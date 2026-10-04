Orient Expressz: vagyonokat kérnek egy utazásért, de nem akármilyen szolgáltatások járnak érte – Budapesten is különleges program várja az utasokat

A Venice Simplon-Orient-Express 2026-os Párizs–Isztambul útjára 19 900 fonttól kínálta a jegyeket fejenként az üzemeltető Belmond. Ez jelenlegi árfolyamtól függően nagyjából 9 millió forintos kiadást jelent egyetlen utasnak, ráadásul ez a Historic Cabin, vagyis a kínálat belépőszintű kabinja. A társaság több helyen is hangsúlyozza, hogy az árak tájékoztató jellegűek, és a szabad helyek függvényében változhatnak.

A többmilliós jegy ugyanakkor az Orient Expresszen kívüli programokat is tartalmazza / Fotó: Anadolu via AFP

Az összeg elsőre még egy luxusvonathoz mérten is meghökkentő lehet, a jegy azonban nem pusztán egy Párizs és Isztambul közötti vasúti utazást jelent. A teljes program hat napot és öt éjszakát ölel fel, és Budapest is fontos állomása.

Mit kap az utas 9 millió forintért?

A Párizsból Isztambulba tartó út során az utasok három éjszakát töltenek magán a Venice Simplon-Orient-Expressen. A csomag része a 24 órás személyes steward-szolgáltatás, vagyis a kabinok utasait a nap bármely szakában kiszolgálják. Az árban az étkezések jelentős része is benne van. A vonaton

négyfogásos vacsorákat sommelier által válogatott borokkal,

háromfogásos ebédeket

és francia reggelit

szolgálnak fel. A történelmi étkezőkocsikban felszolgált ételek így önmagukban is a luxusutazás fontos részét jelentik. A többmilliós jegy ugyanakkor a vonaton kívüli programokat is tartalmazza.

Budapesten sétahajózás is jár a jegy mellé

Magyarország nem egyszerűen egy tranzitország az útvonalon. Az utasok Budapesten is éjszakáznak, és szervezett programokon vesznek részt. A csomag része egy budapesti városnézés és egy dunai hajókirándulás, valamint budapesti ebéd és vacsora is. Az út további részében Bukarestben szintén városnézést és vacsorát szerveznek, Romániában pedig a program része a Peleș-kastély meglátogatása. A közel 20 ezer fontos alapár már egy összetett luxusutazást takar:

a történelmi vonaton biztosított szállás és étkezés mellett szállodai éjszakák, városnézések és kirándulások is szerepelnek a programban.

Bizonyos tételekért azonban külön kell fizetni. Az indulási pontra történő eljutás, illetve a célállomásról hazautazás nincs automatikusan benne a csomagban. Külön kérhető például repülő- vagy vonatjegy, repülőtéri és pályaudvari transzfer, illetve további szállodai éjszakák és extra városnéző programok.