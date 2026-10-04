Orient Expressz: vagyonokat kérnek egy utazásért, de nem akármilyen szolgáltatások járnak érte – Budapesten is különleges program várja az utasokat
A Venice Simplon-Orient-Express 2026-os Párizs–Isztambul útjára 19 900 fonttól kínálta a jegyeket fejenként az üzemeltető Belmond. Ez jelenlegi árfolyamtól függően nagyjából 9 millió forintos kiadást jelent egyetlen utasnak, ráadásul ez a Historic Cabin, vagyis a kínálat belépőszintű kabinja. A társaság több helyen is hangsúlyozza, hogy az árak tájékoztató jellegűek, és a szabad helyek függvényében változhatnak.
Az összeg elsőre még egy luxusvonathoz mérten is meghökkentő lehet, a jegy azonban nem pusztán egy Párizs és Isztambul közötti vasúti utazást jelent. A teljes program hat napot és öt éjszakát ölel fel, és Budapest is fontos állomása.
Mit kap az utas 9 millió forintért?
A Párizsból Isztambulba tartó út során az utasok három éjszakát töltenek magán a Venice Simplon-Orient-Expressen. A csomag része a 24 órás személyes steward-szolgáltatás, vagyis a kabinok utasait a nap bármely szakában kiszolgálják. Az árban az étkezések jelentős része is benne van. A vonaton
- négyfogásos vacsorákat sommelier által válogatott borokkal,
- háromfogásos ebédeket
- és francia reggelit
szolgálnak fel. A történelmi étkezőkocsikban felszolgált ételek így önmagukban is a luxusutazás fontos részét jelentik. A többmilliós jegy ugyanakkor a vonaton kívüli programokat is tartalmazza.
Budapesten sétahajózás is jár a jegy mellé
Magyarország nem egyszerűen egy tranzitország az útvonalon. Az utasok Budapesten is éjszakáznak, és szervezett programokon vesznek részt. A csomag része egy budapesti városnézés és egy dunai hajókirándulás, valamint budapesti ebéd és vacsora is. Az út további részében Bukarestben szintén városnézést és vacsorát szerveznek, Romániában pedig a program része a Peleș-kastély meglátogatása. A közel 20 ezer fontos alapár már egy összetett luxusutazást takar:
a történelmi vonaton biztosított szállás és étkezés mellett szállodai éjszakák, városnézések és kirándulások is szerepelnek a programban.
Bizonyos tételekért azonban külön kell fizetni. Az indulási pontra történő eljutás, illetve a célállomásról hazautazás nincs automatikusan benne a csomagban. Külön kérhető például repülő- vagy vonatjegy, repülőtéri és pályaudvari transzfer, illetve további szállodai éjszakák és extra városnéző programok.
Az alapjegy csak a kezdet: vannak sokkal drágább kabinok is
A Historic Cabin fejenkénti, 19 900 fontos hivatalos indulóára csak a kínálat alsó szintjét jelenti. A vonaton Suite és Grand Suite kategóriák is találhatók, amelyek jóval nagyobb teret és magasabb szintű szolgáltatást biztosítanak.
Egy, a 2026. szeptember 25-i Párizs–Isztambul útra jegyeket kínáló luxusvonatos értékesítőnél a Historic Cabin 22 908 euró, a Suite 47 312 euró, a Grand Suite pedig már 73 710 euró volt. Ez nagyságrendileg azt jelenti, hogy az egyes kategóriákért körülbelül
- 9 millió forintot kérhettek a Historic Cabin esetében,
- 18–19 millió forintot egy Suite-ért,
- 28–29 millió forintot egy Grand Suite-ért.
És még innen is van feljebb.
Több mint 160 millió forint az Orient Expressz csúcsa
A vonat legkülönlegesebb lakosztálya a L'Observatoire, amely gyakorlatilag saját luxuslakásként működik a szerelvényen.
A szeptember 25-i Párizs–Isztambul útra az egyik értékesítő 421 200 eurós árat tüntetett fel erre a kategóriára. Ez hozzávetőleg 160 millió forint feletti összeg.
Más értékesítőnél ugyanerre a 2026-os indulásra a L'Observatoire ára 175 ezer font volt fejenként kétfős foglalás esetén, vagyis ennél a kategóriánál különösen jelentős eltérések lehetnek az értékesítő, a foglalás és a konstrukció függvényében.
A különbség jól mutatja, hogy az Orient Expressznél nem beszélhetünk egyetlen fix „jegyárról”: az utazás időpontja, a kabin típusa, a foglalás módja és a rendelkezésre álló helyek is jelentősen befolyásolják, mennyit kell végül fizetni.
Budapestről Párizsba már jóval olcsóbban fel lehet szállni
Nem szükséges azonban végigutazni a Párizs–Isztambul útvonalat ahhoz, hogy valaki kipróbálja a Venice Simplon-Orient-Expresst.
A Belmond Budapest–Párizs útvonalat is kínál 2026-ban. Ez már egyetlen éjszakás utazás, amelynek ára Historic Cabinben 4275 fonttól indul fejenként. Ez nagyságrendileg 2 millió forint körüli összeg.
Aki tehát elsősorban magára az Orient Expressz-élményre kíváncsi, annak nem feltétlenül kell kifizetnie a Párizs és Isztambul közötti többmilliós teljes programot.