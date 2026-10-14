Rendkívüli: eltalálták a világ legnagyobb olajvállalatának főhadiszállását

A szaúdi energiaügyi minisztérium közlése szerint rakétatámadás érte a Saudi Aramco kelet-szaúd-arábiai központját. A támadást a jemeni húszi lázadók hajtották végre, és a komplexum egyik részén tűz ütött ki. Szaúd-Arábia olajipari infrastruktúrája egyre gyakrabban válik támadások célpontjává – írja a Bloomberg.

A Perzsa-öböl partján fekvő Dahran a szaúdi olajipar egyik legfontosabb központja/Fotó: Simon Dawson

Dahran a szaúdi olajipar egyik legfontosabb központja

A Dahranban található irodakomplexumot ért csapásban kisebb tűz keletkezett, de senki sem sérült meg – közölte a minisztérium. A Jemenben a húszik ellen harcoló, Szaúd-Arábia vezette koalíció szerint a lázadók kedden több szaúdi várost is rakétákkal támadtak, köztük a fővárost, Rijádot. A koalíció tájékoztatása szerint egy elfogott rakéta törmeléke Dahran egyik lakóövezetére hullott. Az Aramco egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

A rakétatámadások egy Szaúd-Arábia ellen az elmúlt napokban indított támadássorozat részét képezik. A húszik több repülőteret is célba vettek országszerte. A támadásokban legalább 18 ember meghalt, több százan pedig megsebesültek.

A legújabb húszi támadásokra azt követően került sor, hogy a Szaúd-Arábia vezette koalíció felszólította a jemeni fővárosban, a húszik ellenőrzése alatt álló Szanaában egy olajlétesítmény közelében élőket, hogy „a biztonságuk érdekében” hagyják el a környéket.

A húszik és a szaúdi vezetésű koalíció közötti konfliktus eszkalálódásával párhuzamosan Szaúd-Arábia olajipari infrastruktúrája is egyre gyakrabban válik támadások célpontjává.

A sivatagi olajkirályság nyugati részén, Dzsizánban található egyik finomító egy korábbi támadás óta nem üzemel, miközben a Vörös-tenger partján fekvő egyik fontos olajexport-kikötőt szintén támadás érte. Az Aramco számára a világpiacok felé irányuló olajszállítás egyik legfontosabb útvonalának számító, az országot átszelő vezetéket pedig a múlt hónapban ideiglenesen le kellett állítani egy Irakból indított támadás miatt.

A Perzsa-öböl partján fekvő Dahran a szaúdi olajipar egyik legfontosabb központja. A térségben működik a Saudi Aramco mellett egy kőolajmérnöki képzésre szakosodott egyetem, valamint egy jelentős katonai légibázis is.