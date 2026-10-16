Orosz árnyékflotta: eddig a fél nyugati világ üldözte, most Trump váratlan fordulatra készül

Az Egyesült Államok azt fontolgatja, hogy enyhíti az orosz árnyékflotta olajszállító tankhajóira vonatkozó korlátozásokat. Hasonló intézkedésekről lehet szó az iráni hajók esetében is. A washingtoni kormányzat nehezen tudja megfékezni a meredeken emelkedő dízelárakat a kulcsfontosságú novemberi félidős kongresszusi választások előtt - mindent elkövet, hogy több olaj legyen a világpiacon.

A svéd parti őrség az orosz árnyékflotta egyik feltételezett hajóját készül ellenőrizni / Fotó: TT News Agency via AFP

A Financial Timesnak nyilatkozó, az ügyet ismerő források szerint a lehetséges intézkedések között szerepel, hogy engedélyeznék a szankciós listán szereplő hajók eladását törvényesen működő vállalatoknak. Emellett bizonyos hajókról teljesen feloldhatnák a szankciókat, így azok ismét korlátozások nélkül vehetnének részt a nemzetközi kereskedelemben.

A választások előtt próbálja letörni az üzemanyagárakat a Fehér Ház

A vitatott elképzelést Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter vetette fel a hét elején a szaúd-arábiai Rijádban rendezett Kőolaj-világkongresszuson. A terv célja, hogy

növeljék a kőolaj és a finomított üzemanyagok szállítására rendelkezésre álló kapacitást, és

mérsékeljék a rekordmagasságba emelkedett tengeri fuvardíjakat, amelyek jelentősen hozzájárulnak az üzemanyagok drágulásához.

Az amerikai pénzügyminisztérium egyik tisztviselője szerint a külföldi vagyonellenőrzési hivatal (OFAC) eseti alapon engedélyezheti az árnyékflottához tartozó hajók értékesítését törvényesen működő vásárlóknak, és lehetővé teheti, hogy azok visszatérjenek a globális kereskedelembe.

Az intézkedés Donald Trump kormányzatának legújabb kísérlete lenne az üzemanyagárak csökkentésére a novemberi félidős választások előtt, amelyek eldöntik, melyik párt szerez többséget az amerikai kongresszusban.

A közvélemény-kutatások szerint az iráni háború következtében megugró infláció sok választót fordított szembe Trump Republikánus Pártjával.

A tervezett szankcióenyhítés ugyanakkor jelentős változást jelentene az Egyesült Államok Oroszországgal kapcsolatos politikájában, és Moszkva számára kedvezőbb helyzetet teremthetne.

Washington emellett az orosz állami vagyon befagyasztásának feloldására is törekszik, és egyes hírek szerint

korlátozta Ukrajna hozzáférését a védekezéséhez kulcsfontosságú Starlink műholdas szolgáltatáshoz.

Trump a múlt héten azt is bejelentette, hogy ideiglenesen feloldja az orosz dízelüzemanyagra vonatkozó szankciókat.

A döntés éles kritikát váltott ki az Egyesült Államok európai szövetségeseiből, valamint demokrata és republikánus szenátorok egy csoportjából. A politikusok szerint az intézkedés ajándék az Egyesült Államok ellenfelének, és szövetségeseinek elárulását jelenti.