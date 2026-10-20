Már 112 dollárnál is járt a Brent olaj ára, és úgy tűnik, még idén lesz ennél magasabb is – nem enyhül az olajválság

Átlépte a hordónkénti 112 dolláros szintet a Brent olaj ára kedd este, majd a jegyzés visszakorrigált, és jelenleg 110-111 dollár körüli szinten mozog. A nemzetközi olajpiac meghatározó benchmarkjának számító nyersolaj árfolyamát elsősorban a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a Perzsa-öbölből induló olajszállításokat fenyegető támadások mozgatják. A benchmark ára megutóbb áprilisban járt ezen a szinten.

Az olajszállítások akadozása a Közel-Keleten továbbra is nyomás alatt tartja az olaárakat (illusztráció)

Fotó: Shady Alassar

Újabb támadások fenyegetik az olajszállításokat

A Trading Economics prognózisa alapján a Brent jegyzése akár a 113 dolláros hordónkénti szintet is elérheti. A piaci kilátásokat ugyanakkor továbbra is jelentős bizonytalanság övezi: az árfolyam alakulása nagymértékben függ attól, hogy miként változik a közel-keleti térség olajexportja, és sikerül-e mérsékelni a hajózás biztonságát fenyegető kockázatokat.

A Brent árfolyamának emelkedését az elmúlt napokban a Hormuzi-szorosban végrehajtott támadások erősítették. A Kpler hajókövető adatai alapján a Reuters arról számolt be, hogy mindössze két hét alatt legalább 18 tankert ért támadás. A fejlemények ismét jelentősen visszavetették a Perzsa-öbölből induló olajszállításokat.

A napi olajáramlás a korábbi, több mint 20 millió hordós szintről 8,5 millió hordóra csökkent. Ez különösen érzékenyen érinti a piacot, mivel a Hormuzi-szoros a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb útvonala, amelyen keresztül a világ olajellátásának jelentős része halad át.

A szállítások visszaesése azért is figyelemre méltó, mert a Kpler nemrég még arról számolt be, hogy a térség olajexportja visszatért a háború előtti szintre. Az újabb támadások azonban ismét súlyos fennakadásokat okoztak.

A geopolitikai kockázatok tartják magasan az árakat

Az ING nyersanyagpiaci elemzőit idézi az Oilprice cikke, akik szerint az olajárakat a viszonylag jelentős perzsa-öbölbeli szállítások ellenére is támogatják a közel-keleti feszültségek. A szakértők értékelése szerint ez arra utal, hogy a piac jelentős geopolitikai kockázati felárat áraz az olajba.

Amennyiben az olajszállítások tartósan stabilak és magasak maradnának, a háború miatt kialakult felár fokozatosan eltűnhetne. A jelenlegi helyzetben azonban ennek egyelőre nincsenek egyértelmű jelei.