Tragédia Kijevben: meghalt egy magyar bank fiatal dolgozója az orosz dróntámadásban

Egy orosz drón csapódott annak a kijevi lakásnak az ablakába, amelyben az OTP Bank Ukraine 26 éves munkatársa, Jelizaveta Devdjuk tartózkodott – írta a Telex.

Az OTP egyik mindössze 26 éves munkatársa vesztette életét a dróntámadásban / Fotó: LCV / Shutterstock

A fiatal nő haláláról az OTP Bank Ukraine is beszámolt. A pénzintézet közlése szerint Devdjuk az Európejszke nevű bankfiók munkatársa volt, és 2022 őszén csatlakozott az OTP csapatához.

Az OTP támogatja az áldozat családját

A bank megemlékezésében azt írta, hogy kollégái tehetséges, felelősségteljes és kedves emberként emlékeznek rá, aki gyorsan tanult, a nehezebb feladatokat is magas színvonalon végezte, és az ügyfelek, valamint munkatársai is nagyra értékelték. Az OTP közölte azt is, hogy kapcsolatban marad Devdjuk családjával, és segítséget nyújt nekik. A bank szerint a történtek súlyos veszteséget jelentenek a család és az OTP ukrajnai közössége számára.

A lakás ablakát találta el a drón

Ukrán sajtóbeszámolók szerint az orosz támadás október 2-án érte Kijevet. Devdjuk a főváros Darnickij kerületében vesztette életét, miután egy drón közvetlenül a lakásának ablakába csapódott. Egy ismerőse később arról írt, hogy évekkel korábban sokat beszélgetett a fiatal nővel, halálhíre pedig teljesen megrázta. Devdjuk családjának támogatására gyűjtést is indítottak.

Az orosz–ukrán háborúban Kijevet az elmúlt időszakban több dróntámadás is érte. Szeptember végén egy kijevi piacot ért orosz dróncsapásban két ember meghalt, tízen pedig megsérültek, miközben az ukrán főváros több kerületében is károk keletkeztek.