokkal kapcsolatban. Egyelőre ugyanis senki sem tudja, meddig tart az iráni háború, és mennyi ideig maradnak ilyen magasan az energiaárak.
Martijn Rats, a Morgan Stanley európai olaj- és gázipari kutatási részlegének vezetője szerint a vállalatok nem akarják alapjaiban megváltoztatni terveiket.
A konfliktusnak még viszonylag korai szakaszában járunk ahhoz, hogy teljesen átírják a terveket. A legtöbb vállalat ezért a szigorú tőkefegyelmet hangsúlyozza, és azt, hogy nem kezd hatalmas költekezésbe, ahogyan azt korábbi fellendülési ciklusokban láthattuk
– mondta. A szakértő szerint a háború valamivel több mint hét hónapos időtartama még mindig rövidnek számít az olajipari vállalatok hosszú távú tervezési horizontján.
A részvényesek is részesülhetnek a hatalmas nyereségből
A TotalEnergies volt az első nagy olajvállalat, amely konkrét terveket ismertetett a többletforrások felhasználásáról. A francia cég a múlt hónapban vállalta, hogy 2030-ig minden évben emeli osztalékát, és fokozza saját részvényeinek visszavásárlását.
Van lehetőség arra, hogy magas hozamot biztosítsunk részvényeseinknek
– jelentette ki Patrick Pouyanné vezérigazgató a társaság tőkepiaci rendezvényén. Az elemzők többsége arra számít, hogy más olajipari óriások is hasonló lépéseket tesznek, amennyiben meggyőződnek arról, hogy a magas energiaárak tartósan fennmaradnak. Mike Wirth, a Chevron vezérigazgatója szintén hangsúlyozta, hogy a rendkívüli nyereség végső soron a részvényeseket illeti meg, ezért idővel vissza kell juttatni hozzájuk.
- A Chevron az idei évben 18–19 milliárd dollárra növelheti beruházási kiadásait, szemben
- a tavalyi valamivel több mint 17 milliárddal és
- a 2024-es 16 milliárddal.
Új olajmezők helyett gyorsan megtérülő beruházások jöhetnek
Miután az olajvállalatok megerősítették pénzügyi helyzetüket, és növelték a részvényeseknek juttatott kifizetéseket, egyre nagyobb nyomás nehezedhet rájuk, hogy a többletforrásokat olaj- és gázkészleteik bővítésére fordítsák. A hangsúly azonban várhatóan a gyors megtérülésű projekteken lesz. Az elmúlt években a vállalatok egyre inkább arra összpontosítottak, hogy meglévő kitermelőplatformjaik és vezetékeik közelében találjanak új lelőhelyeket, ahelyett hogy teljesen új térségekben kezdenének kutatásokat. Az ilyen fejlesztések olcsóbbak, és gyorsabban termelésbe állíthatók.
Russell Hardy, a világ egyik legnagyobb olajkereskedőjének számító Vitol vezérigazgatója szerint a pénz egyre inkább olyan lehetőségek felé áramlik majd, amelyek rövid távon megvalósíthatók.
Az az elképzelés, hogy találunk egy hatalmas lelőhelyet, felmérjük, kiépítjük, majd 2039-ben kezdünk termelni, nem igazán hozza lázba a részvénypiacokat
– fogalmazott.Szerinte a vállalatok most sokkal gyorsabban szeretnék piacra vinni fejlesztéseiket.
Felvásárlási hullámot is elindíthat a pénzeső
A rendkívüli nyereségek az olajipari felvásárlásokat és összeolvadásokat is felélénkíthetik. Az ágazat korábban már több konszolidációs hullámon ment keresztül, különösen az Egyesült Államokban. A jelenlegi helyzetben azonban az olajárak jelentős ingadozása megnehezíti, hogy a vevők és az eladók megállapodjanak a vállalatok reális értékéről.
Mindez végső soron felvásárlásokhoz és összeolvadásokhoz vezet, mert valamit kezdeni kell ezzel a rengeteg készpénzzel
– mondta Micah Smith, a McKinsey tanácsadó cég olaj- és gázipari üzletágának egyik vezetője. A szakértő szerint azonban a jelenleg hordónként 100 dollár feletti olajárnak előbb vissza kellene süllyednie a 70 dolláros tartományba, majd ott stabilizálódnia ahhoz, hogy igazán fellendülhessenek a felvásárlások.
Meglepő fordulat jöhet: ismét vonzóvá válhatnak az olajfinomítók
A többletnyereség egyik váratlan célpontja az olajfinomítás lehet. Ez az ágazat az elmúlt években különösen háttérbe szorult Európában és az Egyesült Államokban, ahol
több nagy olajvállalat jelentősen csökkentette finomítói érdekeltségeit.
Most azonban a piaci zavarok és a magas energiaárak ismét vonzóbbá tehetik ezeket a beruházásokat. Martijn Rats szerint az energiakereskedelem és az olajfinomítás lényegében ugyanazokból a piaci fennakadásokból profitál. A szakértő emlékeztetett arra, hogy az olyan nagy kereskedőházak, mint a Vitol és a Trafigura, az elmúlt években számos olyan finomítót vásároltak meg, amelyektől a nemzetközi olajóriások korábban megváltak.