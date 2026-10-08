Ebből botrány lesz: egy új javaslat megfelezné a parlamenti képviselők fizetését – tiszás és fideszes képviselőknek is csökkenhet a bére
Felére csökkentené az európai parlamenti képviselők fizetését az Európai Parlament baloldali képviselőcsoportja. A javaslat az EP-képviselők nettó havi alapbérét a jelenlegi mintegy 8800 euróról közel 4400 euróra mérsékelné. Az elképzelést ellenzők azonban „populista húzásnak” tartják a kezdeményezést – írja az Euronews.
Az európai parlamenti képviselők jelenleg nettó 8772,70 eurós havi alapfizetést kapnak
A baloldali képviselőcsoport azzal érvel, hogy azok a politikusok, akik havonta több tízezer eurós jövedelemhez jutnak, egyre inkább elszakadnak az átlagos választóktól. Az európai parlamenti képviselők jelenleg nettó 8772,70 eurós havi alapfizetést kapnak, amelyet különböző juttatások egészítenek ki. Ezekkel együtt havi bevételük elérheti a mintegy 18 ezer eurót.
A belga Marc Botenga EP-képviselő által benyújtott hivatalos javaslat kizárólag az alapfizetést csökkentené, amely így nagyjából havi 4400 euróra mérséklődne. A kezdeményezés a parlament jövő évi költségvetéséről szóló állásfoglaláshoz benyújtott módosító indítvány része. Erről várhatóan két hét múlva, a strasbourgi plenáris ülésen szavaznak.
Az EP-képviselők nagyon elszakadtak az emberektől. Ennyi fizetés mellett nem tudják, mit jelent az, amikor valaki nem tudja kifizetni a lakbérét
– mondta Botenga. A baloldal számításai szerint a fizetéscsökkentéssel több mint 50 millió eurót lehetne megtakarítani a parlament jövő évi költségvetésében. „Egy olyan időszakban, amikor a dolgozók növekvő költségekkel és az életszínvonalukra nehezedő nyomással szembesülnek, a választott képviselőknek példát kell mutatniuk, és maguknak is vállalniuk kell a társadalomtól elvárt erőfeszítéseket” – áll a módosító indítványban.
A javaslat várhatóan ellenállásába ütközik
„A javaslat a populizmus klasszikus példája” – mondta Jaak Madison észt EP-képviselő, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) képviselőcsoport tagja. „Ha a baloldali EP-képviselők valódi szolidaritást szeretnének mutatni a választóik felé, akkor például egyszerűen tartózkodhatnának a jelenléti ív aláírásától, amely napi több mint 350 eurós juttatásra jogosítja fel őket” – tette hozzá.
A zöldpárti Daniel Freund, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség (Greens/EFA) német képviselője szintén „populista húzásnak” nevezte a kezdeményezést. „Az EP-képviselők fizetésére vonatkozó szabályok meglehetősen ésszerűek, hiszen a tagállamokban alakuló bérekhez igazodnak” – mondta.
Botenga szerint egy hasonló javaslatot már korábban elutasítottak az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságában. A belga képviselő elismerte, hogy várhatóan most sem lesz meg a többség a kezdeményezés támogatásához.
Az EP-képviselők nettó 8772,70 eurós (3,2 millió forint) havi alapfizetésük mellett jelenleg havi 4950 eurós (1,8 millió forint) általános költségtérítésre is jogosultak. Ez az összeg a felére csökken, ha egy képviselő megfelelő indoklás nélkül az adott év plenáris üléseinek kevesebb mint felén vesz részt.
A képviselői mandátum része továbbá a napi 359 eurós átalányjuttatás is, amely a brüsszeli vagy strasbourgi munkavégzés napjain a szállás, az étkezés és az ezekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál. A juttatás felvételéhez a képviselőknek alá kell írniuk a jelenléti ívet.
Mindezekkel együtt az EP-képviselők havi bevétele elérheti a mintegy 18 ezer eurót (6,5 millió forint), bár az összeg hónapról hónapra változhat a parlament munkarendjétől függően.A fizetésen és a különböző juttatásokon felül az EP-képviselők havonta több mint 32 ezer eurót (11,6 millió forint) kapnak a parlamenti asszisztenseik költségeinek fedezésére. A volt EP-képviselők 63 éves koruktól nyugdíjra jogosultak. Ennek összege minden teljes mandátumban töltött év után a képviselői fizetés 3,5 százaléka.
Magyarországon is csökkent a politikusok fizetése
Még júniusban döntött a parlament arról a törvényjavaslatról, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb politikusi bércsökkentését hozhatja Magyarországon. A Tisza Párt javaslatára az ellenzéki pártok is igennel szavaztak, erre egyébként ígéretet tett a Fidesz, illetve a Mi Hazánk is már korábban. A Magyar Péter vezette kormány korábbi ígérete alapján a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok és az országgyűlési képviselők juttatásait is jócskán visszavágták.
Az eddigi rendszer alapját egy 2018-as szabályozás adta, amely a képviselői alapilletményt a nemzetgazdasági bruttó átlagkeresethez kötötte. Emiatt a politikusi fizetések az elmúlt évek gyors bérnövekedésével együtt automatikusan emelkedtek. 2026-ban egy országgyűlési képviselő alapilletménye már havi bruttó 2,18 millió forint volt.