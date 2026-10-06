Magyarország is bejelentkezett a 2036-os olimpia megrendezésére

Hét ország, köztük Magyarország is jelezte szándékát a 2026-osnyári ötkarikás játékok megrendezésére. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC) kedden arról számolt be, hogy hazánk mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik az olimpiarendezés iránt. Vajon mit szól ehhez a Momentum? Az ő 2017-es NOlimpia-kampányuk és a 266 ezer aláírás összegyűjtése közvetlenül járult hozzá ahhoz, hogy az akkori kormány és Budapest visszavonta pályázatát a 2024-es olimpia megrendezésére – ezzel született meg az azóta lehanyatlott párt. Az idei választáson már azért nem indultak, hogy a Tisza Párt hatalomra kerülését segítsék.

Hét ország jelentkezett a 2036-os olimpia megrendezésére / Fotó: Shutterstock

A jelentkezés és a rendezés elnyerése között azonban még akad jó néhány tennivaló. A szóban forgó hét ország meghívást kaptak arra, hogy novemberben bemutassák projektjeiket a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Jövőbeli Rendezőkkel Foglalkozó Bizottságnak.

Kiemelték, hogy ennek megfelelően 2026. október 31. után a 2036-os rendezés tekintetében további érdeklődőket, jelentkezőket már nem vesznek figyelembe. Mivel azonban a határidőig még van hátra néhány hét, így nem kizárható, hogy a magyar pályázat további riválisokat is kap majd.

A NOB-bal jelenleg is párbeszédet folytató, a 2036-os olimpiai játékok megrendezése iránt hivatalosan érdeklődést jelző pályázók számra az alábbi menetrend várható:

2026. október 31.: Ezt a dátumot követően a 2036-os rendezésre már nem lehet jelentkezni.

2027. november: Az jelentkezők bemutatják prezentációikat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékeseinek.

2028. márciusig: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elkészíti a megvalósíthatósági értékeléseit.

2029. márciusában: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottsága megnyitja a 2036-os Stratégiai Párbeszédet a még versenyben lévő rendező-aspiránsokkal

Ekkorra derül ki, ki rendezheti meg a 2036-os olimpiai játékokat

Az új Stratégiai Párbeszéd során a NOB fokozott technikai támogatást nyújt az érdekelt feleknek, miközben azok benyújtják első dokumentációikat, valamint az alapvető jogi és pénzügyi garanciákat. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság helyszíni látogatásokat tesz a javasolt rendező régiókban, és jelentést készít a Végrehajtó Bizottság számára.