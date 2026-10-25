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Kiürültek a benzinkutak, leálltak a gyárak Olaszországban: milliárdos károkat okoztak az útblokádok

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Súlyos gazdasági károkat okoztak Dél-Olaszországban az üzemanyagárak miatt tiltakozó fuvarozók útblokádjai: élelmiszer- és autógyárak álltak le, szupermarketek polcai ürültek ki, benzinkutak maradtak üzemanyag nélkül, két repülőtéren pedig a kerozin is elfogyott. Olaszországban a fennakadások a mezőgazdaságot és a közszolgáltatásokat is elérték, miközben egyes ágazatokban már milliós veszteségeket számolnak.
VG
2026.10.25, 14:29
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Az üzemanyagárak miatt tiltakozó olasz fuvarozók útblokádjai néhány nap alatt komoly ellátási zavarokat okoztak Dél-Olaszországban. Élelmiszer- és autógyárak álltak le, szupermarketek polcai ürültek ki, benzinkutak fogytak ki az üzemanyagból, két repülőtéren pedig a kerozin is elfogyott. Bár a hét végére a legfontosabb útlezárásokat feloldották, az áruszállítás helyreállítása még napokig tarthat.

Kiürültek a benzinkutak, leálltak a gyárak Olaszországban: milliárdos károkat okoztak az útblokádok
Kiürültek a benzinkutak, leálltak a gyárak Olaszországban: milliárdos károkat okoztak az útblokádok / Fotó: AFP

Az olasz fuvarozók tiltakozásai elsősorban a déli országrész élelmiszer-ellátását érintették. Az alapanyagok nem jutottak el a feldolgozóüzemekbe, a késztermékek pedig a raktárakban rekedtek. A szállítások ugyan fokozatosan újraindultak, a leállított gyárakban és a mezőgazdaságban keletkezett veszteségeket azonban már nem lehet teljes egészében pótolni.

A Világgazdaság október 21-én már beszámolt arról, hogy a magas üzemanyagárak és a megélhetési költségek miatt tiltakozó fuvarozók útlezárásai az olasz tésztagyártást is veszélybe sodorták. Akkor a Rummo tésztagyár leállása, a déli régiókban kialakuló élelmiszerhiány és a római nagybani piac ellátási nehézségei jelezték a fennakadások mértékét.

Azóta a blokádok következményei a mezőgazdaságban, az üzemanyag-kereskedelemben és a légi közlekedésben is jelentkeztek.

Milliós veszteségeket okoztak az élelmiszeriparban az útblokádok

A fuvarozói tiltakozások egyik legnagyobb vesztese az olasz tésztagyártás. A Campania régióban működő Rummo kénytelen volt leállítani a termelést, miután nem érkeztek meg a szükséges alapanyagok. A La Molisana szintén jelentősen visszafogta a gyártást, és meglévő búza- és durumdarakészleteiből próbálta fenntartani működését.

A Reuters szerint Campania, Puglia és Szicília élelmiszeripari üzemei egyaránt ellátási nehézségekkel szembesültek. Az útlezárások nemcsak az alapanyagok beszállítását akadályozták, hanem a késztermékek kiszállítását is.

Különösen nagy károk keletkeztek az olasz bivalymozzarella-gyártásban. 

Az Associated Press beszámolója szerint az eredetvédett Mozzarella di Bufala Campana előállítói egyetlen nap alatt mintegy 3 millió euró, vagyis nagyjából 1,2 milliárd forint veszteséget szenvedtek el. A blokádok miatt körülbelül egymillió liter bivalytejet nem tudtak eljuttatni a feldolgozóüzemekbe. Az eredetvédett mozzarella előállítására vonatkozó szabályok szerint a tejet 60 órán belül fel kell dolgozni, így a késlekedés jelentős mennyiségű alapanyag elvesztésével járhatott.

Több tejüzem bezárt, a gazdálkodóknak pedig a takarmány- és gázolajhiánnyal is meg kellett küzdeniük. Mindez egy olyan időszakban történt, amikor a takarmány, az energia, a csomagolóanyagok és a szállítás drágulása már korábban is növelte az előállítási költségeket.

Üres bolti polcok, megromló zöldségek és gyümölcsök

A fennakadások a kiskereskedelmet is elérték. Nápoly térségében a teherautók nem tudták elhagyni a logisztikai központokat, ezért több szupermarketben hiány alakult ki friss húsból, tejtermékekből, zöldségből és gyümölcsből. A Conad üzletlánchoz kapcsolódó kereskedői szervezet szerint jelentős mennyiségű romlandó áru rekedt a teherautókon és a raktárakban. 

Egyes szállítmányok még azelőtt tönkrementek, hogy eljuthattak volna az üzletekbe.

A Reuters szerint a dél-olaszországi szállítási problémák Rómában is érezhetővé váltak. A késve érkező zöldség- és gyümölcsszállítmányok miatt egyes termékek ára emelkedett, miközben Szicíliában a gazdálkodók nagy mennyiségű romlandó áru elvesztésétől tartottak. A bolti hiányt a felvásárlás is fokozta: a bizonytalan ellátás miatt sokan tartalékokat kezdtek felhalmozni, tovább növelve a keresletet a már amúgy is nehezen beszerezhető termékek iránt.

Már a repülőtereken is elfogyott az üzemanyag

Az útlezárások az üzemanyag-ellátást sem kímélték. Több elosztóközpont megközelítése akadályozottá vált, így a tartálykocsik nem tudták időben feltölteni a benzinkutakat. Calabriában és Campaniában számos töltőállomás kifogyott a benzinből vagy a gázolajból, a még működő kutaknál pedig hosszú sorok alakultak ki. A hiányt nem az országos készletek kimerülése okozta, hanem az üzemanyag-szállítás akadozása.

A calabriai Crotone és Reggio Calabria repülőterén a repülőgép-üzemanyag is elfogyott. Az ANSA olasz hírügynökség szerint a légitársaságoknak más repülőtereken kellett gondoskodniuk a gépek tankolásáról. Az ellátási zavarok a közszolgáltatásokat is érintették. Egyes kórházakba akadozott a beszállítás, Nápolyban pedig a hulladékszállítást veszélyeztette a gázolajhiány. A hatóságok egyes, létfontosságú árukat szállító teherautók számára rendőri kíséretet biztosítottak, hogy a rakományok eljuthassanak a rendeltetési helyükre.

A szállítási fennakadások az olasz autógyártásban is termeléskiesést okoztak. 

A Stellantis három olaszországi üzemében átmenetileg felfüggesztették a gyártást, miután akadozott az alkatrészek beszállítása. 

A paradicsomfeldolgozással és más élelmiszeripari termékek gyártásával foglalkozó La Doria hét üzemét állította le, alkalmazottainak felét pedig kényszerszabadságra küldte.

Meloni százmilliós támogatásokkal próbálta enyhíteni a válságot

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kormánya az ellátási zavarokra újabb támogatásokkal reagált. Az október 22-én jóváhagyott intézkedések keretében további 106 millió euróval emelték a fuvarozóknak szánt adójóváírások összegét, így a teljes keret 540 millió euróra nőtt. A mezőgazdasági ágazat további 60 millió, a halászat pedig 10 millió eurós támogatást kapott az emelkedő üzemanyagköltségek ellensúlyozására.

A kormány ugyanakkor egyértelművé tette, hogy bár tiszteletben tartja a békés tiltakozás jogát, az utak elzárását és az áruszállítás akadályozását nem fogja eltűrni. 

A hatóságok több mint 1300 embert azonosítottak az útblokádokkal összefüggésben, közülük 71 személlyel szemben tettek feljelentést.

Az emelkedő üzemanyagárak és a megélhetési költségek más olasz városokban is tiltakozásokat váltottak ki. A Világgazdaság is megírta, hogy Milánóban különleges biztonsági intézkedéseket vezettek be az újabb zavargások megelőzésére, és több száz katonát vezényeltek a városba. Az észak-olaszországi utcai zavargások ugyanakkor nem azonosak a déli fuvarozói blokádokkal, amelyek közvetlenül az ellátási fennakadásokat okozták.

Feloldották az útblokádokat, de az ellátás csak napok múlva állhat helyre

Október 23-ra Campaniában is felszámolták az utolsó jelentősebb fuvarozói útblokádokat. A szállítások újraindultak, megkezdődött az üzletek feltöltése, de egyes benzinkutaknál még pénteken is hiány volt. Az olasz hatóságok ezért október 25-ére, vasárnapra feloldották a nehézgépjárművek közlekedési korlátozásait az érintett déli régiókban, hogy felgyorsítsák az élelmiszerek és az üzemanyagok kiszállítását.

A La Nazione beszámolója szerint 

a logisztikai ágazat szereplői öt-hét napra becsülik az áruszállítás teljes helyreállításához szükséges időt.

A forgalom normalizálódása azonban nem tünteti el a már keletkezett károkat. A feldolgozatlan tej, a megromlott mezőgazdasági termékek és a leállított gyártósorok miatti veszteségeket a későbbi szállítások már nem pótolják.

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útlezárás
tiltakozás
Olaszország
üzemanyagárak
áruszállítás
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