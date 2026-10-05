Riasztást fújt a német hírszerzés: fegyveres konfliktusba kerülhet Németország Oroszországgal – Moszkva már teszteli Berlint

Újabb komoly figyelmeztetés érkezett az Oroszország és Európa közötti egyre feszültebb viszonyról. A német külföldi hírszerzés vezetője szerint Moszkva már egyfajta „árnyékháborút” folytat, miközben a hagyományos katonai konfliktus kockázatával is számolni kell.

A német hírszerzés szerint Oroszország teszteli Európát / Fotó: Achim Wagner

Németországot az a veszély fenyegeti, hogy fegyveres konfliktusba sodródik Oroszországgal – figyelmeztetett Martin Jäger, a német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) elnöke a német parlament hírszerző szolgálatokat ellenőrző testületének hétfői nyilvános meghallgatásán.

A BND vezetője szerint az Oroszországgal fennálló konfrontáció „új, veszélyesebb dimenziót” ért el. Úgy fogalmazott, hogy jelenleg egyfajta árnyékháború zajlik, amelyben a hagyományos háború és béke közötti határ egyre kevésbé egyértelmű.

A német hírszerzés szerint Oroszország teszteli Európát

Jäger úgy véli, hogy Oroszország egyre agresszívebben teszteli Németország és más európai államok reakcióit. A BND elnöke szerint Moszkva azt figyeli, hogyan reagálnak az európai kormányok a különböző incidensekre, a gyengeség jelét pedig további nyomásgyakorlásra használhatja fel – írta a The Kyev Indepentet.

A német hatóságok az elmúlt időszakban több kibertámadásért és drónincidensért is Oroszországot tették felelőssé. A BND vezetője külön megemlítette a lipcsei repülőtér ellen nyáron megkísérelt dróntámadást, és azt mondta: a németországi célpontok elleni támadások veszélye továbbra is valós. Moszkva ugyanakkor visszautasítja a nyugati kormányok hibrid műveletekkel kapcsolatos vádjait.

A hírszerzés ugyanakkor jelenleg nem lát arra utaló jelet, hogy Oroszország nagyszabású támadásra készülne a NATO területe ellen. Jäger szerint azonban kisebb intenzitású katonai műveletekkel számolni kell, különösen a balti térségben.

A BND vezetője további szabotázsakciókra és megfélemlítési kísérletekre is figyelmeztetett. Ezek között a nukleáris fenyegetést is megemlítette, amely szerinte alkalmas lehet arra, hogy Moszkva nyomást gyakoroljon az európai fővárosokra és gyengítse Ukrajna támogatását.