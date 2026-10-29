Rendkívüli: Orbán Anita bejelentést tett, máris véget érhetett a tárgyalás Marco Rubióval – kiderült, milyen megállapodás született az amerikai külügyminiszterrel

Orbán Anita és Marco Rubio két fontos együttműködési megállapodást írt alá. Erről számolt be Magyarország külügyminisztere egy Facebook-bejegyzésben.

Orbán Anita és Marco Rubio / Fotó: Borsos Mátyás

Kiderült, hogy a Trump Peace Pipelines Framework együttműködési megállapodással a két ország szorosabbra fűzi az viszonyát a regionális földgáz- és kőolaj-infrastruktúra fejlesztésében, valamint megegyezés született arról is, hogy a radikális szervezetek által elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódó bűnüldözési kooperáció is megerősödik.

A hivatalos program szerint a megállapodások aláírási ceremóniájára magyar idő szerint 16:00-kor került sor a sajtó jelenlétében, majd ezt követően kerülhetett sor a megbeszélésre zárt ajtók mögött. Orbán Anita bejelentéséből azonban nem derült ki, hogy a témában született bejegyzés már a tárgyalásokat követően, vagy azok közben született. Előbbi esetben a magyar politikus durván fél órát tölthetett Marco Rubio társaságában, és a rendelkezésre álló információkból inkább erre a szcenárióra lehet következtetni.

Orbán Anita napokat várakozott

A magyar külügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy az Egyesült Államokba utazik a két ország közötti védelmi és gazdasági együttműködés elmélyítése érdekében.

A tervek szerint kedden Washingtonban tárgyalt volna Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, azonban a találkozó nem valósult meg.

Az amerikai politikus hivatalos programja szerint Donald Trump elnököt kísérte el Texasba, ahol a venezuelai kőolajimportot népszerűsítette, valamint a közelgő félidős választásokra kampányolt. Ez annak ellenére történt, hogy találkozója Orbán Anitával korábban még szerepelt hivatalos programjában, amit szokatlanul későn változtattak meg.

A szokatlan és kellemetlen diplomáciai esetre az amerikai fél nem adott hivatalos magyarázatot, hazánk külügyminiszterét pedig két napon keresztül „előszobáztatták” Washingtonban, azonban csütörtökön végre megtört a jég és a hét második felében létrejöhetett a találkozó, valamint megvalósulhatott a magas szintű diplomáciai tárgyalás.

Miről lehetett szó a színfalak mögött?

Az aláírási ceremóniát követő tárgyalásokról egyelőre pontos részletek nem ismertek, azonban annyit lehet tudni, hogy az eredeti tervek szerint Allison M. Hooker politikai ügyekért felelős államtitkár is csatlakozott a megbeszéléséhez, ahogy Thomas D. Dinanno fegyverkorlátozási és nemzetközi biztonsági ügyekért felelős államtitkár is.