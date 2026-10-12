Magyarország perel, szomszédja addig a túlélésre megy: látják, hogy jön a baj, azonnal mennek Brüsszelbe az orosz energiahordozókért – „minden eszközt igénybe veszünk!"
Szlovákia tárgyalni kíván az Európai Bizottsággal az orosz gázimport folytatásáról – ezt Tibor Gašpar, a szlovák parlament alelnöke mondta a Izvesztyiának. Korábban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megerősítette, hogy az orosz gázvásárlások teljes leállítását 2027 végére tervezik.
Az EU-t rekordméretű gázhiány sújthatja ezen a télen – írja az orosz lap, kijelentve, hogy a válság leginkább a tengerparttal nem rendelkező Magyarországot és Szlovákiát sújthatja. „Budapest azonban úgy döntött, hogy elfogadja az Európai Bizottság feltételeit a finanszírozás feloldása érdekében" – olvasható. Ez annyiban megerősíthető, hogy a hivatalos magyar közlések szerint az ország valóban készül arra, hogy jövő októbertől ne szoruljon rá az orosz gázra, ugyanakkor arról egyetlen szó nem hangzott el, hogy az MVM fel akarná bontani a Gazprom Exporttal kötött, 2036 októberéig szóló gázimport-megállapodását. (Igaz, még megteheti.)
Az orosz gáz elakadása nagyobb baj az alacsony tárolói készletnél
Az Izvesztyija a Politico által hivatkozott uniós statisztikákkal is riogat, amely szerint az uniós tagországok az idén 15 éve nem látott rekord gázhiánnyal szembesülnek. Az kimaradt a hírből, hogy 2009-ben sem a kis tárolói készletek okozták a bajt, hanem az, hogy Oroszország leállította az Ukrajnán keresztüli gázszállítást a két ország 2009 januári tranzitdíj-vitája miatt. Az pedig tudott, hogy a mostani összehasonlításban szereplő, (15 évvel ezelőtti) 2011-es rekordalacsony készlet dacára sem volt gázellátási nehézség Európában. E ponton Ana Jaller-Makarevich, az Energiagazdasági és Pénzügyi Elemző Intézet (IEEFA) európai energiáért felelős vezető elemzője megfogalmazása tűnik meggyőzőnek, amely szerint önmagában az alacsony gázkészlet nem gond, de „a tartalékok rekord alacsony szintje miatt az EU kevésbé áll ellen a globális ellátási zavaroknak, ez pedig sebezhetővé teszi a hirtelen áremelkedésekkel szemben”.)
Az Izvesztyija idézi Robert Fico szlovák miniszterelnököt, aki szerint az EU-nak komoly kihívás a fűtési szezonra való felkészítése. (Hozzá hasonlóan sokan nyilatkoztak, de például a Magyarországon betárolt földgáz mennyisége már jóval négymilliárd köbméter felett jár. Ennél időarányosan volt már több is, de kevesebb is. A pillanatnyi készletből Magyarország éves gázigényének közel 56 százaléka elégíthető ki, Szlovákia 43 százalék körül tart.
Tibor Gašpar szerint az orosz gáz kivezetése sem Szlovákiának, sem az EU egészének nem áll érdekében. Országa ezért keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságán, és minden rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe kíván venni a gázimport folytatása, lényegében Szlovákia energiabiztonsága érdekében. Szlovákia tárgyalni fog az Európai Bizottsággal arról, hogy szükség esetén elegendő átmeneti időszakhoz jusson a folyamatos orosz gázszállításhoz.
A lehetséges vis maiorra tekintettel Brüsszel valószínűleg meghosszabbítja Szlovákia engedélyét orosz gáz vásárlására Mihail Vedernikov, az Orosz Tudományos Akadémia Európa Intézetének vezető kutatója szerint. Szlovákiában jövőre parlamenti választások lesznek, a hatóságoknak már csak emiatt is kulcsfontosságú a folyamatos ellátás biztosítása. Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszter korábban jelezte, hogy Szlovákia a Gazprommal kötött szerződésének köszönhetően már felhalmozta a szükséges gáztartalékot a következő télre.
A szlovák költségvetésnek is sokba kerül a rezsi fenntartása
Szlovákia és Magyarország is a Török Áramlat gázvezetéken jut az orosz földgázhoz. A vezeték meghosszabbítása Szerbia felől lép be Magyarországra. Üzembe helyezésétől, 2021 októberétől Oroszország már nem exportál Magyarországra Ukrajnán át, Szlovákiába pedig azóta nem, hogy lejárt az orosz-ukrán tranzitmegállapodás, és azt Ukrajna nem hosszabbította meg. A szlovák állami SPP és a Gazprom hosszú távú gázimport megállapodása 2034-ig érvényes. Ha Szlovákia az uniós tlalom ellenére a megadott, jövő évi határidő után is importál orosz gázt, akkor jó eséllyel hatalmas büntetést kell fizetnie, ha pedig nem importál, akkor Horvátországon keresztül kell beszereznie a drága LNG-t.
Igor Juskov, az orosz Nemzeti Energiabiztonsági Alap vezető elemzője és az Orosz Föderáció kormánya alatt működő Pénzügyi Egyetem szakértője előrevetíti, hogy a gázárak 20-30 százalékos emelkedése jelentős gazdasági problémát okozhat Pozsonynak. A szlovák hatóságok már most is kénytelenek jelentős összegeket költeni a háztartások gáz- és áramtarifáinak emelkedésének kompenzálására. Csak idén több mint 400 millió eurót különítettek el erre a célra.
Hozzátehetjük, a szlovák költségvetés így sem nyúlt túl mélyen a zsebébe Magyarországhoz képest: 2026 szeptemberében
- egy budapesti háztartás egy kilowattórányi földgázért 2,83 eurócentet fizetett (ha nem lépett ki az átlagfogyasztás mennyiségéből),
- míg egy pozsonyi 8,25 eurócentet
a finnországi VaasaETT elemzése szerint. A különbség háromszoros!
Tart a pereskedés
Pozsony már áprilisban az Európai Unió Bíróságához fordult, hogy semmisítse meg azt a rendeletet, amely 2027 végéig fokozatos, átfogó tilalmat vezetne be az orosz földgáz (LNG és vezetékes) importjára. Azzal érvel, hogy ez a tilalom olyan szankció, amelyet egyhangúlag kell elfogadni. Brüsszel azonban „kereskedelem- és energiapolitika” ürügyén fogadta el a dokumentumot, lehetővé téve, hogy egyszerű minősített többséggel jóváhagyják, megfosztva a vétójogától a különvéleményt nyilvánító Szlovákiát és Magyarországot.
Februárban Budapest hasonló pert indított, és a Magyar Péter vezette új kormány sem vonta vissza mindeddig a dokumentumot.
Ennek ellenére Magyarország továbbra is eleget kíván tenni Brüsszel finanszírozási feltételeknek: szeptemberben Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter nyilvánosan megerősítette, hogy az ország 2027 októberéig lemond az orosz gázról. Ehelyett Magyar kabinetje szerződéseket köt az Engie-vel, a Shell-lel, valamint Azerbajdzsánnal és Katarral.
Az atomenergia is besegíthet
Pozsony is keresi az orosz gáz kiváltásának lehetőségét: júliusban a szlovák kormány hivatalosan is bejelentette, hogy Azerbajdzsánnal tízéves szerződést ír alá évi 1,2 milliárd köbméter gáz vásárlásáról. Szlovákiának lehetőség van a nukleáris alapú energiatermelés növelése is: nemrég helyezték üzembe a szlovákiai Mohi Atomerőmű új blokkját.
Ugyanakkor mindkét ország meg is változtathatja az álláspontját. Az Isztvesztyija kevéssé tartja esélyesnek, hogy jövőre Robert Fico és pártja alakítsanak új kormányt. Ha pedig az ellenzéke kerül hatalomra, akkor „Pozsony Brüsszelre fog tekinteni", és mindent megtesz majd, hogy leszokjon az orosz gázról.