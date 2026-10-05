Riasztást fújt a német hírszerzés: fegyveres konfliktusba kerülhet Németország Oroszországgal – Moszkva már teszteli Berlint
Újabb komoly figyelmeztetés érkezett az Oroszország és Európa közötti egyre feszültebb viszonyról. A német külföldi hírszerzés vezetője szerint Moszkva már egyfajta „árnyékháborút” folytat, miközben a hagyományos katonai konfliktus kockázatával is számolni kell.
Németországot az a veszély fenyegeti, hogy fegyveres konfliktusba sodródik Oroszországgal – figyelmeztetett Martin Jäger, a német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) elnöke a német parlament hírszerző szolgálatokat ellenőrző testületének hétfői nyilvános meghallgatásán.
A BND vezetője szerint az Oroszországgal fennálló konfrontáció „új, veszélyesebb dimenziót” ért el. Úgy fogalmazott, hogy jelenleg egyfajta árnyékháború zajlik, amelyben a hagyományos háború és béke közötti határ egyre kevésbé egyértelmű.
A német hírszerzés szerint Oroszország teszteli Európát
Jäger úgy véli, hogy Oroszország egyre agresszívebben teszteli Németország és más európai államok reakcióit. A BND elnöke szerint Moszkva azt figyeli, hogyan reagálnak az európai kormányok a különböző incidensekre, a gyengeség jelét pedig további nyomásgyakorlásra használhatja fel – írta a The Kyev Indepentet.
A német hatóságok az elmúlt időszakban több kibertámadásért és drónincidensért is Oroszországot tették felelőssé. A BND vezetője külön megemlítette a lipcsei repülőtér ellen nyáron megkísérelt dróntámadást, és azt mondta: a németországi célpontok elleni támadások veszélye továbbra is valós. Moszkva ugyanakkor visszautasítja a nyugati kormányok hibrid műveletekkel kapcsolatos vádjait.
A hírszerzés ugyanakkor jelenleg nem lát arra utaló jelet, hogy Oroszország nagyszabású támadásra készülne a NATO területe ellen. Jäger szerint azonban kisebb intenzitású katonai műveletekkel számolni kell, különösen a balti térségben.
A BND vezetője további szabotázsakciókra és megfélemlítési kísérletekre is figyelmeztetett. Ezek között a nukleáris fenyegetést is megemlítette, amely szerinte alkalmas lehet arra, hogy Moszkva nyomást gyakoroljon az európai fővárosokra és gyengítse Ukrajna támogatását.
A nukleáris fenyegetés már megjelent
Jäger figyelmeztetése néhány nappal azután érkezett, hogy Oroszország nukleáris fegyverek bevetésének lehetőségét helyezte kilátásba egy Kalinyingrádot érintő konfliktus esetére.
Ahogy azt lapunk korábban megírta, Moszkva egy, a NATO-nak eljuttatott dokumentumban közölte: kész lenne a rendelkezésére álló teljes fegyverarzenált – beleértve a nukleáris fegyvereket is – bevetni, amennyiben a NATO-tagállamok megpróbálnák elszigetelni Kalinyingrádot Oroszország többi részétől.
A NATO megerősítette a dokumentum kézhezvételét, ugyanakkor visszautasította az orosz állításokat, és hangsúlyozta, hogy a szövetség tevékenysége nem jelent fenyegetést orosz területekre. Vlagyimir Putyin később szintén arról beszélt, hogy Moszkva nukleáris fegyverek alkalmazását is mérlegelné, ha közvetlen támadás érné Kalinyingrádot vagy más orosz területet.
A CIA is figyelmeztetett egy lehetséges orosz akcióra
Nem ez volt az egyetlen hírszerzési figyelmeztetés az elmúlt hetekben: az amerikai hírszerzési információk alapján Oroszország kereskedelmi hajókról indított drónokkal támadhatna európai célpontokat a Földközi-tenger térségéből. Az értesülés eredetileg az El Mundo spanyol lapban jelent meg egy meg nem nevezett litván hírszerzési forrás beszámolója alapján. Eszerint
- Spanyolország,
- Franciaország
- és Olaszország
kritikus infrastruktúrája lehetne potenciális célpont. Ahogy az cikkünkből kiderült, az értesüléseket független források nem erősítették meg. A német hírszerzés mostani értékelése szerint ugyanakkor már nem pusztán a jövőben esetlegesen bekövetkező támadásokra kell figyelni. Jäger úgy látja, hogy a hibrid konfliktus jelenleg is zajlik, és Moszkva kész lehet erőt alkalmazni céljai elérése érdekében.
A BND vezetője szerint ezért Németországnak további beavatkozási, szabotázs- és megfélemlítési kísérletekre kell felkészülnie. Arra azonban ismételten felhívta a figyelmet, hogy a német hírszerzés jelenleg nem számol közvetlenül küszöbön álló, nagyszabású NATO elleni orosz támadással.