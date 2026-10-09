Így teszik tönkre az ukrán rakétacsapások az orosz internetet, nem is lehet tudni, mikor áll helyre a szolgáltatás

Az orosz Yandex technológiai és mesterséges intelligencia-vállalat pénteken közölte, hogy dróntámadás következtében teljesen leállt adatközpontjának több modulja az oroszországi Kaluga régióban. Ez már a második ilyen támadás volt két napon belül – írja a Reuters.

Újabb dróntámadás érte a Yandex oroszországi adatközpontját/Fotó: Anelo / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Az orosz létesítményt ért támadásban senki sem sérült meg

A vállalat tájékoztatása szerint egyes szolgáltatásaik működésében fennakadások léphetnek fel. A Moszkvától délnyugatra fekvő létesítményt ért támadásban senki sem sérült meg.

Csütörtökön egy ukrán drón a fővárostól délkeletre fekvő Rjazany régióban található másik Yandex-adatközpontot is eltalálta. Az épületben működik három szuperszámítógép közül kettő, amelyeket a vállalat saját mesterséges intelligencia-modelljének fejlesztésére használnak.

A Yandex közölte, hogy még vizsgálja a csütörtöki támadás okozta károkat, és egyelőre nem tudja megerősíteni, hogy a megrongálódott berendezések helyreállíthatók-e.

Oroszország és Ukrajna egyaránt fokozta az idén a gazdasági célpontok elleni dróntámadásokat. Az energetikai létesítmények és olajfinomítók mellett kikötők, olajat és gabonát szállító hajók, e-kereskedelmi raktárak, legújabban pedig adatközpontok is a támadások célpontjaivá váltak.

Az elmúlt hónapban Oroszország támadássorozatot indított ukrán adatközpontok és távközlési infrastruktúra ellen. A célpontok között a Kijev központi részén található létesítmények is szerepeltek.

„Mi mindig hasonló módon válaszolunk” – jelentette ki csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. „Mindannyian tudják, hogy folyamatosan támadják az adatközpontjainkat, és korábban is támadták őket. Mi pedig válaszolunk ezekre a csapásokra. A részleteket azonban nem oszthatom meg” – tette hozzá.