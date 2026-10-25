Strandokat zártak le az Egyesült Arab Emírségekben a Perzsa-öbölben történt olajszennyezés miatt

Az Egyesült Arab Emírségek újabb strandokat zárt le, miután a Perzsa-öbölben történt olajszennyezés aggodalmakat keltett a környezeti és egészségügyi következmények miatt. Sardzsa emírség hatóságai bejelentették, hogy elővigyázatosságból lezárták az Al Hamriya strandot, hogy megakadályozzák az olajszennyezés továbbterjedését. Rász el-Haima emírség pedig közölte, hogy az olajszennyezés miatt, további intézkedésig valamennyi strandját lezárja, a döntés konkrét okát azonban nem részletezte – közölte az arabnews.com.

Olajszennyezés miatt zárja le strandjait az Egyesült Arab Emírségek Fotó: Natalie Naccache

Pénteken az Egyesült Arab Emírségek klímaügyi minisztériuma olajszennyezést észlelt a Dubajtól északra fekvő Umm al-Kuvain partjainál, és ideiglenesen lezárta az emírség valamennyi strandját és tengerparti területét. A minisztérium nem nevezte meg az olajszennyezésben érintett tartályhajót.

A minisztérium az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében közölte, hogy az Umm al-Kuvainban, Sardzsában és Adzsmánban érezhető szagok nem jelentenek egészségügyi kockázatot a lakosságra. Sardzsába szakértői csoportokat és az illetékes hatóságok munkatársait vezényelték, hogy megtegyék a strandok biztonságának garantálásához szükséges intézkedéseket, és megakadályozzák, hogy a szennyező anyagok elérjék a partokat – közölte az emírség sajtóirodája.

A térséget az elmúlt hónapokban több olajszennyezés és olajszivárgás is sújtotta. Augusztusban egy tartályhajó futott zátonyra Omán délkeleti partvidékének közelében, aminek következtében az országnak egy Manhattan területénél mintegy hat és félszer nagyobb kiterjedésű olajfolttal kellett megküzdenie. Nem sokkal később Iránnak kellett olajszennyezéssel szembenéznie a Kesm-sziget partjainál, egy olyan szaporodóhely közelében, amely a veszélyeztetett közönséges cserepesteknősök számára különösen fontos. A térségben zajló fegyveres konfliktusok szintén növelik az olajszennyezések és a tengeri környezet károsodásának kockázatát – mutatott rá a Bloomberg.

Ebben a hónapban egy teherhajó elsüllyedt a Hormuzi-szorosban, miután egy támadás következtében tűz ütött ki a fedélzetén – közölte a szingapúri Tengerészeti és Kikötői Hatóság. A lövedékekkel eltalált teherhajókból akkor is szivároghat üzemanyag, ha a fő olajtartályok nem sérülnek meg. Ez pedig veszélyezteti a tengeri élővilágot és a tengeri ökoszisztémákat.