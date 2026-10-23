Dagad a diplomácia botrány a szomszédban: követték Orbán Anitáék példáját, ugyanazzal a jogi fegyverrel élt Bécs, mint Budapest – Moszkva nagyon felhúzta magát, „elkerülhetetlen" megtorlást ígér
Az osztrák külügyminisztérium pénteken úgy döntött, hogy kiutasít négy orosz diplomatát, „persona non gratának” nyilvánítva őket, írja a Politico.
A diplomaták olyan tevékenységeket folytattak, amelyek összeegyeztethetetlenek diplomáciai státuszukkal – közölte a minisztérium az osztrák médiában idézett közleményében.
A persona non gratának nyilvánítás a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény 9. cikkének megfelelően lehetséges.
Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter az osztrák hírügynökség jelentése szerint mind a négyüket felszólították az ország azonnali elhagyására.
Úgy tudni, három tisztviselő a bécsi orosz nagykövetségen dolgozik, míg a negyedik az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet orosz küldöttségének tagja.
Ez nem az első eset, hogy orosz diplomatákat utasítottak ki Ausztriából. Tavasszal az ország már megtette ezt a lépést, most pedig újra felszínre kerültek a diplomáciai feszültségek Bécs és Moszkva között.
Oroszország válaszolni fog diplomatáinak Ausztriából való kiutasítására - jelentette be pénteken Dmitrij Ljubinszkij külügyminiszter-helyettes már az Interfax szerint. „A reakció elkerülhetetlenül következik majd” – mondta az újságíróknak.
Budapest is lépett, már kapott is üzenetet Magyar Péter
Mint arról beszámolt a Világgazdaság, nem csak Ausztriában történnek kiutasítások, Magyarország tíz orosz diplomatával járt el így - a döntést szeptember 8-án jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. A magyar hatóságok értékelése szerint az érintettek olyan tevékenységet folytattak Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján elfogadhatatlan egy diplomata részéről.
A magyar külügyminiszter akkor azt hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Budapest továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet Moszkvával, kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett.
Moszkva azonban már a bejelentés napján világossá tette, hogy nem tekinti lezárt ügynek a történteket. Zaharova akkor „kemény és fájdalmas” választ helyezett kilátásba, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pedig másnap közölte: a magyar lépés negatívan hat majd a két ország teljes kapcsolatrendszerére, és megfelelő orosz válasz érkezik rá.
Peszkov ugyanakkor azt is jelezte, hogy Moszkva nem akarja teljesen felégetni a kapcsolatokat Budapesttel. A Kreml továbbra is érdekelt a magyar-orosz kapcsolatok fejlesztésében, és nem szeretné károsítani a két ország közötti együttműködés korábbi eredményeit.
Azonos indokkal léptek Orbán Anitáék
A két ügy között van összefüggés, ugyanis az osztrák kormány és az Orbán Anita vezette magyar külügyminisztérium is a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961-es Bécsi Egyezményre hivatkozva utasította ki az orosz diplomatákat. Ennek lényege, hogy a fogadó államnak a Bécsi Egyezmény 9. cikke alapján joga van indoklás nélkül „nemkívánatos személynek” (persona non grata) nyilvánítani bármelyik diplomatát, és felszólítani az ország elhagyására.
A fogadó állam, cikkünk esetében Ausztria és Magyarország rendkívül rugalmasan alkalmazhatja ezt az eszközt, hiszen egy diplomatát már az országba érkezése előtt is nemkívánatos személynek nyilváníthat, ha pedig már ott tartózkodik, a hivatalos diplomáciai jegyzék átadása után a küldő állam köteles őt egy méltányos – általában néhány naptól két hétig terjedő – határidőn belül visszahívni vagy felmenteni a funkciójából.
Amennyiben a küldő ország ennek nem tesz eleget, végső szankcióként a fogadó állam megvonhatja az érintett diplomáciai mentelmi jogát, így az egyszerű magánszeméllyé válva a helyi hatóságok által akár le is tartóztatható vagy kötelező jelleggel kitoloncolható.