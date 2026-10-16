Magyarország végignézi: éppen most veszik el tőle a stratégiai pozícióját, amit Orbán Viktor épített fel – a legjobb uniós barátja lép a helyére, Putyin Moszkvában várja

A Valerij Falkov orosz tudományos és felsőoktatási miniszter által készített dokumentum szerint Juraj Blanár szlovák külügyminiszter egy augusztus 20-i videóbeszélgetés során beleegyezett abba, hogy Moszkvában ismét összeüljön az orosz–szlovák kormányközi bizottság. Putyin új szövetségeseket keres Európában.

Magyarország helyére a legjobb uniós barátja lép a helyére, Putyin Moszkvában várja / Fotó: AFP

A szlovák külügyminisztérium csütörtökön közölte, hogy a találkozót október 25-re tűzték ki.

A szeptember 10-i keltezésű orosz feljegyzés eredetileg október 26–27-ét jelölte meg időpontként.

A gazdasági, tudományos és műszaki együttműködéssel foglalkozó kormányközi bizottság Oroszország 2022 februárjában megindított, teljes körű ukrajnai inváziója óta nem működött. A testület legutóbbi, 21. ülését 2021. november 12-én tartották Pozsonyban.

Moszkva új utakat keres

A találkozóra olyan időszakban kerül sor, amikor Moszkva más nemzetközi fórumokon is új lehetőségeket talál kapcsolatai rendezésére.

Az Egyesült Államok meghívta Vlagyimir Putyint a decemberben Miamiban megrendezendő G20-csúcstalálkozóra,

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság pedig ideiglenesen feloldotta az Orosz Olimpiai Bizottság felfüggesztését, és arra ösztönözte a sportszervezeteket, hogy enyhítsék az orosz sportolókra vonatkozó korlátozásokat.

A szlovák külügyminiszter augusztusban úgy fogalmazott, hogy Szlovákia minden irányban nyitott külpolitikát folytat, és párbeszédet tart fenn valamennyi olyan országgal, amely a Szlovák Köztársaság nemzeti érdekeit szolgáló, pragmatikus együttműködésben érdekelt.

Orbán Viktor távozása után Fico kerülhet Moszkva figyelmének középpontjába

A szlovák–orosz kapcsolatok szorosabbra fűzését célzó újabb kezdeményezés azt követően indult el, hogy Robert Fico május 9-én Moszkvába látogatott, ahol a győzelem napi megemlékezések alkalmával találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A közeledésre Orbán Viktor áprilisi választási veresége után kerül sor.

A magyarországi politikai fordulattal Putyin elveszítette egyik legszorosabb európai partnerét, így más uniós szövetségesek után kellett néznie.

A választások előtt Budapest újraindította az orosz–magyar gazdasági együttműködési kormányközi bizottság munkáját, miután a testület tevékenységét a 2022-es orosz invázió után több évre felfüggesztették.