Dől a pénz a Gazpromhoz – például Magyarországról

Az orosz gáz exportvámjai alig emelkedtek az idén, maga a metán viszont közel 17 százalékkal drágult. A változásból az orosz állami Gazprom profitál. Az orosz Gazdaságfejlesztési Minisztérium közlése szerint 2026-ban a gáz átlagos exportára 313,3 dollár lesz 1000 köbméterenként. Ez 16,7 százalékos növekedés a májusi előrejelzéshez képest.

Az idén drágult az orosz gáz sok európai vevő számára/Fotó: sdf_qwe / Shutterstock

Nem minden export táplálja a Gazprom nyereségét

A legkedvezőbb feltételekkel Fehéroroszország vásárol: számára az idén nem drágult az import, megmaradt az ezer köbméterenkénti 128,52 dolláros szinten.

Ezután Örményország következik, ahol szintén marad a 2025-ös ár, azaz a 177,5 dollár.

Szerbia nemrég meghosszabbította a szerződését az év végéig a korábbi feltételekkel, ebben az árakat az olajárakhoz kötik. Ennek alapján Szerbia importja 2026 márciusában 1000 köbméter 320-330 dollárba került az Oilcapital számítása szerint.

A szövetségi költségvetés Kína számára 2026-ra 3 százalékos áremelést irányzott elő, ebből számolva a távolkeleti ország ezer köbméter 247,90 dollárért jut az orosz gázhoz.

Az exportár átlagos növekedése főként a Törökországnak és az európai országoknak (Magyarország, Szlovákia, Görögország, Bosznia-Hercegovina és Észak-Macedónia) eladott földgáz magasabb árából származik. Számukra az átlagos ár idén 562 dollár lesz 1000 köbméterenként a 2025-ös 406,5 dollár után. Ez 38 százalékos átlagos növekedés, de a hír további, országonkénti bontást nem közöl. Viszont az oroszországi fogyasztók számára is drágult a gáz, mégpedig 9,6 százalékkal.

A Gazprom elsődleges bevételi forrása az export. A társaság az IFRS szerint készített pénzügyi kimutatása alapján az idei első felében 1,467 ezer milliárd rubelhez jutott. Nem mindegy azonban, hogy milyen árhoz mekkora eladott mennyiség tartozik.

Az orosz gáz legnagyobb vásárlója Kína. Kína 2025-ben 38,84 milliárd köbmétert importált, a vezetékes orosz export 33,6 százalékát. További 37,5 milliárd köbméter (a teljes export 32,5 százaléka) a szomszédos országokba érkezett, nagyjából az előző évihez hasonló feltételekkel. Vagyis a gázexport több mint 66 százaléka összességében nem növeli Oroszország devizabevételét.