Deviza
EUR/HUF364,83 -0,18% USD/HUF325,2 -0,23% GBP/HUF430,48 -0,17% CHF/HUF391,39 -0,16% PLN/HUF83,35 -0,13% RON/HUF68,31 -0,11% CZK/HUF14,98 -0,1% EUR/HUF364,83 -0,18% USD/HUF325,2 -0,23% GBP/HUF430,48 -0,17% CHF/HUF391,39 -0,16% PLN/HUF83,35 -0,13% RON/HUF68,31 -0,11% CZK/HUF14,98 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 296,43 +2,28% MTELEKOM2 548 +0,71% MOL4 990 -0,2% OTP39 830 +4,92% RICHTER12 270 +0,57% OPUS251 +0,4% ANY6 190 +0,32% AUTOWALLIS122 +0,82% WABERERS4 190 -0,72% BUMIX9 059,13 +0,38% CETOP4 771,98 -0,81% CETOP NTR3 124,79 +1,33% BUX140 296,43 +2,28% MTELEKOM2 548 +0,71% MOL4 990 -0,2% OTP39 830 +4,92% RICHTER12 270 +0,57% OPUS251 +0,4% ANY6 190 +0,32% AUTOWALLIS122 +0,82% WABERERS4 190 -0,72% BUMIX9 059,13 +0,38% CETOP4 771,98 -0,81% CETOP NTR3 124,79 +1,33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Így teszik tönkre az ukrán rakétacsapások az orosz internetet, nem is lehet tudni, mikor áll helyre a szolgáltatás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb dróntámadás érte a Yandex oroszországi adatközpontját, ez két napon belül már a második. Az orosz technológiai vállalat szerint a kalugai létesítmény több modulja teljesen leállt, és egyes szolgáltatásokban is fennakadások lehetnek. A támadások az orosz-ukrán háború újabb frontját jelzik: a felek egyre gyakrabban veszik célba egymás digitális infrastruktúráját.
VG
2026.10.09, 11:29
Szóljon hozzá!

Az orosz Yandex technológiai és mesterséges intelligencia-vállalat pénteken közölte, hogy dróntámadás következtében teljesen leállt adatközpontjának több modulja az oroszországi Kaluga régióban. Ez már a második ilyen támadás volt két napon belül – írja a Reuters.

Újabb dróntámadás érte a Yandex oroszországi adatközpontját
Újabb dróntámadás érte a Yandex oroszországi adatközpontját/Fotó: Anelo / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Az orosz létesítményt ért támadásban senki sem sérült meg

A vállalat tájékoztatása szerint egyes szolgáltatásaik működésében fennakadások léphetnek fel. A Moszkvától délnyugatra fekvő létesítményt ért támadásban senki sem sérült meg.

Csütörtökön egy ukrán drón a fővárostól délkeletre fekvő Rjazany régióban található másik Yandex-adatközpontot is eltalálta. Az épületben működik három szuperszámítógép közül kettő, amelyeket a vállalat saját mesterséges intelligencia-modelljének fejlesztésére használnak.

A Yandex közölte, hogy még vizsgálja a csütörtöki támadás okozta károkat, és egyelőre nem tudja megerősíteni, hogy a megrongálódott berendezések helyreállíthatók-e.

Oroszország és Ukrajna egyaránt fokozta az idén a gazdasági célpontok elleni dróntámadásokat. Az energetikai létesítmények és olajfinomítók mellett kikötők, olajat és gabonát szállító hajók, e-kereskedelmi raktárak, legújabban pedig adatközpontok is a támadások célpontjaivá váltak.

Az elmúlt hónapban Oroszország támadássorozatot indított ukrán adatközpontok és távközlési infrastruktúra ellen. A célpontok között a Kijev központi részén található létesítmények is szerepeltek.

„Mi mindig hasonló módon válaszolunk” – jelentette ki csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. „Mindannyian tudják, hogy folyamatosan támadják az adatközpontjainkat, és korábban is támadták őket. Mi pedig válaszolunk ezekre a csapásokra. A részleteket azonban nem oszthatom meg” – tette hozzá.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13374 cikk

 

Szóljon hozzá!
ukrán dróntámadás
adatközpont
orosz-ukrán háború
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu