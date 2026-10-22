Vége, eladja gyárát a Magyar Honvédség harci járműveinek egyik beszállítója: már csak a fegyvergyártásra koncentrál a Renk – felkészülhet a Rheinmetall

A sebességváltókat gyártó Renk vevőt talált csúszócsapágy-üzletágára. Ezzel a vállalat jelentős lépést tett afelé, hogy a tervezett átalakítás részeként tisztán védelmi ipari vállalattá váljon. A Renk gyártja a Lynx KF41 gyalogsági harcjárművek fontos alkatrészeit, például a váltóját, amelyek a magyar honvédség katonai járművei – írja a Handelsblatt.

A Renk a védelmi ipari üzletágra kíván összpontosítani/Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A Renk a védelmi ipari üzletágra kíván összpontosítani

Az üzletág vevője az osztrák Miba konszern. „A szerződésben rögzített vételár az alsó és középső három számjegyű milliós eurós tartományban mozog” – közölte csütörtökön Augsburgban a Renk. A vállalat korábban bejelentette, hogy a védelmi ipari üzletágra kíván összpontosítani. A tervek szerint 2030-ra a bevételek 90 százaléka a védelmi szegmensből származik majd.

Mivel az értékesítésre kerülő üzletág a negyedik negyedévtől már nem számít a vállalat alaptevékenységének, a Renk módosítja a folyó üzleti évre vonatkozó előrejelzését. A vállalat most 1,4 milliárd eurós árbevétellel számol a folytatódó tevékenységekből, valamint 240-255 millió eurós, rendkívüli tételekkel korrigált kamat- és adófizetés előtti eredménnyel (EBIT).

A Renk korábban 1,5 milliárd eurót meghaladó árbevételt prognosztizált. A korrigált üzemi eredmény tekintetében legutóbb azt jelezte, hogy a 255-285 millió eurós sáv felső részének elérésére számít.

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A román hadsereg hivatalosan is a Magyarországon gyártott Lynx gyalogsági harcjármű mellett döntött, de a beszerzés nem az eredeti tervek szerint valósul meg. A 298 járműből csak 232-t finanszíroznak uniós hitelből, a többit később, külön szerződésekből szerzik be.

Az eredeti elképzelés 298 darab modern lánctalpas harcjármű beszerzéséről szólt, nagyjából hárommilliárd eurós keretösszeggel.

A végleges konstrukció azonban módosult: ebből 232 darabot az európai SAFE hitelmechanizmuson keresztül finanszíroznak, mintegy 2,598 milliárd euró értékben.

A fennmaradó 66 jármű külön szerződések tárgya lesz, várhatóan a román állami költségvetés terhére, további 738,6 millió euróért.

A kiválasztott beszállító a Rheinmetall Automecanica SRL, amely a német hadiipari óriás helyi leányvállalata.

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A német hadiipar már elkezdte a bemelegítést a nagy futamra. Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, a vezető német fegyvergyártók és beszállítóik több tízezer munkahelyet hozhatnak létre az évtized végéig.

A Rheinmetall 26 ezer,

a harckocsikat gyártó KNDS 4 ezer,

míg az elsősorban légvédelmi rendszerek és lőszerek előállításával foglalkozó Diehl konszern pedig 2 ezer fős bővítéssel számol az említett időszakban.

Mindezek mellett a rakétagyártó MBDA az idén ötszáz fő felvételét tervezi, és a következő években is növekedéssel számol. A szenzortechnológiára szakosodott Hensoldt pedig 1600 új munkavállalót vesz fel 2026-ban.