Lyonban könnygázt vetettek be, Párizsban pattanásig feszült a helyzet, 70 ezer rendfenntartó az utcákon – ráadásul Orbán Viktor ott bukkant fel, de üzent is

Folytatódik a Franciaországon végigsöprő tiltakozási hullám. Október 24-én ismét több városban vonultak utcára a megélhetési költségek, az oktatás helyzete és a kormány intézkedései miatt elégedetlen demonstrálók. A múlt hétvégi erőszakos zavargások után a hatóságok ezúttal minden korábbinál nagyobb rendőri készültséggel fogadták a tüntetőket.

Párizsban folytatódnak ezen a hétvégén is a tüntetések, lefotózták Orbán Viktort is a francia fővárosban/Fotó: Anadolu via AFP

A Le Monde élő tudósítása szerint Lyonban a rendőrség helyi idő szerint 14 óra 16 perckor könnygázt vetett be a demonstrálók ellen. A városban már délelőtt 17 embert előállítottak, több metróállomást lezártak. A Jean-Macé téren több száz tüntető gyűlt össze, a hatóságok pedig igyekeztek megakadályozni, hogy a tömeg a tiltott területekre vonuljon. Ezt követően Lille-ből is az a hír érkezett, hogy könnygázt használtak a rendőrök a demonstrálók ellen.

Hetvenezer rendfenntartó az utcákon

A francia kormány országosan 70 ezer rendőrt és csendőrt mozgósított a szombati demonstrációk biztosítására, a készenlétben

páncélozott járművek,

vízágyúk

és különleges rendőri egységek is részt vesznek.

Párizsban különösen feszült a helyzet. A hatóságok csak a Porte d'Italie és a Porte de Vincennes közötti útvonalon engedélyezték a fő demonstrációt. A szervezők hiába támadták meg a döntést, a közigazgatási bíróság elutasította a keresetüket.

A kereskedők a múlt szombati fosztogatások megismétlődésétől tartanak. Ahogy a Világgazdaság is megírta, számos üzlet kirakatát bedeszkázták, a városvezetés pedig arra kérte a lakosságot, hogy a mozdítható utcai tárgyakat és hulladékgyűjtőket vigyék biztonságos helyre. Az események tükrében cikkünk frissül.

Orbán Viktor is Párizsban tartózkodik

A zavargások miatt fokozott készültségben lévő francia fővárosban bukkant fel Orbán Viktor is. A Fidesz elnökét pénteken, az október 23-i nemzeti ünnepen a Louvre közelében, a Normandy Hotel teraszán fényképezték le. A Telex újságírója később személyesen is megszólította a korábbi miniszterelnököt, aki elmondta, hogy családjával, unokájával nyaral Párizsban. A Matolcsy György letartóztatásával kapcsolatos kérdésekre nem kívánt válaszolni, azt ígérte, hogy Budapestre visszatérve nyilatkozik.