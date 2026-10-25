Az üzemanyagárak miatt tiltakozó olasz fuvarozók útblokádjai néhány nap alatt komoly ellátási zavarokat okoztak Dél-Olaszországban. Élelmiszer- és autógyárak álltak le, szupermarketek polcai ürültek ki, benzinkutak fogytak ki az üzemanyagból, két repülőtéren pedig a kerozin is elfogyott. Bár a hét végére a legfontosabb útlezárásokat feloldották, az áruszállítás helyreállítása még napokig tarthat.

Kiürültek a benzinkutak, leálltak a gyárak Olaszországban: milliárdos károkat okoztak az útblokádok / Fotó: AFP

Az olasz fuvarozók tiltakozásai elsősorban a déli országrész élelmiszer-ellátását érintették. Az alapanyagok nem jutottak el a feldolgozóüzemekbe, a késztermékek pedig a raktárakban rekedtek. A szállítások ugyan fokozatosan újraindultak, a leállított gyárakban és a mezőgazdaságban keletkezett veszteségeket azonban már nem lehet teljes egészében pótolni.

A Világgazdaság október 21-én már beszámolt arról, hogy a magas üzemanyagárak és a megélhetési költségek miatt tiltakozó fuvarozók útlezárásai az olasz tésztagyártást is veszélybe sodorták. Akkor a Rummo tésztagyár leállása, a déli régiókban kialakuló élelmiszerhiány és a római nagybani piac ellátási nehézségei jelezték a fennakadások mértékét.

Azóta a blokádok következményei a mezőgazdaságban, az üzemanyag-kereskedelemben és a légi közlekedésben is jelentkeztek.

Milliós veszteségeket okoztak az élelmiszeriparban az útblokádok

A fuvarozói tiltakozások egyik legnagyobb vesztese az olasz tésztagyártás. A Campania régióban működő Rummo kénytelen volt leállítani a termelést, miután nem érkeztek meg a szükséges alapanyagok. A La Molisana szintén jelentősen visszafogta a gyártást, és meglévő búza- és durumdarakészleteiből próbálta fenntartani működését.

A Reuters szerint Campania, Puglia és Szicília élelmiszeripari üzemei egyaránt ellátási nehézségekkel szembesültek. Az útlezárások nemcsak az alapanyagok beszállítását akadályozták, hanem a késztermékek kiszállítását is.

Különösen nagy károk keletkeztek az olasz bivalymozzarella-gyártásban.

Az Associated Press beszámolója szerint az eredetvédett Mozzarella di Bufala Campana előállítói egyetlen nap alatt mintegy 3 millió euró, vagyis nagyjából 1,2 milliárd forint veszteséget szenvedtek el. A blokádok miatt körülbelül egymillió liter bivalytejet nem tudtak eljuttatni a feldolgozóüzemekbe. Az eredetvédett mozzarella előállítására vonatkozó szabályok szerint a tejet 60 órán belül fel kell dolgozni, így a késlekedés jelentős mennyiségű alapanyag elvesztésével járhatott.