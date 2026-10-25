Orosz energiaóriás finanszírozta az alaszkai amerikai gázprojektet

Az orosz Novatek vállalat titokban finanszírozott egy több milliárd dolláros amerikai gázprojektet, amelyről a Fehér Ház és a Kreml között az ukrajnai háború befejezéséről folytatott tárgyalásokon tárgyaltak - közölte a The New York Times. A Novatek Oroszország második legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG) termelője, és 2022-es ukrajnai invázió óta amerikai szankciók hatálya alatt áll.

Titkos orosz üzlet Amerikában: Trump emberei Putyinnal tárgyaltak a dollármilliárdos gázprojektről Fotó: AFP

Az amerikai Polar LNG vállalat, amely Alaszkából származó földgáz cseppfolyósítását és exportját tervezi, titkos finanszírozást kapott a Novatektől a NYT szerint. Az újság forrása John Riddle, a Polar LNG korábbi vezérigazgatója, aki lemondott, miután tudomást szerzett a Novatekhez fűződő kapcsolatokról. Riddle az újságnak elmondta, úgy értesült, hogy a finanszírozás egy Egyesült Arab Emírségekbeli vállalattól származik. „Nemcsak illegális, de az Egyesült Államoknak sem érdeke, hogy orosz technológia irányítsa az arktiszi gáz forgalmazását” – mondta Riddle az újságnak. Tájékoztatta a Trump-adminisztráció tisztviselőit a titkos orosz finanszírozásról, és sürgette őket, hogy vizsgálják ki a helyzetet.

A Novatek nemcsak forrásokat juttatott a Polar LNG-nek, hanem tárgyalásokat is folytatott egy technológia eladásáról az amerikai vállalatnak, Washington és Moszkva közötti üzleti megállapodás részeként. Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai békemegbízottak szeptemberi látogatásuk során megvitatták a javaslatot Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – közölték a NYT forrásai.