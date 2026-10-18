Trump meghökkentő terve: újra eláraszthatja Európát az orosz gáz, de a németek hallani sem akarnak róla - egyelőre

A Trump-kormányzat Ukrajna békéjének biztosítására irányuló átfogó tervének egyik kulcsfontosságú eleme egy olyan javaslat, amely a feje tetejére állítaná az amerikai energiapolitika több évtizedes irányvonalát. Az amerikai javaslat szerint Európának ismét több orosz gázt kellene vásárolnia – ez a lépés gazdasági fellendülést hozna Moszkvának, és megújult befolyást biztosítana számára a térségben, ugyanakkor Európa ismét olcsón juthatna hozzá az energiahordozókhoz.

Az olcsó orosz gáz lenne a béke kulcsa? / Fotó: ZUMA Press Wire via Reuters Conn

A tárgyalásokat ismerő személyek a New York Timest arról informálták, hogy Trump elnök békeküldöttei, Jared Kushner és Steve Witkoff ukrán és európai tisztviselőkkel folytatott megbeszéléseiken is felvetették az ötletet, többek között Volodimir Zelenszkij elnökkel a múlt hónapban Kijevben tartott találkozójukon. Az amerikaiak azzal érveltek, hogy Oroszországot az ukrajnai háború befejezésére ösztönzendő, Ukrajnának fontolóra kellene vennie azoknak a vezetékeknek az újraindítását, amelyek korábban orosz földgázt szállítottak Európába.

Az olcsó orosz gáz lenne a béke kulcsa?

A tárgyalásokon részt vevő európai tisztviselők visszariadtak az ötlettől, amely semmissé tenné az Európai Unió azon többéves, Washington által is támogatott erőfeszítéseit, hogy megszabaduljon az orosz gáztól. Trump tisztviselői azonban az orosz gázexportot egy lehetséges békemegállapodás részének tekintik. Ukrajna tranzitbevételekhez jutna, az európai választók pedig olcsóbb energiához.

Trump kezdeményezése új megközelítést jelentene az orosz-ukrán háború rendezésére irányuló erőfeszítésekben.

Az amerikai elnök kritikusai szerint viszont ahelyett, hogy nyomást gyakorolna Putyin elnökre, vagy megpróbálná megerősíteni Ukrajna védelmi képességeit, a kormányzat úgy ültetné Moszkvát és Kijevet a tárgyalóasztalhoz, hogy mindkettő számára jelentős gazdasági hasznot villant fel.

Amerikai és orosz tisztviselők már tavaly óta tárgyalnak lehetséges üzleti megállapodásokról, de ezek egyelőre nem voltak elég vonzóak az orosz elnök számára. Az európai és az ukrán vezetők egyaránt ellenzik az orosz gáztól való függőséghez való visszatérést - így végső soron a javaslat végül tovább bonyolíthatja a Trump-kormányzat háború lezárására irányuló erőfeszítéseit.