Valami készül a háttérben: Amerika felszólította az állampolgárait, hogy azonnal hagyják el Oroszországot - „Ne utazzanak ide”

Az Egyesült Államok nagykövetsége az Oroszországból származó sajtóbeszámolók által értesült az irkutszki, feltételezhetően tüdőpestis okozta halálesetről − olvasható a hivatalos közleményben.

Lépett az Egyesült Államok oroszországi nagykövetsége / Fotó: AFP

A nagykövetség kitért arra is, hogy a híradások az esettel összefüggő karanténintézkedésekről, valamint irkutszki kórházak lezárásáról is beszámolnak, a helyzetet pedig szorosan figyelemmel kísérik.

Az amerikai állampolgárok jobban teszik, ha elhagyják Oroszországot

A közlény figyelmeztetett arra, hogy az amerikai kormány csak korlátozottan képes segítséget nyújtani az Oroszországban tartózkodó állampolgárainak, különösen Moszkván kívül. Kiderült továbbá az is, hogy egészségügyi és biztonsági aggályok miatt az amerikai kormányzati alkalmazottak magán- és hivatalos célú utazásaira további korlátozások vonatkozhatnak.

Az amerikai külügyminisztérium Oroszországra vonatkozó, 4-es szintű − „ne utazzon” − figyelmeztetése továbbra is érvényben van.

A tárca azt javasolja, hogy az Oroszországban tartózkodó amerikai állampolgárok haladéktalanul hagyják el az országot.

Az Oroszországba utazást tervező amerikai állampolgárokat emlékeztették, hogy a jogellenes fogva tartás kockázata és a biztonsági helyzet miatt ne utazzanak, valamint több javaslatot is tettek a pestisfertőzés miatt:

A térségben tartózkodó személyek kövessék a helyi egészségügyi hatóságok útmutatásait, kerüljék az érintett egészségügyi intézményeket, és láz vagy légúti tünetek jelentkezése esetén haladéktalanul forduljanak orvoshoz.

A betegséggel kapcsolatos és az Oroszországra vonatkozó aktuális egészségügyi információkért keressék fel az amerikai járványügyi központ (CDC) oldalát.

Amennyiben a járvány által érintett területen jártak, az utazást követő 14 napban fokozottan figyeljék egészségi állapotukat.

Tájékozódjanak a nagykövetség által felsorolt egészségügyi szolgáltatókról.

Egyeztessenek utasbiztosítóikkal a járvány esetleges kitörésének esetére.

Rendelkezzenek olyan vészhelyzeti hazautazási tervvel, amely nem támaszkodik a kormány segítségére.

Kövessék a helyi híreket.

Regisztráljanak a Smart Traveler Enrollment Programba (STEP), hogy egészségügyi és biztonsági tájékoztatásokat kaphassanak.

Néhány napja érkezett a hír

Néhány nappal ezelőtt érkezett a hír, miszerint elhunyt egy 28 éves laboratóriumi dolgozó az oroszországi Irkutszk régióban, aki a Szibériai és Távol-keleti Pestiskutató Intézet munkatársa volt.

A halálesetet követően a közösségi médiában olyan hírek terjedtek, amelyek szerint a laboratóriumban baleset történt, és a nő egy élő baktériumot tartalmazó kémcsövet ejtett le.

Az orosz egészségügyi felügyelet, a Rospotrebnadzor azonban közölte az állami médiával, hogy az intézetben nem találtak bizonyítékot a kórokozók kezelésével kapcsolatos balesetre. A Reuters értesülései szerint a nő Darja Sipilova volt. A beszámolók ugyanakkor eltérőek a fertőzéssel és a halálesettel kapcsolatban. A hatóságok közlése szerint az érintett „ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban” halt meg.