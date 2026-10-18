Premier League-szintű fizetéseket oszt Londonban az OpenAI: a ChatGPT mögött álló vállalat brit leánycégének 110 dolgozójára tavaly összesen 258 millió font személyi költség jutott. Ez fejenként átlagosan 2,3 millió font, vagyis mai árfolyamon közel egymilliárd forint. Még érdekesebb, hogy az OpenAI UK Ltd. közben 20,3 millió fontos adózott nyereséget is kimutatott – miközben maga az OpenAI világszerte továbbra is óriási összegeket éget el. Ez azonban csak egy látszólagos ellentmondás: a londoni cég profitja egészen más módon keletkezik, mint ahogyan elsőre gondolnánk.

Brutális összegeket fizet az OpenAI Londonban: egy dolgozóra átlagosan évente egymilliárd forint jut, miközben veszteséges az AI-óriás / Fotó: Mehaniq

A brit leányvállalat beszámolója szerint 2025-ben 293 millió fontra nőtt az árbevétel, szemben az egy évvel korábbi 79,2 millió fonttal. Adózás előtt 31,7 millió font profitot ért el, amelyből 11,4 millió font adó levonása után maradt 20,3 millió font. Csakhogy ezt a 293 millió fontot nem úgy kell elképzelni, mintha brit ChatGPT-előfizetők és vállalati ügyfelek ennyi pénzt fizettek volna közvetlenül a londoni cégnek.

Az OpenAI gyakorlatilag saját magának fizet Londonban

Az OpenAI UK úgynevezett cost-plus, vagyis költség plusz haszonkulcs alapú elszámolással működik a vállalatcsoporton belül. A brit társaság kutatási, fejlesztési és más szolgáltatásokat végez az amerikai anyavállalat számára, az OpenAI pedig megtéríti ezek költségét, majd ezen felül egy meghatározott profitmarzsot is fizet a brit leányvállalatnak. Leegyszerűsítve: ha a londoni iroda bérekre, kutatásra és működésre száz fontot elkölt, az amerikai központ nem száz fontot térít meg neki, hanem ennél valamivel többet. A különbözetből képződik a brit társaság eredménye.

Ez azért fontos, mert így a londoni leányvállalat akkor is nyereséges lehet, ha az egész OpenAI-csoport közben veszteséges. Sőt, bizonyos határig minél nagyobb a brit működés költsége, annál nagyobb lehet az a bevétel is, amelyet az anyavállalat a költségek megtérítésére átutal. A brit profit tehát nem azt bizonyítja, hogy az OpenAI mesterségesintelligencia-üzlete már egészében nyereséges, hanem elsősorban a csoporton belüli elszámolási struktúrát tükrözi.