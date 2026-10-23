Az osztrák külügyminisztérium pénteken úgy döntött, hogy kiutasít négy orosz diplomatát, „persona non gratának” nyilvánítva őket, írja a Politico.

Dagad a diplomácia botrány a szomszédban: követték Orbán Anitáék példáját, ugyanazzal a jogi fegyverrel élt Bécs, mint Budapest – Moszkva nagyon felhúzta magát, „elkerülhetetlen" megtorlást ígér Fotó: Pixabay

A diplomaták olyan tevékenységeket folytattak, amelyek összeegyeztethetetlenek diplomáciai státuszukkal – közölte a minisztérium az osztrák médiában idézett közleményében.

A persona non gratának nyilvánítás a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény 9. cikkének megfelelően lehetséges.

Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter az osztrák hírügynökség jelentése szerint mind a négyüket felszólították az ország azonnali elhagyására.

Úgy tudni, három tisztviselő a bécsi orosz nagykövetségen dolgozik, míg a negyedik az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet orosz küldöttségének tagja.

Ez nem az első eset, hogy orosz diplomatákat utasítottak ki Ausztriából. Tavasszal az ország már megtette ezt a lépést, most pedig újra felszínre kerültek a diplomáciai feszültségek Bécs és Moszkva között.

Oroszország válaszolni fog diplomatáinak Ausztriából való kiutasítására - jelentette be pénteken Dmitrij Ljubinszkij külügyminiszter-helyettes már az Interfax szerint. „A reakció elkerülhetetlenül következik majd” – mondta az újságíróknak.

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Mint arról beszámolt a Világgazdaság, nem csak Ausztriában történnek kiutasítások, Magyarország tíz orosz diplomatával járt el így - a döntést szeptember 8-án jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. A magyar hatóságok értékelése szerint az érintettek olyan tevékenységet folytattak Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján elfogadhatatlan egy diplomata részéről.

A magyar külügyminiszter akkor azt hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Budapest továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet Moszkvával, kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett.