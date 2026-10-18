Megérkezett a közlekedésbe az exkluzivitás: élménnyé varázsolja a repülést az egyik légitársaság – mutatjuk, mennyiért

A légi közlekedés napjainkban aranykorát éli. A 2026-os nyár utasszáma globálisan 12 százalékkal felülmúlta a 2019-es, Covid előtti év utasszámát. Európában főleg a fapadosok viszik a prímet, a Wizz Air, a Ryanair és az EasyJet is növekedésről számolt be. Vagyis az utasok többsége az elérhetőbb, megfizethetőbb repülést részesíti előnyben. Persze akad olyan része is az utazóközönségnek, aki számára a pénz nem akadály, és szívesen áldoz nagyobb összeget a közlekedésre, ha az nagyobb kényelemmel és különlegesebb élménnyel párosul. A Delta Air Lines őket vette célba.

A repülés prémium élményét kínálja a Delta Air Lines / Fotó: Michael Derrer Fuchs / Shutterstock

Az amerikai légitársaság a hosszú távú repülőjáratainak prémiumkategóriájában, a Delta One-on utazók számára már maga a repülés is különleges élmény, amely ráadásul hamarosan további színvonalbeli ugráson megy keresztül. A Delta Air Lines ugyanis nemrég bejelentette legmagasabb szolgáltatási osztályának új generációját, amely az elmúlt 30 év első átfogó, minden részletre kiterjedő megújulását jelenti – írta a Fast Company.

A több mint egymilliárd dolláros flottakorszerűsítési program keretében megvalósuló fejlesztések az utazási élmény szinte minden elemét érintik: az egyes ülésektől – amelyek nagyobb képernyőket és vezeték nélküli töltési lehetőséget kapnak – egészen a klasszikus fogások magasabb színvonalú, újragondolt változataiig.

Exkluzív repülési élményt kínálnak

Az átalakítás nem meglepő, hiszen a Delta prémiumkabinokból származó bevételeinek aránya folyamatosan növekszik, és idén először meg is haladta a a legnépszerűbb kategória, a turistaosztály bevételét. Ez beleillik abba a trendbe, hogy a légitársaságok egyébként is egyre intenzívebben igyekeznek megszólítani a magasabb kategóriájú szolgáltatásokat kereső utasokat.

„A Delta teljes egészében újragondolt utazási élményének középpontjában az utasok valós igényeinek és elvárásainak kielégítése áll, és minden egyes részlet tudatos tervezés eredménye” – fogalmazott közleményében Ranjan Goswami, a Delta Air Lines marketingért és termékfejlesztésért felelős vezetője.