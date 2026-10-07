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Durva áremeléssel mentenék meg az ikonikus autógyártót: a befektetők már látták a 13 millió eurós Porschét – a márka exkluzívabbá válhat, mint valaha

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Michael Leiters drasztikus lépéseket fontolgat. A Porsche vezérigazgatója exkluzívabbá és nyereségesebbé akarja tenni a vállalatot, miközben a méretét is csökkentené. Ezt komoly áremeléssel, alacsonyabb értékesítési volumennel és a vezetői struktúra átalakításával érné el. A tervet nem sokkal egy nagyszabású leépítést követően ismertették.
VG
2026.10.07, 19:23
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A Porsche szerdán befektetői napot tartott Weissachban, ahol Michael Leiters vezérigazgató ismertette a vállalat új stratégiáját.

Michael Leiters, a Porsche vezérigazgatója
Michael Leiters, a Porsche vezérigazgatója / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A rendezvényen maga Wolfgang Porsche, a vállalat alapítójának unokája is részt vett, aki a társaság felügyelőbizottságának tagja.

Stratégiát vált a Porsche

Michael Leiters januári kinevezése óta, ez a vezérigazgató egyik legfontosabb napja, a Porsche család fejének üzenete pedig részben neki is szólt.

Mi olyan embereknek építünk autókat, akik hétfőn ugyanolyan szenvedéllyel vezetnek, mint vasárnap

− fogalmazott Wolfgang Porsche, majd hozzátette, hogy a vállalat olyan dolgokat alkot, amelyeket „senki nem kér, de mindenki szeretne”, a munkát pedig egy „bátor közösség” végzi.

A frissen kinevezett vezető azonban nincs könnyű helyzetben, mivel úgy kell rendbe tennie az autógyártót, hogy a költségek csökkenjenek, de a márka presztízse megmaradjon. Ennek érdekében a csúcsmodellek átlagos eladási árát mintegy 20 százalékkal emelnék középtávon, azonban a vásárló többet is kapna a pénzéért. A Handelsblatt adatai szerint ez azt jelentené, hogy

a Porsche 10 ezer legdrágább eladott autójának átlagárát 270 ezer euróról 330 ezer euróra emelné.

A vállalat ennél is nagyobb hasznot remél az egyedi, személyre szabott autókkal foglalkozó üzletágától, amelynek árbevételét hatszorosára növelné. A Porsche a szerdai befektetői napon 15 egyedi, rendkívül tehetős ügyfeleknek készített autót is bemutatott, amelyek ára 1,62 millió és 13,46 millió euró közé esett. Ennek ismeretében pedig máris értelmet nyer a felvázolt stratégia mottója: mennyiség helyett érték.

Nem lesz több leépítés

Nemrégiben röppent fel a hír miszerint a Porsche újabb 4100 fő elbocsátását fontolgatja, azonban Michael Leiters cáfolta az értesüléseket. Azonban úgy tűnik valóban létezik a Volkswagen felügyelőbizottsági dokumentumaiban egy ilyen forgatókönyv, de a vállalat vezetése maradt a korábban elfogadott, ötezer állás megszüntetését tartalmazó tervnél.

A vállalat tavaly már 3900 munkavállaló távozásáról döntött, további mintegy 500 állás pedig leányvállalatok bezárása miatt szűnt meg. Július végén újabb, ötezer munkahelyet érintő programot jelentettek be, amely 2035-ig fut.

A háttérben a Porsche súlyos gazdasági problémái állnak: 

  • a kínai kereslet visszaesése, 
  • és az amerikai importvámok komolyan rontották a sportautógyártó eredményét, 
  • miközben az elektromos átállással kapcsolatos stratégia módosítása is jelentős költségekkel jár.

A helyzet a Volkswagen egészének eredményeire is rányomta a bélyegét. A német autóóriás pénteken profitfigyelmeztetést adott ki, és az idei működési marzsra vonatkozó várakozását legfeljebb 1 százalékra csökkentette. A Volkswagen több mint hatmilliárd eurós értékvesztést számol el a Porschéval kapcsolatban.

Rossz passzban a Volkswagen

A Volkswagen 15 év után először került ki az euróövezet legfontosabb blue-chip részvényindexéből. A kereskedők szerint ez várhatóan további lefelé irányuló nyomást gyakorol majd a német autógyártó amúgy is megtépázott részvényárfolyamára. 

A wolfsburgi székhelyű vállalat részvényei a 2021-es tőzsdei rali során elért szintjük több mint háromnegyedét elvesztették, és mintegy 16 éves mélypontra kerültek. A Volkswagen most a Stoxx indexszolgáltató felülvizsgálata nyomán kikerült az egész euróövezetet lefedő Euro Stoxx 50 indexből. Az index saját meghatározása szerint az euróövezet „szuperágazatainak vezető vállalatait” követi.

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