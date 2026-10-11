A Roszatomnak adott igazat a finnországi Hanhikivi-1 atomerőmű meghiúsult beruházása miatt kialakult jogvitában a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) – ezt állítja az orosz vállalat, írja a Moscow Times. Roszatom közlése szerint a testület jogszerűtlennek minősítette, hogy a finn Fennovoima 2022 májusában, az ukrajnai háborúra és az építkezés elhúzódására hivatkozva felbontotta a projekt szerződését.

Ezért veszélyes játék, amit Magyar Péter Paks 2-vel játszik: a Roszatomnak adott igazat a finn atomerőművel szemben a választottbíróság

Ezért veszélyes játék, amit Magyar Péter Paks 2-vel űz: a Roszatomnak adott igazat a finnekkel szemben a választottbíróság

A felek jogi vitákban állnak, mióta a Fennovoima 2022 májusában elállt a 7 milliárd eurós (7,8 milliárd dolláros) projekttől, jelentős késedelmekre és politikai kockázatokra hivatkozva, röviddel azután, hogy Oroszország megindította a konfliktust Ukrajnában. A Roszatom közölte, hogy a bíróság megállapította, hogy a projekt jól haladt a leállításakor.

A mai győzelem fontos, de nem végleges. Különböző bírósági fokon továbbra is bizonyítani fogjuk, hogy igazunk van a finn projekttel kapcsolatban

– mondta Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója egy nyilatkozatban. A Fennovoima nem reagált azonnal a megkeresésre.

Az 1,2 gigawattos erőmű építésére vonatkozó szerződést 2013-ban írták alá a Fennovoima konzorciummal, amelyben a finn érdekelt felek, köztük a Fortum, az Outokumpu és az SSAB, eredetileg egy közös vállalaton keresztül kétharmadot, az orosz fél pedig egyharmadot birtokolt. A projekt befejezése után a Fennovoima beszüntette működését, és elsősorban jogi eljárásokkal foglalkozik.

Bizonytalan Paks 2 sorsa

Magyar szempontból is figyelmet érdemel a Roszatom és a Fennovoima közötti jogvita, ennek oka, hogy a Tisza-kormány láthatóan nincsen elragadtatva Paks 2 beruházástól. „Nem igazán látom, hogy ők tartották volna a szerződéshez magukat” – mondta Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatóján Paks 2 beruházásáról még augusztusban.

A kormányfő szavainak előzménye volt, hogy Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója augusztus 13-án orosz újságíróknak beszélt részletesen a projekt állásáról. Azt hangsúlyozta, hogy az építkezés felgyorsult, és az orosz vállalat tartja magát a magyar megrendelővel egyeztetett ütemtervhez. A Roszatom vezetője azt hangsúlyozta, hogy februárban megtörtént az első betonöntés az 5. blokk reaktorépületének alapozásánál. Az alapozás jelenleg mintegy 80 százalékos készültségű, és eddig több mint 18 ezer köbméter betont dolgoztak be az alaptestbe. A tervek szerint az 5. blokk reaktorépületének alapozása még a tél beállta előtt elkészül.