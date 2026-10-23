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Dagad a diplomácia botrány a szomszédban: követték Orbán Anitáék példáját, ugyanazzal a jogi fegyverrel élt Bécs, mint Budapest – Moszkva nagyon felhúzta magát, „elkerülhetetlen" megtorlást ígér

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Közös jogi fegyverrel vágott vissza Moszkvának Ausztria és Magyarország, miután a héten Bécs is ugyanarra az 1961-es Bécsi Egyezményre és annak 9. cikkére hivatkozva utasított ki négy orosz diplomatát, amellyel az Orbán Anita vezette magyar külügyminisztérium szeptemberben tíz nemkívánatos orosz tisztviselőt küldött haza kémkedés gyanúja miatt.Az oroszok Budapest és Bécs esetén sem felejtenek, komoly válaszlépéseket ígértek a történtek után.
Németh Tamás
2026.10.23, 17:41
Frissítve: 2026.10.23, 18:21
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Az osztrák külügyminisztérium pénteken úgy döntött, hogy kiutasít négy orosz diplomatát, „persona non gratának” nyilvánítva őket, írja a Politico. 

Dagad a diplomácia botrány a szomszédban: követték Orbán Anitáék példáját, ugyanazzal a jogi fegyverrel élt Bécs, mint Budapest – Moszkva nagyon felhúzta magát, „elkerülhetetlen" megtorlást ígér
Dagad a diplomácia botrány a szomszédban: követték Orbán Anitáék példáját, ugyanazzal a jogi fegyverrel élt Bécs, mint Budapest – Moszkva nagyon felhúzta magát, „elkerülhetetlen" megtorlást ígér  Fotó: Pixabay

A diplomaták olyan tevékenységeket folytattak, amelyek összeegyeztethetetlenek diplomáciai státuszukkal – közölte a minisztérium az osztrák médiában idézett közleményében. 

A persona non gratának nyilvánítás a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény 9. cikkének megfelelően lehetséges. 

Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter az osztrák hírügynökség jelentése szerint mind a négyüket felszólították az ország azonnali elhagyására. 

Úgy tudni, három tisztviselő a bécsi orosz nagykövetségen dolgozik, míg a negyedik az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet orosz küldöttségének tagja.

Ez nem az első eset, hogy orosz diplomatákat utasítottak ki Ausztriából. Tavasszal az ország már megtette ezt a lépést, most pedig újra felszínre kerültek a diplomáciai feszültségek Bécs és Moszkva között.

Oroszország válaszolni fog diplomatáinak Ausztriából való kiutasítására - jelentette be pénteken Dmitrij Ljubinszkij külügyminiszter-helyettes már az Interfax szerint. „A reakció elkerülhetetlenül következik majd” – mondta az újságíróknak.

Budapest is lépett, már kapott is üzenetet Magyar Péter

Mint arról beszámolt a Világgazdaság, nem csak Ausztriában történnek kiutasítások, Magyarország tíz orosz diplomatával járt el így - a döntést szeptember 8-án jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. A magyar hatóságok értékelése szerint az érintettek olyan tevékenységet folytattak Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján elfogadhatatlan egy diplomata részéről.

A magyar külügyminiszter akkor azt hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Budapest továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet Moszkvával, kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett.

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Moszkva azonban már a bejelentés napján világossá tette, hogy nem tekinti lezárt ügynek a történteket. Zaharova akkor „kemény és fájdalmas” választ helyezett kilátásba, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pedig másnap közölte: a magyar lépés negatívan hat majd a két ország teljes kapcsolatrendszerére, és megfelelő orosz válasz érkezik rá.

Peszkov ugyanakkor azt is jelezte, hogy Moszkva nem akarja teljesen felégetni a kapcsolatokat Budapesttel. A Kreml továbbra is érdekelt a magyar-orosz kapcsolatok fejlesztésében, és nem szeretné károsítani a két ország közötti együttműködés korábbi eredményeit.

Azonos indokkal léptek Orbán Anitáék 

A két ügy között van összefüggés, ugyanis az osztrák kormány és az Orbán Anita vezette magyar külügyminisztérium is a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961-es Bécsi Egyezményre hivatkozva utasította ki az orosz diplomatákat. Ennek lényege, hogy a fogadó államnak a Bécsi Egyezmény 9. cikke alapján joga van indoklás nélkül „nemkívánatos személynek” (persona non grata) nyilvánítani bármelyik diplomatát, és felszólítani az ország elhagyására. 

Orbán Anita
Fotó: Greskovits Andras / Orbán Anita Facebook-oldala

A fogadó állam, cikkünk esetében Ausztria és Magyarország rendkívül rugalmasan alkalmazhatja ezt az eszközt, hiszen egy diplomatát már az országba érkezése előtt is nemkívánatos személynek nyilváníthat, ha pedig már ott tartózkodik, a hivatalos diplomáciai jegyzék átadása után a küldő állam köteles őt egy méltányos – általában néhány naptól két hétig terjedő – határidőn belül visszahívni vagy felmenteni a funkciójából. 

Amennyiben a küldő ország ennek nem tesz eleget, végső szankcióként a fogadó állam megvonhatja az érintett diplomáciai mentelmi jogát, így az egyszerű magánszeméllyé válva a helyi hatóságok által akár le is tartóztatható vagy kötelező jelleggel kitoloncolható.

Orosz-ukrán háború

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