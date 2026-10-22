Vége, eladja gyárát a Magyar Honvédség harci járműveinek egyik beszállítója: már csak a fegyvergyártásra koncentrál a Renk – felkészülhet a Rheinmetall
A sebességváltókat gyártó Renk vevőt talált csúszócsapágy-üzletágára. Ezzel a vállalat jelentős lépést tett afelé, hogy a tervezett átalakítás részeként tisztán védelmi ipari vállalattá váljon. A Renk gyártja a Lynx KF41 gyalogsági harcjárművek fontos alkatrészeit, például a váltóját, amelyek a magyar honvédség katonai járművei – írja a Handelsblatt.
A Renk a védelmi ipari üzletágra kíván összpontosítani
Az üzletág vevője az osztrák Miba konszern. „A szerződésben rögzített vételár az alsó és középső három számjegyű milliós eurós tartományban mozog” – közölte csütörtökön Augsburgban a Renk. A vállalat korábban bejelentette, hogy a védelmi ipari üzletágra kíván összpontosítani. A tervek szerint 2030-ra a bevételek 90 százaléka a védelmi szegmensből származik majd.
Mivel az értékesítésre kerülő üzletág a negyedik negyedévtől már nem számít a vállalat alaptevékenységének, a Renk módosítja a folyó üzleti évre vonatkozó előrejelzését. A vállalat most 1,4 milliárd eurós árbevétellel számol a folytatódó tevékenységekből, valamint 240-255 millió eurós, rendkívüli tételekkel korrigált kamat- és adófizetés előtti eredménnyel (EBIT).
A Renk korábban 1,5 milliárd eurót meghaladó árbevételt prognosztizált. A korrigált üzemi eredmény tekintetében legutóbb azt jelezte, hogy a 255-285 millió eurós sáv felső részének elérésére számít.
Ünnepelhet Magyarország: brutális fegyverüzlet született
A román hadsereg hivatalosan is a Magyarországon gyártott Lynx gyalogsági harcjármű mellett döntött, de a beszerzés nem az eredeti tervek szerint valósul meg. A 298 járműből csak 232-t finanszíroznak uniós hitelből, a többit később, külön szerződésekből szerzik be.
Az eredeti elképzelés 298 darab modern lánctalpas harcjármű beszerzéséről szólt, nagyjából hárommilliárd eurós keretösszeggel.
- A végleges konstrukció azonban módosult: ebből 232 darabot az európai SAFE hitelmechanizmuson keresztül finanszíroznak, mintegy 2,598 milliárd euró értékben.
- A fennmaradó 66 jármű külön szerződések tárgya lesz, várhatóan a román állami költségvetés terhére, további 738,6 millió euróért.
A kiválasztott beszállító a Rheinmetall Automecanica SRL, amely a német hadiipari óriás helyi leányvállalata.
Zsugorodik az autóipar, lendületbe jött a fegyvergyártás
A német hadiipar már elkezdte a bemelegítést a nagy futamra. Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, a vezető német fegyvergyártók és beszállítóik több tízezer munkahelyet hozhatnak létre az évtized végéig.
- A Rheinmetall 26 ezer,
- a harckocsikat gyártó KNDS 4 ezer,
- míg az elsősorban légvédelmi rendszerek és lőszerek előállításával foglalkozó Diehl konszern pedig 2 ezer fős bővítéssel számol az említett időszakban.
Mindezek mellett a rakétagyártó MBDA az idén ötszáz fő felvételét tervezi, és a következő években is növekedéssel számol. A szenzortechnológiára szakosodott Hensoldt pedig 1600 új munkavállalót vesz fel 2026-ban.
A fegyvergyártás felvirágzása a globális és regionális feszültségeknek, valamint az ennek következtében átalakuló védelmi finanszírozásnak köszönhető.