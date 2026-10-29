Rendkívüli: Orbán Anita bejelentést tett, máris véget érhetett a tárgyalás Marco Rubióval – kiderült, milyen megállapodás született az amerikai külügyminiszterrel
Orbán Anita és Marco Rubio két fontos együttműködési megállapodást írt alá. Erről számolt be Magyarország külügyminisztere egy Facebook-bejegyzésben.
Kiderült, hogy a Trump Peace Pipelines Framework együttműködési megállapodással a két ország szorosabbra fűzi az viszonyát a regionális földgáz- és kőolaj-infrastruktúra fejlesztésében, valamint megegyezés született arról is, hogy a radikális szervezetek által elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódó bűnüldözési kooperáció is megerősödik.
A hivatalos program szerint a megállapodások aláírási ceremóniájára magyar idő szerint 16:00-kor került sor a sajtó jelenlétében, majd ezt követően kerülhetett sor a megbeszélésre zárt ajtók mögött. Orbán Anita bejelentéséből azonban nem derült ki, hogy a témában született bejegyzés már a tárgyalásokat követően, vagy azok közben született. Előbbi esetben a magyar politikus durván fél órát tölthetett Marco Rubio társaságában, és a rendelkezésre álló információkból inkább erre a szcenárióra lehet következtetni.
Orbán Anita napokat várakozott
A magyar külügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy az Egyesült Államokba utazik a két ország közötti védelmi és gazdasági együttműködés elmélyítése érdekében.
A tervek szerint kedden Washingtonban tárgyalt volna Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, azonban a találkozó nem valósult meg.
Az amerikai politikus hivatalos programja szerint Donald Trump elnököt kísérte el Texasba, ahol a venezuelai kőolajimportot népszerűsítette, valamint a közelgő félidős választásokra kampányolt. Ez annak ellenére történt, hogy találkozója Orbán Anitával korábban még szerepelt hivatalos programjában, amit szokatlanul későn változtattak meg.
A szokatlan és kellemetlen diplomáciai esetre az amerikai fél nem adott hivatalos magyarázatot, hazánk külügyminiszterét pedig két napon keresztül „előszobáztatták” Washingtonban, azonban csütörtökön végre megtört a jég és a hét második felében létrejöhetett a találkozó, valamint megvalósulhatott a magas szintű diplomáciai tárgyalás.
Miről lehetett szó a színfalak mögött?
Az aláírási ceremóniát követő tárgyalásokról egyelőre pontos részletek nem ismertek, azonban annyit lehet tudni, hogy az eredeti tervek szerint Allison M. Hooker politikai ügyekért felelős államtitkár is csatlakozott a megbeszéléséhez, ahogy Thomas D. Dinanno fegyverkorlátozási és nemzetközi biztonsági ügyekért felelős államtitkár is.
Ezzel tehát véget ért a többnapos diplomáciai dráma, bár az eset részleteinek ismeretében felmerül a kérdés, hogy a kényszerű várakozás után milyen hangulatban folyt a tárgyalás.
Magyarország szempontjából kifejezetten fontos, hogy a gazdasági nagyhatalmakkal folytatott magas szintű találkozók zökkenőmentesek legyenek, mivel egy-egy megállapodás jelentősen javíthatja hazánk nemzetközi pozícióit és megítélését.
Fontos megemlíteni, hogy az orosz energiahordozók vásárlására kapott amerikai szankciómentesség Orbán Viktor és Donald Trump 2025. november 7-i találkozójához köthető. A korábbi miniszterelnök akkor időkorlát nélküli mentességről, míg washingtoni tisztviselők egyéves időszakról beszéltek. Ezt később Marco Rubio is megerősítette. A nemzetközi sajtó az egyezség végének 2026. november 21-ét jelölte meg, Orbán Anita pedig szeptember 24-én úgy nyilatkozott, hogy a kormány a megállapodás meghosszabbításán dolgozik.
Orbán Anita és Marco Rubio közös sajtótájékoztatóján az amerikai külügyminszter hangsúlyozta, hogy üdvözli, hogy a két ország a jövőben egységesen lép fel a szélsőbaloldali terrorizmus kiújulása ellen, ezzel pedig magyar kollégája is egyetértett. Az energetika területén, pedig szintén fontos megállaodás született.
Ez egy olyan energetikai infrastruktúra-fejlesztési kezdeményezés, amely amerikai energián keresztül segíti Közép-Európa energiaszükségletének kielégítését
− mondta Marco Rubio a Trump Peace Pipelinesra utalva.
Orbán Anita szerint az energetikai megállapodás segítségével Magyarország a regionális energiaellátás kulcsszereplőjévé válhat, miközben egy robusztus, ellenálló és rendkívül versenyképes energetikai ökoszisztémát hoz létre az Egyesült Államokkal együttműködésben.
Mivel töltötte idejét a külügyminiszter?
Orbán Anitának váratlanul keletkezett viszonylag sok szabadideje, amit igyekezett a lehetőségekhez mérten hasznosítani. Kedden az Egyesült Államok nemzetközi befektetési szervével, a Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Ügynökséggel (DFC) olyan magyarországi energetikai és közlekedési projektekről egyeztetett, amelyek potenciális befektetések lehetnek az amerikai fél számára. A politikus szerint így olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek egyszerre szolgálják a kormány diverzifikációs céljait, valamint hazánk energetikai és közlekedési infrastruktúrájának modernizációját.
A nap folyamán a nagykövetségen ünnepség és fogadás keretében emlékezünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről
− írta egy közösségi-médiabejegyzésben a külügyminiszter, majd hozzátette, hogy ezt követően a Kommunizmus Áldozatainak Emlékközpontjában egy 1956-os tematikájú időszakos kiállítást tekintette meg.
Szerdán Francis Brooke amerikai pénzügyminiszter-helyettessel is tárgyalt Washingtonban, akivel Magyarország gazdasági helyzetéről és az amerikai befektetések lehetőségeiről egyeztettek.