Távozik az energiaóriás vezére, amelytől Magyarország is földgázt remél – a legnagyobb romániai vállalat tengeri projektjében Kapitány István is nagyon bízik

Távozik a legnagyobb romániai vállalat, az OMV Petrom vezerője. Az Economedia beszámolója szerint Christina Verchere arról tájékoztatta Emma Delaneyt, a társaság felügyelőbizottságának elnökét, hogy nem kíván újabb mandátumot vállalni a vállalat igazgatóságában. A vezérigazgató jelenlegi megbízatása 2027. április 16-án jár le.

A Neptun Deep tengeri földgázprojektje Magyarország számára is fontos, a projekt részben az OMV Petromhoz tartozik (illusztráció)

Fotó: OMV Petrom

Energetikai óriáscég élén lesz változás – ezt jelenti az OMV vezérigazgatójának távozása

Verchere 2018 óta vezeti a romániai energiaipari vállalatot, és kilenc év után fejezi be munkáját a társaság élén. A felügyelőbizottság később közli, hogy a jelenlegi mandátum lejárta után miként alakul az igazgatóság összetétele.

Christina Verchere távozása különösen érdekes időzítésű, hiszen a vállalat egyik legfontosabb beruházása, a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező fejlesztése hamarosan új szakaszba léphet.

Az OMV Petrom és a román állami tulajdonú Romgaz szeptemberben jelentette be, hogy a tervek szerint 2027 első felében megkezdődhet az első földgáz kitermelése a mezőről.

A vezérigazgató tehát úgy fejezi be munkáját, hogy a Neptun Deep a tervek szerint éppen a mandátuma utolsó időszakában kezdi meg a termelést. A beruházás nemcsak Románia, hanem a térség energiabiztonsága szempontjából is meghatározó lehet.

Mi az a Neptun Deep projekt, ami Magyarország számára is érdekes? Mint a Világgazdaság oldalán bemutattuk, a fekete-tengeri Neptun Deep projekt a következő évek egyik legfontosabb új európai gáztermelő beruházása lehet, különösen azért, mert az EU az orosz termelésű gázról való végleges leválást lépi meg. Az OMV Petrom és a román állami Romgaz 50-50 százalékos tulajdonában lévő projektbe mintegy 4 milliárd eurót fektetnek, az első földgázmennyiség pedig a tervek szerint 2027 első felében kerülhet a román szállítórendszerbe. A kitermelés 2027 harmadik negyedének végére érheti el a teljes kapacitását, amely éves szinten mintegy 8 milliárd köbméter lehet. A Neptun Deep jelentősége ugyanakkor nem áll meg a román határnál. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter szeptemberi nyilatkozata szerint Magyarország tárgyal arról, hogy a 2027-ben termelésbe álló romániai gázmezőről is vásároljon földgázt. A kormány az orosz gáz kiváltására a romániai forrás mellett a horvát és görög LNG-terminálok kapacitásainak nagyobb kihasználásával számol – a témában megjelent összeállításunkat ide kattintva nyithatja meg.

Közel 800 töltőállomás is az OMV Petromhoz tartozik

Az OMV Petrom Délkelet-Európa legnagyobb integrált energiatermelő vállalata, egyben Románia legnagyobb cége árbevétel alapján. A csoport 2025-ben mintegy 38 millió hordó olajegyenértéknek megfelelő kőolajat és földgázt termelt.