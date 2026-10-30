Távozik az energiaóriás vezére, amelytől Magyarország is földgázt remél – a legnagyobb romániai vállalat tengeri projektjében Kapitány István is nagyon bízik
Távozik a legnagyobb romániai vállalat, az OMV Petrom vezerője. Az Economedia beszámolója szerint Christina Verchere arról tájékoztatta Emma Delaneyt, a társaság felügyelőbizottságának elnökét, hogy nem kíván újabb mandátumot vállalni a vállalat igazgatóságában. A vezérigazgató jelenlegi megbízatása 2027. április 16-án jár le.
Energetikai óriáscég élén lesz változás – ezt jelenti az OMV vezérigazgatójának távozása
Verchere 2018 óta vezeti a romániai energiaipari vállalatot, és kilenc év után fejezi be munkáját a társaság élén. A felügyelőbizottság később közli, hogy a jelenlegi mandátum lejárta után miként alakul az igazgatóság összetétele.
Christina Verchere távozása különösen érdekes időzítésű, hiszen a vállalat egyik legfontosabb beruházása, a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező fejlesztése hamarosan új szakaszba léphet.
Az OMV Petrom és a román állami tulajdonú Romgaz szeptemberben jelentette be, hogy a tervek szerint 2027 első felében megkezdődhet az első földgáz kitermelése a mezőről.
A vezérigazgató tehát úgy fejezi be munkáját, hogy a Neptun Deep a tervek szerint éppen a mandátuma utolsó időszakában kezdi meg a termelést. A beruházás nemcsak Románia, hanem a térség energiabiztonsága szempontjából is meghatározó lehet.
Mi az a Neptun Deep projekt, ami Magyarország számára is érdekes?
Mint a Világgazdaság oldalán bemutattuk, a fekete-tengeri Neptun Deep projekt a következő évek egyik legfontosabb új európai gáztermelő beruházása lehet, különösen azért, mert az EU az orosz termelésű gázról való végleges leválást lépi meg. Az OMV Petrom és a román állami Romgaz 50-50 százalékos tulajdonában lévő projektbe mintegy 4 milliárd eurót fektetnek, az első földgázmennyiség pedig a tervek szerint 2027 első felében kerülhet a román szállítórendszerbe. A kitermelés 2027 harmadik negyedének végére érheti el a teljes kapacitását, amely éves szinten mintegy 8 milliárd köbméter lehet.
A Neptun Deep jelentősége ugyanakkor nem áll meg a román határnál. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter szeptemberi nyilatkozata szerint Magyarország tárgyal arról, hogy a 2027-ben termelésbe álló romániai gázmezőről is vásároljon földgázt. A kormány az orosz gáz kiváltására a romániai forrás mellett a horvát és görög LNG-terminálok kapacitásainak nagyobb kihasználásával számol – a témában megjelent összeállításunkat ide kattintva nyithatja meg.
Közel 800 töltőállomás is az OMV Petromhoz tartozik
Az OMV Petrom Délkelet-Európa legnagyobb integrált energiatermelő vállalata, egyben Románia legnagyobb cége árbevétel alapján. A csoport 2025-ben mintegy 38 millió hordó olajegyenértéknek megfelelő kőolajat és földgázt termelt.
A társaság éves finomítói kapacitása 4,5 millió tonna, emellett egy 860 megawatt teljesítményű, nagy hatékonyságú földgáztüzelésű erőművet is üzemeltet.
A kiskereskedelmi üzemanyagpiacon Romániában és a szomszédos országokban mintegy 780 töltőállomással van jelen, OMV és Petrom márkanév alatt.
A vállalat részvényeivel a bukaresti tőzsdén kereskednek, a közkézhányad 28,1 százalék. A 2025 végi tulajdonosi szerkezet alapján
- az OMV Aktiengesellschaft 51,2 százalékos részesedéssel rendelkezett, míg
- a román befektetők együttesen mintegy 45 százalékot birtokoltak.
Ebből a román állam részesedése 20,7 százalék volt, a román nyugdíjalapok, valamint más helyi magán- és intézményi befektetők pedig 24,4 százalékot tudhattak magukénak. A fennmaradó 3,7 százalék más külföldi befektetőké volt.