A világ legnagyobb olajvállalata sincs biztonságban – újabb támadással fenyegetnek a húszik

A húszik szerdán megfogadták, hogy folytatják a szaúd-arábiai repülőterek és olajlétesítmények elleni támadásokat, egy nappal azután, hogy egy csapás – források szerint – jelentős károkat okozott az olajipari óriáscég, az Aramco központjában – írja a Reuters.

A Saudi Aramco elleni rakétatámadás az olajpiacokat is megrengette (illusztráció) Fotó: AFP

Repülőterek és olajlétesítmények elleni támadások

A húszik azt mondták, hogy a fenyegetett létesítmények legitim célpontok, és támadásaikat a Szaúd-Arábia által Jemen ellen végrehajtott csapások megtorlásaként állították be. Egyúttal azzal fenyegettek, hogy tovább eszkalálják a konfliktust, amelyet a Perzsa-öbölben kialakult amerikai-iráni szembenállás élesztett újjá.

Szaúd-Arábiát az elmúlt héten egyre több húszi támadás érte, köztük szombaton a rijádi King Khalid Nemzetközi Repülőtér elleni csapás, amelyben 13 ember halt meg.

A kedd éjszakai támadás az Aramco keleti városban, Dhahranban található központja ellen tüzet okozott, amely több emeleten is elterjedt. A szaúdi energiaügyi minisztérium korábban azt mondta, hogy a támadás csak egy kisebb tüzet okozott. Az Aramco működése továbbra is zavartalan volt, az alkalmazottak pedig otthonról dolgoztak.

Elfogtak egy rakétát

Az eszkalálódó konfliktus csapást mért Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökös ambiciózus terveire, amelyek célja a szaúdi gazdaság átalakítása és diverzifikálása, valamint az olajtól való függőség csökkentése. A húszik szerint azért hajtanak végre megtorló támadásokat, mert a királyság támogatja a jemeni kormányerőket a jemeni háborúban, amely a múlt hónapban újraindult.

A Szaúd-Arábia vezette koalíció szerdán közölte, hogy elfogott egy, a húszik által Rijád felé kilőtt ballisztikus rakétát. A szaúdi fővárosban több hangos robbanás is hallatszott.

Egy szemtanú szerint a szaúdi hatóságok szerdán korábban riasztást adtak ki egy lehetséges légi fenyegetés miatt Rijádban, majd a figyelmeztetést visszavonták. Egyelőre nem világos, mi okozta a robbanásszerű hangokat, és a hatóságok sem kommentálták azonnal azok forrását.

A húszik szerdai közleményükben azt állították, hogy ballisztikus és cirkálórakétákkal, valamint drónokkal támadták meg az Aramco dhahrani létesítményeit, a rijádi repülőteret és egy rijádi Aramco-finomítót. Általános fenyegetésként felszólították a „nemzetközi hajózási társaságokat”, a civileket és a munkavállalókat, hogy hagyják el a szaúdi repülőtereket és olajlétesítményeket.