Ebből botrány lesz: egy új javaslat megfelezné a parlamenti képviselők fizetését – tiszás és fideszes képviselőknek is csökkenhet a bére

Felére csökkentené az európai parlamenti képviselők fizetését az Európai Parlament baloldali képviselőcsoportja. A javaslat az EP-képviselők nettó havi alapbérét a jelenlegi mintegy 8800 euróról közel 4400 euróra mérsékelné. Az elképzelést ellenzők azonban „populista húzásnak” tartják a kezdeményezést – írja az Euronews.

Felére csökkentenék az európai parlamenti képviselők fizetését/Fotó: ODIN Daniel / Shutterstock

Az európai parlamenti képviselők jelenleg nettó 8772,70 eurós havi alapfizetést kapnak

A baloldali képviselőcsoport azzal érvel, hogy azok a politikusok, akik havonta több tízezer eurós jövedelemhez jutnak, egyre inkább elszakadnak az átlagos választóktól. Az európai parlamenti képviselők jelenleg nettó 8772,70 eurós havi alapfizetést kapnak, amelyet különböző juttatások egészítenek ki. Ezekkel együtt havi bevételük elérheti a mintegy 18 ezer eurót.

A belga Marc Botenga EP-képviselő által benyújtott hivatalos javaslat kizárólag az alapfizetést csökkentené, amely így nagyjából havi 4400 euróra mérséklődne. A kezdeményezés a parlament jövő évi költségvetéséről szóló állásfoglaláshoz benyújtott módosító indítvány része. Erről várhatóan két hét múlva, a strasbourgi plenáris ülésen szavaznak.

Az EP-képviselők nagyon elszakadtak az emberektől. Ennyi fizetés mellett nem tudják, mit jelent az, amikor valaki nem tudja kifizetni a lakbérét

– mondta Botenga. A baloldal számításai szerint a fizetéscsökkentéssel több mint 50 millió eurót lehetne megtakarítani a parlament jövő évi költségvetésében. „Egy olyan időszakban, amikor a dolgozók növekvő költségekkel és az életszínvonalukra nehezedő nyomással szembesülnek, a választott képviselőknek példát kell mutatniuk, és maguknak is vállalniuk kell a társadalomtól elvárt erőfeszítéseket” – áll a módosító indítványban.

A javaslat várhatóan ellenállásába ütközik

„A javaslat a populizmus klasszikus példája” – mondta Jaak Madison észt EP-képviselő, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) képviselőcsoport tagja. „Ha a baloldali EP-képviselők valódi szolidaritást szeretnének mutatni a választóik felé, akkor például egyszerűen tartózkodhatnának a jelenléti ív aláírásától, amely napi több mint 350 eurós juttatásra jogosítja fel őket” – tette hozzá.