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Magyarország is bejelentkezett a 2036-os olimpia megrendezésére

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Az ötkarikás játékok házigazdájáról 2029-ben döntenek. Magyarország mellett hat másiik ország is megpályázza a 2036-os nyári olimpia megrendezését.
VG
2026.10.06, 15:24
Frissítve: 2026.10.06, 16:00
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Hét ország, köztük Magyarország is jelezte szándékát a 2026-osnyári ötkarikás játékok megrendezésére. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC) kedden arról számolt be, hogy hazánk mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik az olimpiarendezés iránt. Vajon mit szól ehhez a Momentum? Az ő 2017-es NOlimpia-kampányuk és a 266 ezer aláírás összegyűjtése közvetlenül járult hozzá ahhoz, hogy az akkori kormány és Budapest visszavonta pályázatát a 2024-es olimpia megrendezésére – ezzel született meg az azóta lehanyatlott párt. Az idei választáson már azért nem indultak, hogy a Tisza Párt hatalomra kerülését segítsék.

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Hét ország jelentkezett a 2036-os olimpia megrendezésére / Fotó: Shutterstock

A jelentkezés és a rendezés elnyerése között azonban még akad jó néhány tennivaló. A szóban forgó hét ország meghívást kaptak arra, hogy novemberben bemutassák projektjeiket a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Jövőbeli Rendezőkkel Foglalkozó Bizottságnak.

Kiemelték, hogy ennek megfelelően 2026. október 31. után a 2036-os rendezés tekintetében további érdeklődőket, jelentkezőket már nem vesznek figyelembe. Mivel azonban a határidőig még van hátra néhány hét, így nem kizárható, hogy a magyar pályázat további riválisokat is kap majd.

A NOB-bal jelenleg is párbeszédet folytató, a 2036-os olimpiai játékok megrendezése iránt hivatalosan érdeklődést jelző pályázók számra az alábbi menetrend várható:

  • 2026. október 31.: Ezt a dátumot követően a 2036-os rendezésre már nem lehet jelentkezni.
  • 2027. november: Az jelentkezők bemutatják prezentációikat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékeseinek.
  • 2028. márciusig: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elkészíti a megvalósíthatósági értékeléseit.
  • 2029. márciusában: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottsága megnyitja a 2036-os Stratégiai Párbeszédet a még versenyben lévő rendező-aspiránsokkal

Ekkorra derül ki, ki rendezheti meg a 2036-os olimpiai játékokat

Az új Stratégiai Párbeszéd során a NOB fokozott technikai támogatást nyújt az érdekelt feleknek, miközben azok benyújtják első dokumentációikat, valamint az alapvető jogi és pénzügyi garanciákat. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság helyszíni látogatásokat tesz a javasolt rendező régiókban, és jelentést készít a Végrehajtó Bizottság számára.

2028. decemberében a Végrehajtó Bizottság célzott párbeszédet indít a kiválasztott kiválasztott, még versenyben lévő aspiránsokkal, akik benyújtják végleges válaszaikat, valamint a garanciák teljes körét.

A 2036-os olimpiai játékok rendezőjét a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai választják meg a szervezet 2029 közepén tartandó közgyűlésén.

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