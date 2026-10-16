Magyarország végignézi: éppen most veszik el tőle a stratégiai pozícióját, amit Orbán Viktor épített fel – a legjobb uniós barátja lép a helyére, Putyin Moszkvában várja
A Valerij Falkov orosz tudományos és felsőoktatási miniszter által készített dokumentum szerint Juraj Blanár szlovák külügyminiszter egy augusztus 20-i videóbeszélgetés során beleegyezett abba, hogy Moszkvában ismét összeüljön az orosz–szlovák kormányközi bizottság. Putyin új szövetségeseket keres Európában.
- A szlovák külügyminisztérium csütörtökön közölte, hogy a találkozót október 25-re tűzték ki.
- A szeptember 10-i keltezésű orosz feljegyzés eredetileg október 26–27-ét jelölte meg időpontként.
A gazdasági, tudományos és műszaki együttműködéssel foglalkozó kormányközi bizottság Oroszország 2022 februárjában megindított, teljes körű ukrajnai inváziója óta nem működött. A testület legutóbbi, 21. ülését 2021. november 12-én tartották Pozsonyban.
Moszkva új utakat keres
A találkozóra olyan időszakban kerül sor, amikor Moszkva más nemzetközi fórumokon is új lehetőségeket talál kapcsolatai rendezésére.
- Az Egyesült Államok meghívta Vlagyimir Putyint a decemberben Miamiban megrendezendő G20-csúcstalálkozóra,
- a Nemzetközi Olimpiai Bizottság pedig ideiglenesen feloldotta az Orosz Olimpiai Bizottság felfüggesztését, és arra ösztönözte a sportszervezeteket, hogy enyhítsék az orosz sportolókra vonatkozó korlátozásokat.
A szlovák külügyminiszter augusztusban úgy fogalmazott, hogy Szlovákia minden irányban nyitott külpolitikát folytat, és párbeszédet tart fenn valamennyi olyan országgal, amely a Szlovák Köztársaság nemzeti érdekeit szolgáló, pragmatikus együttműködésben érdekelt.
Orbán Viktor távozása után Fico kerülhet Moszkva figyelmének középpontjába
A szlovák–orosz kapcsolatok szorosabbra fűzését célzó újabb kezdeményezés azt követően indult el, hogy Robert Fico május 9-én Moszkvába látogatott, ahol a győzelem napi megemlékezések alkalmával találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A közeledésre Orbán Viktor áprilisi választási veresége után kerül sor.
A magyarországi politikai fordulattal Putyin elveszítette egyik legszorosabb európai partnerét, így más uniós szövetségesek után kellett néznie.
A választások előtt Budapest újraindította az orosz–magyar gazdasági együttműködési kormányközi bizottság munkáját, miután a testület tevékenységét a 2022-es orosz invázió után több évre felfüggesztették.
Az orosz olaj és gáz kulcsszerepet kap az együttműködésben
Az augusztusi videóbeszélgetés során Blanár kifogásolta az Európai Unió azon tervét, hogy fokozatosan megszüntesse az orosz gázimportot, és kérte, hogy az ellátás kérdését a moszkvai találkozón is vitassák meg. Mindez abból a dokumentumból derül ki, amelynek hitelességét a Politico című lap nem tudta független forrásból ellenőrizni, de amely formájában és tartalmában megfelel egy hivatalos orosz minisztériumi feljegyzés jellemzőinek. A dokumentum szerint
- a szlovák képviselők hangsúlyozták a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz olajszállítások folytatásának fontosságát.
- Emellett üdvözölték, hogy Oroszország továbbra is rendszeresen szállít nukleáris fűtőanyagot a szlovák atomerőművek számára.
Szlovákia továbbra is jelentős mértékben függ az orosz kőolajtól és földgáztól. Fico korábban többször is azzal érvelt, hogy az import megszüntetése növelné az ország energiaköltségeit. Amikor a két vezető május 9-én Moszkvában találkozott, Putyin kijelentette, hogy Oroszország mindent megtesz Szlovákia energiaszükségleteinek kielégítése érdekében.
Moszkva a Magyarországgal kialakított együttműködést veheti alapul
Az új szlovák–orosz közeledés több szempontból emlékeztet Moszkva korábbi törekvéseire, amelyekkel Orbán Viktor Magyarországához igyekezett szorosabban kötődni. Budapest és Moszkva decemberben egy 12 pontos tervben állapodott meg az együttműködés bővítéséről. A megállapodás többek között az energetikára, a kereskedelemre és a kulturális kapcsolatokra terjedt ki. A dokumentumot Szijjártó Péter akkori magyar külgazdasági és külügyminiszter, valamint Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter írta alá a decemberi moszkvai tárgyalásokat követően. A Szlovákiával kapcsolatos orosz feljegyzés hasonlóan széles körű együttműködési szándékot jelez.
Putyin Trumpnak is ajánlatot tett
Putyin a múlt hétvégén Washington felé is hasonló kezdeményezéssel élt. Az orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetés után Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Oroszország dízelüzemanyagot szállítana az Egyesült Államok és a világpiac számára az üzemanyagárak csökkentése érdekében. Az üzlet bevételt biztosítana Moszkvának, miközben gyengítené a Kremllel szembeni egységes nemzetközi fellépés fenntartására irányuló erőfeszítéseket. Ugyanakkor kérdéses, hogy Putyin képes lesz-e teljesíteni Trumpnak tett ígéretét, lévén maga is importra szorul dízelből.
Ukrajna ugyanis fokozta az orosz olajfinomítók elleni dróntámadásait, hogy megzavarja az üzemanyag-ellátást, és csökkentse Moszkva háborús bevételeit. Kijev ebben a hónapban azt közölte, hogy az ukrán csapások Oroszország olajfinomítói kapacitásának 51 százalékát tették működésképtelenné.