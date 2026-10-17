Óriási botrány az IMF tanácskozásán: nem lehet akármilyen nyelven megszólalni, mert gond lesz – feldühödve csapták be az ajtót az uniós tagállamok, „nem normalizálhatjuk a kapcsolatainkat"
Nemzetközi Valutaalap Kormányzótanácsának ülésén számos küldött kivonult amikor Anton Sziluanov orosz pénzügyminiszter oroszul szólt a csoporthoz – közölte a Reuters több, az ügyre rálátó forrása.
Oroszország 2022 februári ukrajnai inváziója rendesen bekavart az IMF-nek a portál szerint, és azóta azóta sincs hivatalos narratíva arra nézve, hogy mit kommunikálnak a háborúról. Az IMF és a Világbank ezen a héten Bangkokban tartott éves ülésén ismét mély megosztottság alakult ki, miközben újabb feszültségek robbantak ki az Egyesült Államok és Ukrajna között.
„Sok delegáció vonult ki, köztük az Európai Unió tagállamai is” – mondta az egyik forrás a Reutersnek.
Egy másik, a teremben tartózkodó tisztviselő szerint közel egy tucat küldött hagyta el a termet, amikor az orosz tisztviselő elkezdte a beszédet.
A tisztviselő elmondta, hogy a távozók között Dániából, Svédországból, Finnországból, Norvégiából, Litvániából, Lettországból és Észtországból érkező küldöttek is voltak.
„Az ukrajnai háború egzisztenciális kihívás számunkra Európában” – mondta egy európai diplomata. „Nem normalizálhatjuk a kapcsolatainkat Oroszországgal.”
Németország csütörtökön óva intett azoktól az erőfeszítésektől, amelyek Oroszországot próbálják visszahozni a nemzetközi porondra, miután Sziluanov részt vett a G20-ak pénzügyminisztereinek és jegybankárainak találkozóján, alig több mint egy hónappal azután, hogy az Egyesült Államok először jelent meg személyesen a G20-ak között Oroszország Ukrajna elleni inváziója óta az észak-karolinai Asheville-ben tartott találkozón.
Erin Browne, az Egyesült Államok pénzügyminiszter-helyettese a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy Washington, a G20-országok jelenlegi vezetője, az európai aggodalmak ellenére támogatja Oroszország jelenlétét. „Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, ha válságot akarunk megoldani, nyílt párbeszédre és nyílt beszélgetésre van szükség” – mondta a Reutersnek. „És nem lehet... párbeszédet folytatni, és nem lehet konfliktusokat rendezni, ha senki sem beszél egymással" – tette hozzá.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken az Európai Unió csúcstalálkozóján bírálta Donald Trump amerikai elnök és Oroszország közötti dízelmegállapodást , és üdvözölte az európai szövetségesek béketárgyalásokon betöltött szerepének fokozását.
Az EU vezetői ismét védelmükbe vették az ukrán elnököt, miután Trump ismét bírálta Ukrajnát, és „szégyenletesnek” nevezte az orosz finomítók elleni csapásokat.
Varga Mihály az IMF közgyűlésén mondta ki: nem eszik olyan forrón a magyar eurót
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