Ennyi volt, újabb autógyártó menekül a hadiiparba: rámegy a katonai drónokra a Renault – olcsó alkatrészekre cserélnék a drága technikát

Franciaország újrafegyverkezési programja már nemcsak a hadiipart, hanem az európai gazdaság hagyományos ágazatait is kezdi átalakítani. Az autóipar a gyengébb fogyasztói kereslettel, a magas költségekkel és a nemzetközi verseny erősödésével szembesül, ezért új piacokat keres. Ezek egyike a védelmi ipar - a Renault is kénytelen ide menekülni.

A Thales és a Renault által közösen gyártott Toutatis drón / Fotó: Alice Sacco

A Renault ennek az átalakulásnak az élvonalában van: a vállalat az autóipari tömegtermelés logikáját próbálja átültetni a katonai drónok gyártásába. Nem az a célja, hogy klasszikus hadiipari vállalattá váljon, hanem az, hogy ipari képességeit olyan területen hasznosítsa, ahol a gyorsaság, az alacsony költség és a nagy sorozatú gyártás egyre fontosabbá válik. A Financial Times szerint a francia autógyártó többek között a Thales és a Turgis Gaillard vállalatokkal dolgozik együtt, hogy úgy tervezze át a katonai drónokat, hogy azok sokkal gyorsabban és olcsóbban legyenek gyárthatók.

Az autóipari logika megjelenik a dróngyártásban

A Renault az autóiparból jól ismert módszerrel kezdte a munkát: mérnökei különböző gyártók drónjait szerelték szét, majd minden alkatrészt és gyártási fázist részletesen megvizsgáltak. Arra jutottak, hogy

számos katonai drónt a tömegtermeléstől jelentősen eltérő módszerekkel állítanak elő.

A bonyolult anyagok, a nagyszámú különálló alkatrész és a manuális munkafolyamatok növelik a költségeket, miközben korlátozzák a gyártási sebességet.

Jean-Philippe Billai, a Renault ipari kiválóságért felelős vezetője szerint a vállalat több lehetőséget is talált arra, hogy bizonyos drága vagy nehezen megmunkálható anyagokat egyszerűbb alternatívákkal helyettesítsen. Egyes területeken például a szénszál helyett műanyag használható, ami egyszerre csökkentheti a költségeket és gyorsíthatja a termelést.

A filozófia egyszerű: egy katonai drónt nem feltétlenül kell egy rendkívül drága repülőgépipari rendszer követelményei szerint előállítani, különösen akkor, ha nagy mennyiségben akarják bevetni a harctéren.

Havi ezer Toutatis

A Renault egyik legjelentősebb együttműködése a Thalesszal kötött megállapodás. A júniusban bejelentett program keretében a Renault részt vesz a Toutatis "kóborló lőszerek" – vagyis célpontot keresni és arra közvetlenül rácsapni képes drónfegyverek – gyártásában.