Ennyi volt, újabb autógyártó menekül a hadiiparba: rámegy a katonai drónokra a Renault – olcsó alkatrészekre cserélnék a drága technikát
Franciaország újrafegyverkezési programja már nemcsak a hadiipart, hanem az európai gazdaság hagyományos ágazatait is kezdi átalakítani. Az autóipar a gyengébb fogyasztói kereslettel, a magas költségekkel és a nemzetközi verseny erősödésével szembesül, ezért új piacokat keres. Ezek egyike a védelmi ipar - a Renault is kénytelen ide menekülni.
A Renault ennek az átalakulásnak az élvonalában van: a vállalat az autóipari tömegtermelés logikáját próbálja átültetni a katonai drónok gyártásába. Nem az a célja, hogy klasszikus hadiipari vállalattá váljon, hanem az, hogy ipari képességeit olyan területen hasznosítsa, ahol a gyorsaság, az alacsony költség és a nagy sorozatú gyártás egyre fontosabbá válik. A Financial Times szerint a francia autógyártó többek között a Thales és a Turgis Gaillard vállalatokkal dolgozik együtt, hogy úgy tervezze át a katonai drónokat, hogy azok sokkal gyorsabban és olcsóbban legyenek gyárthatók.
Az autóipari logika megjelenik a dróngyártásban
A Renault az autóiparból jól ismert módszerrel kezdte a munkát: mérnökei különböző gyártók drónjait szerelték szét, majd minden alkatrészt és gyártási fázist részletesen megvizsgáltak. Arra jutottak, hogy
számos katonai drónt a tömegtermeléstől jelentősen eltérő módszerekkel állítanak elő.
A bonyolult anyagok, a nagyszámú különálló alkatrész és a manuális munkafolyamatok növelik a költségeket, miközben korlátozzák a gyártási sebességet.
Jean-Philippe Billai, a Renault ipari kiválóságért felelős vezetője szerint a vállalat több lehetőséget is talált arra, hogy bizonyos drága vagy nehezen megmunkálható anyagokat egyszerűbb alternatívákkal helyettesítsen. Egyes területeken például a szénszál helyett műanyag használható, ami egyszerre csökkentheti a költségeket és gyorsíthatja a termelést.
A filozófia egyszerű: egy katonai drónt nem feltétlenül kell egy rendkívül drága repülőgépipari rendszer követelményei szerint előállítani, különösen akkor, ha nagy mennyiségben akarják bevetni a harctéren.
Havi ezer Toutatis
A Renault egyik legjelentősebb együttműködése a Thalesszal kötött megállapodás. A júniusban bejelentett program keretében a Renault részt vesz a Toutatis "kóborló lőszerek" – vagyis célpontot keresni és arra közvetlenül rácsapni képes drónfegyverek – gyártásában.
A kitűzött cél jelentős:
- a termelési kapacitást akár a százszorosára növelnék, és
- teljes kapacitás mellett havi ezer Toutatist gyártanának.
- A termelés várhatóan 2027-től indulhat.
François Provost, a Renault vezérigazgatója szerint a két vállalat lényegében „visszabontja” a meglévő drónt, majd úgy tervezi újra, hogy egyszerűbb legyen az előállítása.
Az új változat körülbelül 20 százalékkal kevesebb alkatrészből áll, és 40 százalékkal kevesebb rögzítési pontot – például csavart – tartalmaz.
Ezek a módosítások önmagukban apróságnak tűnhetnek, több ezer darabos gyártási sorozat esetén azonban jelentősen csökkenthetik az összeszerelés idejét és a teljes gyártási költséget.
A Renault és a 100 ezer eurós Chorus
Ezzel párhuzamosan a Renault a Turgis Gaillard vállalattal egy nagyobb, Chorus nevű drónon is dolgozik. A rendszert nagy hatótávolságú bevetésekre tervezik, és a rakétákéhoz közelítő képességeket kínálna, azoknál azonban lényegesen alacsonyabb költséggel.
A francia védelmi beszerzési ügynökség becslése szerint egy Chorus ára körülbelül 100 ezer euró lehet. Ez jelentős különbség ahhoz képest, hogy iparági vezetők szerint a hasonló képességű rendszerek ára elérheti vagy meghaladhatja az egymillió eurót.
A partnerek havi mintegy 600 drónos gyártási kapacitás kialakítását tervezik. Ha sikerül elérni ezt a célt, az egy új katonai beszerzési filozófia térnyerését jelezheti: néhány rendkívül drága rendszer helyett nagyobb mennyiségű, olcsóbb, gyorsan pótolható és korszerűsíthető fegyver kerülhet rendszerbe.
Miért fordul az autóipar a hadiipar felé?
A Renault nem egyedül jár ezen az úton. Az Egyesült Államokban a General Motors bővíti védelmi tevékenységét, Európában pedig olyan vállalatok vizsgálják a hadiipari együttműködések lehetőségét, mint a Volkswagen, a Continental, a Valeo, vagy a Schaeffler.
A trend mögött két párhuzamos folyamat áll. Egyrészt az autópiac lassulása és
az elektromos autókra való nehézkes átállás miatt több autógyártónak kihasználatlan termelési kapacitása van.
Másrészt az európai kormányok gyors ütemben növelik védelmi kiadásaikat, ami olyan ipari kapacitást igényel, amelyet a hagyományos hadiipar nem minden esetben képes azonnal biztosítani. Az autógyáraknak ebből a szempontból komoly előnyük van: képesek naponta több ezer összetett terméket előállítani, miközben szigorúan ellenőrzik a költségeket és az ellátási láncokat.
Az ukrajnai háború tanulsága
Az ukrajnai háború megmutatta, mennyire meghatározó szerepük lett a drónoknak a modern hadviselésben.
- Az ukrán TAF Industries 2023 óta nyolcszorosára növelte termelési kapacitását, és a rendelkezésre álló adatok szerint már havi 80 ezer felderítő drón gyártására képes.
- Eközben a Schaeffler a francia Delairrel együttműködve azt tervezi, hogy a drónok és elfogóeszközök gyártását a jelenlegi napi mintegy 10 darabról napi 100-ra növeli.
A számok arra utalnak, hogy változóban van a hagyományos hadiipari termelési modell.
A dróntechnológia olyan gyorsan fejlődik, hogy nem feltétlenül célszerű hatalmas készleteket felhalmozni.
Egy ma korszerűnek számító rendszer szoftverét, érzékelőit vagy kommunikációs berendezései néhány hónap múlva már jelentős módosításokra szorulnak. Az európai kormányok ezért olyan gyártósorokat szeretnének, amelyek szükség esetén gyorsan képesek jelentősen növelni a termelést, anélkül hogy kizárólag régebbi rendszerekkel feltöltött raktárkészletekre kellene támaszkodniuk.
A hadiipari nyitás határai
A Renault ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nem kívánja feladni alapvető autógyártói identitását. A vállalat azt szeretné, hogy a hadiiparból származó bevételek továbbra is teljes forgalmának csak kis részét adják, és kizárólag olyan programokban kíván részt venni, amelyekben a tömegtermelés terén megszerzett szakértelme valódi előnyt jelent.
Ezzel párhuzamosan
a Renault akár 40 százalékkal szeretné csökkenteni az elektromos autók gyártási költségeit,
és jelentősen lerövidítené az új modellek fejlesztési idejét is, miközben egyre erősebb nyomás nehezedik rá a kínai autógyártók részéről.
A hadiipari szerepvállalás ugyanakkor vállalaton belüli ellenállást is kiváltott. A szakszervezetek, köztük a CGT, tiltakoztak a Renault védelmi gyártásban való részvétele ellen. A kifogások ellenére a Chorus-program iránt már Ukrajna is érdeklődést mutat, a francia hatóságok pedig állítólag azt is mérlegelik, hogy a jövőben gyártási licenceken keresztül exportálják a technológiát.