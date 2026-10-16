Most érdemes olajrészvényeket venni? - rommá keresték magukat az olajóriások az iráni háborún, jöhet az osztalékeső

A világ legnagyobb nemzetközi olajvállalatai 32 milliárd dolláros dilemma előtt állnak: el kell dönteniük, mihez kezdjenek a közel-keleti konfliktus következtében keletkezett hatalmas többletnyereséggel. Az olajrészvények árfolyama száguld; kérdés, hogy az árfolyamnyereségen túl mire számíthatnak a részvényesek.

A drága üzemanyag felhajtotta az olajrészvények árfolyamát / Fotó: AFP

Az ExxonMobil, a Shell, a Chevron, a TotalEnergies és a BP együttes korrigált nyeresége az év első felében meghaladta a 75 milliárd dollárt.

Ez 75 százalékos növekedést jelent a 2025 azonos időszakában elért 43 milliárd dollárhoz képest, miközben a vállalatok szabad cash flow-ja csaknem megduplázódott.

A cégek a hónap végén teszik közzé harmadik negyedéves eredményeiket, a befektetők pedig különösen kíváncsiak arra, hogyan kívánják felhasználni a jelentős többletforrásokat.

Az iráni háború óriási pénzesőt hozott az olajcégeknek, száguldanak az olajrészvények

Az olajipari óriásoknak kedvezett, hogy a kőolaj ára az év eddigi részében átlagosan mintegy harmadával volt magasabb a korábbi szintnél. Az Egyesült Államok és Irán közötti háború súlyos fennakadásokat okozott a globális energiapiacokon.

Az európai földgázárak a konfliktus februári kezdete óta 155 százalékkal emelkedtek,

a dízel ára pedig csaknem megduplázódott.

Az energiakereskedéssel foglalkozó üzletágak szintén kiemelkedő eredményeket értek el.

A helyzet a 2022-es energiaválságot idézi, amikor Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója nyomán az öt legnagyobb olajvállalat nyeresége 125 százalékkal ugrott meg.

Van azonban egy lényeges különbség: a vállalatok ezúttal eddig elkerülték a rendkívüli nyereségre kivetett különadókat.

A BP már döntött: milliárdokat fordít adósságcsökkentésre

A BP a héten bejelentette, hogy a váratlan többletbevételekből 9–10 milliárd dollárral csökkenti adósságait és egyéb kötelezettségeit a harmadik negyedévben. Ezzel jelentősen túlteljesítheti korábban kitűzött céljait. A vállalat új vezérigazgatója, Meg O'Neill ugyanakkor világossá tette, hogy a társaság meggyengült pénzügyi helyzetének helyreállítása minden más szempontot megelőz.

Most nincs itt az ideje annak, hogy növeljük a kiadásainkat

– mondta a londoni Energy Intelligence fórumon. Hozzátette, hogy a vállalatnak a mérlegének rendbetételére kell összpontosítania, ahelyett hogy túlságosan hagyná magát befolyásolni a magas olajáraktól.