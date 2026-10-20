Már 112 dollárnál is járt a Brent olaj ára, és úgy tűnik, még idén lesz ennél magasabb is – nem enyhül az olajválság
Átlépte a hordónkénti 112 dolláros szintet a Brent olaj ára kedd este, majd a jegyzés visszakorrigált, és jelenleg 110-111 dollár körüli szinten mozog. A nemzetközi olajpiac meghatározó benchmarkjának számító nyersolaj árfolyamát elsősorban a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a Perzsa-öbölből induló olajszállításokat fenyegető támadások mozgatják. A benchmark ára megutóbb áprilisban járt ezen a szinten.
Újabb támadások fenyegetik az olajszállításokat
A Trading Economics prognózisa alapján a Brent jegyzése akár a 113 dolláros hordónkénti szintet is elérheti. A piaci kilátásokat ugyanakkor továbbra is jelentős bizonytalanság övezi: az árfolyam alakulása nagymértékben függ attól, hogy miként változik a közel-keleti térség olajexportja, és sikerül-e mérsékelni a hajózás biztonságát fenyegető kockázatokat.
A Brent árfolyamának emelkedését az elmúlt napokban a Hormuzi-szorosban végrehajtott támadások erősítették. A Kpler hajókövető adatai alapján a Reuters arról számolt be, hogy mindössze két hét alatt legalább 18 tankert ért támadás. A fejlemények ismét jelentősen visszavetették a Perzsa-öbölből induló olajszállításokat.
A napi olajáramlás a korábbi, több mint 20 millió hordós szintről 8,5 millió hordóra csökkent. Ez különösen érzékenyen érinti a piacot, mivel a Hormuzi-szoros a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb útvonala, amelyen keresztül a világ olajellátásának jelentős része halad át.
A szállítások visszaesése azért is figyelemre méltó, mert a Kpler nemrég még arról számolt be, hogy a térség olajexportja visszatért a háború előtti szintre. Az újabb támadások azonban ismét súlyos fennakadásokat okoztak.
A geopolitikai kockázatok tartják magasan az árakat
Az ING nyersanyagpiaci elemzőit idézi az Oilprice cikke, akik szerint az olajárakat a viszonylag jelentős perzsa-öbölbeli szállítások ellenére is támogatják a közel-keleti feszültségek. A szakértők értékelése szerint ez arra utal, hogy a piac jelentős geopolitikai kockázati felárat áraz az olajba.
Amennyiben az olajszállítások tartósan stabilak és magasak maradnának, a háború miatt kialakult felár fokozatosan eltűnhetne. A jelenlegi helyzetben azonban ennek egyelőre nincsenek egyértelmű jelei.
A bizonytalanságot tovább fokozza, hogy a jemeni húszik ismét szaúdi célpontokat támadtak, köztük
- energetikai infrastruktúrát,
- repülőtereket, és
- katonai létesítményeket.
A Szaúd-Arábia és az Irán által támogatott húszik közötti összecsapások újabb kockázatot jelentenek a térség energiaellátására.
Mindeközben Irán továbbra is igyekszik fenntartani ellenőrzését a Hormuzi-szoros felett, és a tengeri hatóságok több kereskedelmi hajó elleni támadásról is beszámoltak. Az orosz–ukrán háborúban eközben ismét energetikai infrastruktúrákat értek támadások, ami tovább növeli az energiapiacok bizonytalanságát.
Washington is próbálja enyhíteni az ellátási gondokat
Az amerikai kormányzat eközben olyan intézkedéseket is engedélyez, amelyek célja az olajszállítások bővítése. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter közlése szerint a Perzsa-öbölből induló olajszállítások már a háború előtti szint mintegy 80 százalékára álltak helyre, bár a finomított termékek szállítása továbbra is korlátozott.
A Trump-adminisztráció emellett lehetővé teszi szankciók alatt álló olajszállító hajók rakormányának értékesítését is annak érdekében, hogy azok legálisan szállíthassanak nyersolajat. A globális, úgynevezett árnyékflotta becsült mérete mintegy 1600 hajó.
Az intézkedések enyhíthetik az ellátási nehézségeket, ám a Hormuzi-szorosban zajló támadások és a regionális konfliktusok miatt továbbra is jelentős a kockázata annak, hogy az olajszállítások ismét visszaesnek.
A Brent árfolyamának következő mozgása így nagyrészt attól függ, hogy sikerül-e helyreállítani a biztonságos tengeri szállítást.