Orosz árnyékflotta: eddig a fél nyugati világ üldözte, most Trump váratlan fordulatra készül
Az Egyesült Államok azt fontolgatja, hogy enyhíti az orosz árnyékflotta olajszállító tankhajóira vonatkozó korlátozásokat. Hasonló intézkedésekről lehet szó az iráni hajók esetében is. A washingtoni kormányzat nehezen tudja megfékezni a meredeken emelkedő dízelárakat a kulcsfontosságú novemberi félidős kongresszusi választások előtt - mindent elkövet, hogy több olaj legyen a világpiacon.
A Financial Timesnak nyilatkozó, az ügyet ismerő források szerint a lehetséges intézkedések között szerepel, hogy engedélyeznék a szankciós listán szereplő hajók eladását törvényesen működő vállalatoknak. Emellett bizonyos hajókról teljesen feloldhatnák a szankciókat, így azok ismét korlátozások nélkül vehetnének részt a nemzetközi kereskedelemben.
A választások előtt próbálja letörni az üzemanyagárakat a Fehér Ház
A vitatott elképzelést Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter vetette fel a hét elején a szaúd-arábiai Rijádban rendezett Kőolaj-világkongresszuson. A terv célja, hogy
- növeljék a kőolaj és a finomított üzemanyagok szállítására rendelkezésre álló kapacitást, és
- mérsékeljék a rekordmagasságba emelkedett tengeri fuvardíjakat, amelyek jelentősen hozzájárulnak az üzemanyagok drágulásához.
Az amerikai pénzügyminisztérium egyik tisztviselője szerint a külföldi vagyonellenőrzési hivatal (OFAC) eseti alapon engedélyezheti az árnyékflottához tartozó hajók értékesítését törvényesen működő vásárlóknak, és lehetővé teheti, hogy azok visszatérjenek a globális kereskedelembe.
Az intézkedés Donald Trump kormányzatának legújabb kísérlete lenne az üzemanyagárak csökkentésére a novemberi félidős választások előtt, amelyek eldöntik, melyik párt szerez többséget az amerikai kongresszusban.
A közvélemény-kutatások szerint az iráni háború következtében megugró infláció sok választót fordított szembe Trump Republikánus Pártjával.
A tervezett szankcióenyhítés ugyanakkor jelentős változást jelentene az Egyesült Államok Oroszországgal kapcsolatos politikájában, és Moszkva számára kedvezőbb helyzetet teremthetne.
- Washington emellett az orosz állami vagyon befagyasztásának feloldására is törekszik, és egyes hírek szerint
- korlátozta Ukrajna hozzáférését a védekezéséhez kulcsfontosságú Starlink műholdas szolgáltatáshoz.
- Trump a múlt héten azt is bejelentette, hogy ideiglenesen feloldja az orosz dízelüzemanyagra vonatkozó szankciókat.
A döntés éles kritikát váltott ki az Egyesült Államok európai szövetségeseiből, valamint demokrata és republikánus szenátorok egy csoportjából. A politikusok szerint az intézkedés ajándék az Egyesült Államok ellenfelének, és szövetségeseinek elárulását jelenti.
A tankhajók hiánya miatt is drágul az üzemanyag
A rijádi rendezvény három résztvevője szerint Wright hétfőn arról beszélt, hogy a tankhajók hiánya a globális szállítás egyik legfontosabb szűk keresztmetszetévé vált. Ez jelentősen felhajtja a tengeri fuvardíjakat, a hajókra vonatkozó szankciók megszüntetése pedig enyhíthetné a nyomást. Bob McNally, George W. Bush korábbi energiaügyi tanácsadója, a Rapidan Energy elnöke, aki szintén részt vett a rendezvényen, úgy fogalmazott:
a kormányzat minden lehetséges megoldást megvizsgál az üzemanyagárak választások előtti csökkentése érdekében, még akkor is, ha egyes intézkedések csak csekély hatással járnának.
Így térhet vissza az orosz árnyékflotta a világkereskedelembe
Az amerikai pénzügyminisztérium egyik tisztviselője részletesebben is ismertette a lehetséges eljárást.
- Amennyiben törvényesen működő vásárlók érdeklődnek az árnyékflotta hajói iránt, és vállalják azok helyreállítását, illetve szabályos kereskedelmi célú üzemeltetését, az OFAC eseti alapon engedélyezheti az adásvételeket.
- Ezzel párhuzamosan az érintett hajókat törölhetnék a szankciós listáról.
A tisztviselő hangsúlyozta, hogy
az intézkedés nem az árnyékflotta működését segítené, hanem éppen azt tenné lehetővé, hogy a hajók kikerüljenek ebből a rendszerből, és visszatérjenek a szabályozott nemzetközi kereskedelembe.
Jeremy Paner, a washingtoni Hughes Hubbard ügyvédi iroda partnere szerint a szankcionált tankhajók megvásárlásának elősegítésével a Trump-kormányzat elkerülhetné azt a kedvezőtlen politikai látszatot, amelyet az Oroszországhoz kapcsolódó újabb engedélyek kiadása keltene.
Rekordközeli dízelárak szorongatják az amerikai kormányt
A lehetséges fordulat hátterében az Egyesült Államokban egyre súlyosabbá váló üzemanyagár-probléma áll. A héten közzétett adatok szerint az amerikai fogyasztói árak szeptemberben éves összevetésben 3,7 százalékkal emelkedtek, miután az üzemanyagok drágulása az egész gazdaságban éreztette hatását. A Fehér Ház többféle eszközzel próbálta megfékezni az áremelkedést. Washington arra ösztönözte szövetségeseit, hogy több dízelüzemanyagot juttassanak a piacra, emellett exporttilalom bevezetését is kilátásba helyezte. Trump elnöki rendeletet is aláírt, amely lehetővé teszi, hogy az adómentes, piros jelölésű dízelüzemanyagot közutakon is használják.
Az árak azonban továbbra is rendkívül magasak.
Csütörtökön az amerikai benzinkutakon a dízel átlagosan gallononként 6,31 dollárba került, ami alig maradt el az elmúlt hetekben elért, 6,53 dolláros rekordtól.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ezen a héten arra figyelmeztetett, hogy a dízelüzemanyag globális hiánya akár 2027 közepéig is fennmaradhat.
A szakértők szerint alig csökkenhetnek az árak
Bár a szankciók enyhítése első pillantásra jelentős változásnak tűnhet, a szakértők szerint az üzemanyagárakra gyakorolt hatása korlátozott lehet.
Az Energy Aspects tanácsadó cég becslése szerint a világ tankhajóflottájának 13–19 százaléka áll amerikai szankciók alatt.
A vállalat ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ezeknek a hajóknak a jelentős része elöregedett és rossz műszaki állapotban van. Emiatt a korlátozások feloldása nem feltétlenül növelné számottevően és gyorsan a nemzetközi szállítási kapacitást. A tanácsadó cég arra is rámutatott, hogy az Oroszországhoz vagy Venezuelához fűződő kapcsolataik miatt szankcionált tankhajók többsége az elmúlt három hónapban is folytatta kereskedelmi tevékenységét.
A Kpler elemzői ennél is borúlátóbb értékelést adtak. Szerintük az intézkedésnek gyakorlatilag semmilyen hatása nem lenne a jelenlegi tankhajózási válságra. A magasabb üzemanyagárakat ugyanis elsősorban a közel-keleti háborús kockázatok okozzák, nem pusztán a hajók hiánya.
Európában is aggodalmat keltett Trump terve
Az amerikai kormányzat szankcióenyhítési tervei egyre nagyobb aggodalmat váltanak ki az Egyesült Államokban és Európában is. A politikusok attól tartanak, hogy az orosz üzemanyagokra és az azokat szállító árnyékflottára vonatkozó korlátozások feloldása gyengítheti a Moszkvára nehezedő nemzetközi nyomást. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerdán bírálta Trump azon tervét, hogy az Egyesült Államok dízelüzemanyagot vásároljon Oroszországtól.
Meloni rendkívül kockázatos döntésnek nevezte az elképzelést, amely szerinte alááshatja a Vlagyimir Putyinra gyakorolt nemzetközi nyomást, hogy véget vessen az Ukrajna elleni háborúnak.
A Trump-kormányzat így nehéz helyzetben van: miközben a magas üzemanyagárak mérséklésére törekszik, olyan intézkedéseket mérlegel, amelyek újabb diplomáciai feszültségeket okozhatnak szövetségeseivel.
Az orosz szövetségi költségvetés olaj- és gázipari adóbevételei októberben éves összevetésben várhatóan 10 százalékkal, 1000 milliárd rubelre (11,97 milliárd dollárra) emelkednek a Reuters számításai szerint. Ezek a bevételek az orosz állam teljes költségvetési bevételének mintegy ötödét teszik ki.
Oroszország az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia után a világ harmadik legnagyobb olajtermelője és -exportőre. Az ország jelentős mértékben támaszkodik az olaj- és gázértékesítésből származó bevételekre, amelyek az ukrajnai háború finanszírozásához is hozzájárulnak.
Az olaj- és gázipari adóbevételek októberben várhatóan több mint kétszeresükre emelkednek szeptemberhez képest. Ez elsősorban az olajkitermeléshez kapcsolódó, nyereségalapú kiegészítő adó negyedéves befizetéseinek köszönhető.
Ezt az adónemet figyelmen kívül hagyva az októberi bevételek mintegy 164 milliárd rubellel, azaz 36 százalékkal haladhatják meg a szeptemberi szintet. A becslések szerint ugyanis 2026 harmadik negyedévében az orosz olajtermelés 5 százalékkal csökkent 2025 azonos időszakához képest. A Reuters becslése szerint 2026 januárja és októbere között az orosz olaj- és gázbevételek összesen 6450 milliárd rubelt érhetnek el, ami 14 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest.