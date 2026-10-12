Szlovákia tárgyalni kíván az Európai Bizottsággal az orosz gázimport folytatásáról – ezt Tibor Gašpar, a szlovák parlament alelnöke mondta a Izvesztyiának. Korábban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megerősítette, hogy az orosz gázvásárlások teljes leállítását 2027 végére tervezik.

Az SPP továbbra is várja az orosz gázt/Fotó: SPP

Az EU-t rekordméretű gázhiány sújthatja ezen a télen – írja az orosz lap, kijelentve, hogy a válság leginkább a tengerparttal nem rendelkező Magyarországot és Szlovákiát sújthatja. „Budapest azonban úgy döntött, hogy elfogadja az Európai Bizottság feltételeit a finanszírozás feloldása érdekében" – olvasható. Ez annyiban megerősíthető, hogy a hivatalos magyar közlések szerint az ország valóban készül arra, hogy jövő októbertől ne szoruljon rá az orosz gázra, ugyanakkor arról egyetlen szó nem hangzott el, hogy az MVM fel akarná bontani a Gazprom Exporttal kötött, 2036 októberéig szóló gázimport-megállapodását. (Igaz, még megteheti.)

Az orosz gáz elakadása nagyobb baj az alacsony tárolói készletnél

Az Izvesztyija a Politico által hivatkozott uniós statisztikákkal is riogat, amely szerint az uniós tagországok az idén 15 éve nem látott rekord gázhiánnyal szembesülnek. Az kimaradt a hírből, hogy 2009-ben sem a kis tárolói készletek okozták a bajt, hanem az, hogy Oroszország leállította az Ukrajnán keresztüli gázszállítást a két ország 2009 januári tranzitdíj-vitája miatt. Az pedig tudott, hogy a mostani összehasonlításban szereplő, (15 évvel ezelőtti) 2011-es rekordalacsony készlet dacára sem volt gázellátási nehézség Európában. E ponton Ana Jaller-Makarevich, az Energiagazdasági és Pénzügyi Elemző Intézet (IEEFA) európai energiáért felelős vezető elemzője megfogalmazása tűnik meggyőzőnek, amely szerint önmagában az alacsony gázkészlet nem gond, de „a tartalékok rekord alacsony szintje miatt az EU kevésbé áll ellen a globális ellátási zavaroknak, ez pedig sebezhetővé teszi a hirtelen áremelkedésekkel szemben”.)

Az Izvesztyija idézi Robert Fico szlovák miniszterelnököt, aki szerint az EU-nak komoly kihívás a fűtési szezonra való felkészítése. (Hozzá hasonlóan sokan nyilatkoztak, de például a Magyarországon betárolt földgáz mennyisége már jóval négymilliárd köbméter felett jár. Ennél időarányosan volt már több is, de kevesebb is. A pillanatnyi készletből Magyarország éves gázigényének közel 56 százaléka elégíthető ki, Szlovákia 43 százalék körül tart.