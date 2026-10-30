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Távozik az energiaóriás vezére, amelytől Magyarország is földgázt remél – a legnagyobb romániai vállalat tengeri projektjében Kapitány István is nagyon bízik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentős személyi változás jön Románia legnagyobb vállalatánál: Christina Verchere, az OMV Petrom vezérigazgatója 2027-ben távozik posztjáról. A társaság irányítását kilenc éve végző vezető mandátuma jövő áprilisban jár le, utódjáról egyelőre nem született döntés. Távozása egy különösen fontos időszakban következik, hiszen az OMV Petrom a romániai Neptun Deep földgázmező kitermelésének megkezdésére készül, ahonnan Magyarország is vásárolna.
VG
2026.10.30, 14:41
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Távozik a legnagyobb romániai vállalat, az OMV Petrom vezerője. Az Economedia beszámolója szerint Christina Verchere arról tájékoztatta Emma Delaneyt, a társaság felügyelőbizottságának elnökét, hogy nem kíván újabb mandátumot vállalni a vállalat igazgatóságában. A vezérigazgató jelenlegi megbízatása 2027. április 16-án jár le.

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A Neptun Deep tengeri földgázprojektje Magyarország számára is fontos, a projekt részben az OMV Petromhoz tartozik (illusztráció)
Fotó: OMV Petrom

Energetikai óriáscég élén lesz változás – ezt jelenti az OMV vezérigazgatójának távozása

Verchere 2018 óta vezeti a romániai energiaipari vállalatot, és kilenc év után fejezi be munkáját a társaság élén. A felügyelőbizottság később közli, hogy a jelenlegi mandátum lejárta után miként alakul az igazgatóság összetétele.

Christina Verchere távozása különösen érdekes időzítésű, hiszen a vállalat egyik legfontosabb beruházása, a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező fejlesztése hamarosan új szakaszba léphet.

Az OMV Petrom és a román állami tulajdonú Romgaz szeptemberben jelentette be, hogy a tervek szerint 2027 első felében megkezdődhet az első földgáz kitermelése a mezőről.

A vezérigazgató tehát úgy fejezi be munkáját, hogy a Neptun Deep a tervek szerint éppen a mandátuma utolsó időszakában kezdi meg a termelést. A beruházás nemcsak Románia, hanem a térség energiabiztonsága szempontjából is meghatározó lehet.

Mi az a Neptun Deep projekt, ami Magyarország számára is érdekes?

Mint a Világgazdaság oldalán bemutattuk, a fekete-tengeri Neptun Deep projekt a következő évek egyik legfontosabb új európai gáztermelő beruházása lehet, különösen azért, mert az EU az orosz termelésű gázról való végleges leválást lépi meg. Az OMV Petrom és a román állami Romgaz 50-50 százalékos tulajdonában lévő projektbe mintegy 4 milliárd eurót fektetnek, az első földgázmennyiség pedig a tervek szerint 2027 első felében kerülhet a román szállítórendszerbe. A kitermelés 2027 harmadik negyedének végére érheti el a teljes kapacitását, amely éves szinten mintegy 8 milliárd köbméter lehet.

A Neptun Deep jelentősége ugyanakkor nem áll meg a román határnál. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter szeptemberi nyilatkozata szerint Magyarország tárgyal arról, hogy a 2027-ben termelésbe álló romániai gázmezőről is vásároljon földgázt. A kormány az orosz gáz kiváltására a romániai forrás mellett a horvát és görög LNG-terminálok kapacitásainak nagyobb kihasználásával számol – a témában megjelent összeállításunkat ide kattintva nyithatja meg.

Közel 800 töltőállomás is az OMV Petromhoz tartozik

Az OMV Petrom Délkelet-Európa legnagyobb integrált energiatermelő vállalata, egyben Románia legnagyobb cége árbevétel alapján. A csoport 2025-ben mintegy 38 millió hordó olajegyenértéknek megfelelő kőolajat és földgázt termelt.

A társaság éves finomítói kapacitása 4,5 millió tonna, emellett egy 860 megawatt teljesítményű, nagy hatékonyságú földgáztüzelésű erőművet is üzemeltet. 

A kiskereskedelmi üzemanyagpiacon Romániában és a szomszédos országokban mintegy 780 töltőállomással van jelen, OMV és Petrom márkanév alatt.

A vállalat részvényeivel a bukaresti tőzsdén kereskednek, a közkézhányad 28,1 százalék. A 2025 végi tulajdonosi szerkezet alapján 

  • az OMV Aktiengesellschaft 51,2 százalékos részesedéssel rendelkezett, míg 
  • a román befektetők együttesen mintegy 45 százalékot birtokoltak. 

Ebből a román állam részesedése 20,7 százalék volt, a román nyugdíjalapok, valamint más helyi magán- és intézményi befektetők pedig 24,4 százalékot tudhattak magukénak. A fennmaradó 3,7 százalék más külföldi befektetőké volt.

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