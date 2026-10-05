Deviza
EUR/HUF367,65 -0,22% USD/HUF327,87 +0,16% GBP/HUF433,46 0% CHF/HUF394,48 -0,2% PLN/HUF83,91 -0,11% RON/HUF68,82 -0,28% CZK/HUF15,03 -0,28% EUR/HUF367,65 -0,22% USD/HUF327,87 +0,16% GBP/HUF433,46 0% CHF/HUF394,48 -0,2% PLN/HUF83,91 -0,11% RON/HUF68,82 -0,28% CZK/HUF15,03 -0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 872,44 +1,3% MTELEKOM2 578 +2,3% MOL4 980 +2,64% OTP40 700 +1,12% RICHTER12 300 +0,57% OPUS261,5 +4,39% ANY6 230 +1,14% AUTOWALLIS120,5 +0,42% WABERERS4 300 0% BUMIX9 155,53 +1% CETOP4 855,9 +1,68% CETOP NTR3 137,97 +1,68% BUX141 872,44 +1,3% MTELEKOM2 578 +2,3% MOL4 980 +2,64% OTP40 700 +1,12% RICHTER12 300 +0,57% OPUS261,5 +4,39% ANY6 230 +1,14% AUTOWALLIS120,5 +0,42% WABERERS4 300 0% BUMIX9 155,53 +1% CETOP4 855,9 +1,68% CETOP NTR3 137,97 +1,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Riasztást fújt a német hírszerzés: fegyveres konfliktusba kerülhet Németország Oroszországgal – Moszkva már teszteli Berlint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb komoly figyelmeztetés érkezett a Moszkva és Európa közötti egyre feszültebb viszonyról. A német külföldi hírszerzés vezetője szerint Oroszország már egyfajta „árnyékháborút” folytat, miközben a hagyományos katonai konfliktus kockázatával is számolni kell.
VG
2026.10.05, 14:14
Szóljon hozzá!

Újabb komoly figyelmeztetés érkezett az Oroszország és Európa közötti egyre feszültebb viszonyról. A német külföldi hírszerzés vezetője szerint Moszkva már egyfajta „árnyékháborút” folytat, miközben a hagyományos katonai konfliktus kockázatával is számolni kell.

Berlin,,Germany,-,July,16,,2025:,Sign,Of,The,Bundesnachrichtendienst orosz
A német hírszerzés szerint Oroszország teszteli Európát / Fotó: Achim Wagner

Németországot az a veszély fenyegeti, hogy fegyveres konfliktusba sodródik Oroszországgal – figyelmeztetett Martin Jäger, a német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) elnöke a német parlament hírszerző szolgálatokat ellenőrző testületének hétfői nyilvános meghallgatásán.

A BND vezetője szerint az Oroszországgal fennálló konfrontáció „új, veszélyesebb dimenziót” ért el. Úgy fogalmazott, hogy jelenleg egyfajta árnyékháború zajlik, amelyben a hagyományos háború és béke közötti határ egyre kevésbé egyértelmű.

A német hírszerzés szerint Oroszország teszteli Európát

Jäger úgy véli, hogy Oroszország egyre agresszívebben teszteli Németország és más európai államok reakcióit. A BND elnöke szerint Moszkva azt figyeli, hogyan reagálnak az európai kormányok a különböző incidensekre, a gyengeség jelét pedig további nyomásgyakorlásra használhatja fel – írta a The Kyev Indepentet.

A német hatóságok az elmúlt időszakban több kibertámadásért és drónincidensért is Oroszországot tették felelőssé. A BND vezetője külön megemlítette a lipcsei repülőtér ellen nyáron megkísérelt dróntámadást, és azt mondta: a németországi célpontok elleni támadások veszélye továbbra is valós. Moszkva ugyanakkor visszautasítja a nyugati kormányok hibrid műveletekkel kapcsolatos vádjait.

A hírszerzés ugyanakkor jelenleg nem lát arra utaló jelet, hogy Oroszország nagyszabású támadásra készülne a NATO területe ellen. Jäger szerint azonban kisebb intenzitású katonai műveletekkel számolni kell, különösen a balti térségben.

A BND vezetője további szabotázsakciókra és megfélemlítési kísérletekre is figyelmeztetett. Ezek között a nukleáris fenyegetést is megemlítette, amely szerinte alkalmas lehet arra, hogy Moszkva nyomást gyakoroljon az európai fővárosokra és gyengítse Ukrajna támogatását.

A nukleáris fenyegetés már megjelent

Jäger figyelmeztetése néhány nappal azután érkezett, hogy Oroszország nukleáris fegyverek bevetésének lehetőségét helyezte kilátásba egy Kalinyingrádot érintő konfliktus esetére.

Ahogy azt lapunk korábban megírta, Moszkva egy, a NATO-nak eljuttatott dokumentumban közölte: kész lenne a rendelkezésére álló teljes fegyverarzenált – beleértve a nukleáris fegyvereket is – bevetni, amennyiben a NATO-tagállamok megpróbálnák elszigetelni Kalinyingrádot Oroszország többi részétől.

A NATO megerősítette a dokumentum kézhezvételét, ugyanakkor visszautasította az orosz állításokat, és hangsúlyozta, hogy a szövetség tevékenysége nem jelent fenyegetést orosz területekre. Vlagyimir Putyin később szintén arról beszélt, hogy Moszkva nukleáris fegyverek alkalmazását is mérlegelné, ha közvetlen támadás érné Kalinyingrádot vagy más orosz területet.

A CIA is figyelmeztetett egy lehetséges orosz akcióra

Nem ez volt az egyetlen hírszerzési figyelmeztetés az elmúlt hetekben: az amerikai hírszerzési információk alapján Oroszország kereskedelmi hajókról indított drónokkal támadhatna európai célpontokat a Földközi-tenger térségéből. Az értesülés eredetileg az El Mundo spanyol lapban jelent meg egy meg nem nevezett litván hírszerzési forrás beszámolója alapján. Eszerint

  • Spanyolország,
  • Franciaország
  • és Olaszország

kritikus infrastruktúrája lehetne potenciális célpont. Ahogy az cikkünkből kiderült, az értesüléseket független források nem erősítették meg. A német hírszerzés mostani értékelése szerint ugyanakkor már nem pusztán a jövőben esetlegesen bekövetkező támadásokra kell figyelni. Jäger úgy látja, hogy a hibrid konfliktus jelenleg is zajlik, és Moszkva kész lehet erőt alkalmazni céljai elérése érdekében.

A BND vezetője szerint ezért Németországnak további beavatkozási, szabotázs- és megfélemlítési kísérletekre kell felkészülnie. Arra azonban ismételten felhívta a figyelmet, hogy a német hírszerzés jelenleg nem számol közvetlenül küszöbön álló, nagyszabású NATO elleni orosz támadással.

Szóljon hozzá!
fegyveres konfliktus
Németország
Oroszország
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu