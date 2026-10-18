Trump meghökkentő terve: újra eláraszthatja Európát az orosz gáz, de a németek hallani sem akarnak róla - egyelőre
A Trump-kormányzat Ukrajna békéjének biztosítására irányuló átfogó tervének egyik kulcsfontosságú eleme egy olyan javaslat, amely a feje tetejére állítaná az amerikai energiapolitika több évtizedes irányvonalát. Az amerikai javaslat szerint Európának ismét több orosz gázt kellene vásárolnia – ez a lépés gazdasági fellendülést hozna Moszkvának, és megújult befolyást biztosítana számára a térségben, ugyanakkor Európa ismét olcsón juthatna hozzá az energiahordozókhoz.
A tárgyalásokat ismerő személyek a New York Timest arról informálták, hogy Trump elnök békeküldöttei, Jared Kushner és Steve Witkoff ukrán és európai tisztviselőkkel folytatott megbeszéléseiken is felvetették az ötletet, többek között Volodimir Zelenszkij elnökkel a múlt hónapban Kijevben tartott találkozójukon. Az amerikaiak azzal érveltek, hogy Oroszországot az ukrajnai háború befejezésére ösztönzendő, Ukrajnának fontolóra kellene vennie azoknak a vezetékeknek az újraindítását, amelyek korábban orosz földgázt szállítottak Európába.
Az olcsó orosz gáz lenne a béke kulcsa?
A tárgyalásokon részt vevő európai tisztviselők visszariadtak az ötlettől, amely semmissé tenné az Európai Unió azon többéves, Washington által is támogatott erőfeszítéseit, hogy megszabaduljon az orosz gáztól. Trump tisztviselői azonban az orosz gázexportot egy lehetséges békemegállapodás részének tekintik. Ukrajna tranzitbevételekhez jutna, az európai választók pedig olcsóbb energiához.
Trump kezdeményezése új megközelítést jelentene az orosz-ukrán háború rendezésére irányuló erőfeszítésekben.
Az amerikai elnök kritikusai szerint viszont ahelyett, hogy nyomást gyakorolna Putyin elnökre, vagy megpróbálná megerősíteni Ukrajna védelmi képességeit, a kormányzat úgy ültetné Moszkvát és Kijevet a tárgyalóasztalhoz, hogy mindkettő számára jelentős gazdasági hasznot villant fel.
Amerikai és orosz tisztviselők már tavaly óta tárgyalnak lehetséges üzleti megállapodásokról, de ezek egyelőre nem voltak elég vonzóak az orosz elnök számára. Az európai és az ukrán vezetők egyaránt ellenzik az orosz gáztól való függőséghez való visszatérést - így végső soron a javaslat végül tovább bonyolíthatja a Trump-kormányzat háború lezárására irányuló erőfeszítéseit.
A Fehér Ház az amerikai lapnak válaszolva közölte: a háború „Európa-szerte felhajtja az energiaárakat, és jelentős gazdasági nehézségeket okoz Oroszországban és Ukrajnában egyaránt”.
Az Egyesült Államok szorosan együttműködik Ukrajnával és európai partnereinkkel egy átfogó békejavaslaton, amely a végleges rendezés részeként gazdasági ösztönzőket tartalmaz Oroszország és Ukrajna számára egyaránt
– áll a közleményben.
Moszkva szerint megtört a jég
Trump pénteken mentesítette Oroszországot a Kongresszus által elfogadott új szankciók alól, egy héttel azután, hogy feloldotta az orosz dízelre vonatkozó szankciókat. Ezek voltak eddigi legjelentősebb lépései az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás enyhítésére. Putyin gazdasági megbízottja, Kirill Dmitrijev úgy jellemezte a dízelről szóló megállapodást, mint csupán a kezdetét annak, ami a Kushnerrel és Witkoffal folytatott tárgyalásaiból következhet.
Megtört a jég, a közeljövőben néhány fontos kezdeményezést fogunk bejelenteni – mondta Dmitrijev pénteken egy moszkvai energiakonferencián.
Dmitrijev hozzátette, hogy Oroszország és az Egyesült Államok projektek széles köréről tárgyal, köztük orosz atomenergiával működő adatközpontokról. A tárgyalások részét képezi az orosz energiaóriás, a Lukoil nemzetközi érdekeltségeinek eladása is egy olyan befektetői csoportnak, amelynek az amerikai kormány is tagja.
Kérdőjelek sora
Ám az orosz gázexport Európába történő visszahozatalára irányuló javaslat, amelyet Kushner és Witkoff egy végleges békecsomag részének tekint, a terv legmerészebb és leginkább megosztó eleme lehet.
- Az amerikai vállalatok számára ez csökkenthetné az amerikai cseppfolyósított földgáz iránti európai keresletet.
- Az európai kormányok pedig attól félnek, hogy megerősíti azokat a radikális politikusokat, akik már most is az Ukrajnának nyújtott támogatás megszüntetését és az Oroszországgal fennálló kapcsolatok megújítását sürgetik.
Földgázt és kőolajat akarunk Oroszországból, hogy enyhítsük a német fogyasztók és a német vállalkozások terheit
– mondta Alice Weidel, a radikális AfD párt egyik vezetője a héten a berlini parlamentben. Miközben Washington és Moszkva „kölcsönös előnyükre” tárgyal megállapodásokról, mondta, az Oroszország elleni szankciók „tönkreteszik a saját gazdaságunkat”. Zelenszkij, aki az elmúlt napokban bírálta Trumpot amiatt, hogy visszafogja Ukrajna támogatását, és megállapodásokat köt Putyinnal, a Financial Timesnak ezen a héten adott interjújában utalt a tárgyalásokra.
Az a kérdés, hogy mikor jön a következő "megállapodás". Egész biztosan a gáz lesz az
– mondta Zelenszkij.
Az orosz energia elutasítása
- Ukrajna 2025 januárjában leállította az orosz gáz tranzitját, amivel évente mintegy egymilliárd dollárnyi tranzitdíjtól esett el.
- Az Európai Unió vállalta, hogy jövőre teljesen megszünteti az orosz gázimportot.
- Tavaly az EU gázimportjának csupán 13 százaléka származott Oroszországból,
- szemben a 2021-es 45 százalékkal.
A tárgyalásokban részt vevő személyek szerint Oroszország európai gázexportjának újraindítása hosszabb távú terv. A megbízottak az orosz energiahordozó export újraindítását egy szélesebb körű rendezés gazdasági ösztönzői közé sorolják. Ez a rendezés magában foglalná
- az Oroszország és a NATO közötti jövőbeli kapcsolatról,
- az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról és
- a területi ellenőrzésről szóló megállapodásról folytatott tárgyalásokat.
A tárgyalásokat ismerő személyek szerint egyes európai és ukrán tisztviselők arra számítanak, hogy az Egyesült Államok részesedést kíván szerezni az orosz gázexportban, aminek révén amerikai vállalatok, vagy a kormány részt kapnának a nyereségből. Moszkva nyitott az együttműködésre.
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő a gáztárgyalásokkal kapcsolatos kérdésekre válaszolva közölte: az energetikai együttműködés bármilyen formában történő újraindítása az érdekünkben áll, de jelenleg talán még inkább maguknak az európaiaknak áll az érdekében.
Német ellenállás
A német kormány élen jár az orosz gázvezetékek újraindításával szembeni ellenállásban, noha Németország volt az orosz gáz legnagyobb vásárlója Putyin 2022-es inváziója előtt. Az amerikai lap szerint amikor az ötlet ismét felmerült a Witkoff és Kushner által a múlt héten Floridában rendezett ukrajnai tárgyalásokon, Günter Sautter, Friedrich Merz német kancellár legfőbb biztonsági tanácsadója különösen határozottan ellenezte azt.
Németország energiaköltségei 2022 óta meredeken emelkedtek, és jelenlegi, valamint korábbi német tisztviselők is elismerik, hogy az orosz gáz újbóli importja csökkentené az árakat. Ugyanakkor azt mondják, hogy Németország és Európa biztonsági szempontból súlyos árat fizetne, Moszkva újra bevethetné az energiafegyvert.
A német vezetőkre azonban nagyon erős nyomás nehezedik a háború – és különösen a gázimport – miatt.
Az AfD viszont, amely közel 30 százalékos támogatottsággal vezeti az országos közvélemény-kutatásokat, az orosz gázimport megújítását az infláció elleni küzdelem és a német gazdaság fellendítésének lehetséges eszközeként kezeli.