Nemzetközi Valutaalap Kormányzótanácsának ülésén számos küldött kivonult amikor Anton Sziluanov orosz pénzügyminiszter oroszul szólt a csoporthoz – közölte a Reuters több, az ügyre rálátó forrása.

Óriási botrány az IMF tanácskozásán: nem lehet akármilyen nyelven megszólalni, mert gond lesz – feldühödve csapták be az ajtót az uniós tagállamok, „nem normalizálhatjuk a kapcsolatainkat" Fotó: Anadolu via AFP

Oroszország 2022 februári ukrajnai inváziója rendesen bekavart az IMF-nek a portál szerint, és azóta azóta sincs hivatalos narratíva arra nézve, hogy mit kommunikálnak a háborúról. Az IMF és a Világbank ezen a héten Bangkokban tartott éves ülésén ismét mély megosztottság alakult ki, miközben újabb feszültségek robbantak ki az Egyesült Államok és Ukrajna között.

„Sok delegáció vonult ki, köztük az Európai Unió tagállamai is” – mondta az egyik forrás a Reutersnek.

Egy másik, a teremben tartózkodó tisztviselő szerint közel egy tucat küldött hagyta el a termet, amikor az orosz tisztviselő elkezdte a beszédet.

A tisztviselő elmondta, hogy a távozók között Dániából, Svédországból, Finnországból, Norvégiából, Litvániából, Lettországból és Észtországból érkező küldöttek is voltak.

„Az ukrajnai háború egzisztenciális kihívás számunkra Európában” – mondta egy európai diplomata. „Nem normalizálhatjuk a kapcsolatainkat Oroszországgal.”