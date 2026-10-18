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Megérkezett a közlekedésbe az exkluzivitás: élménnyé varázsolja a repülést az egyik légitársaság – mutatjuk, mennyiért

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Folyamatosan dönti meg a rekordokat a légi közlekedés. Bár a többség a fapadosokat választja, a repülésnél is egyre népszerűbbé válik a prémium osztály. Az egyik légitársaság igen különleges ajánlattal vette célba a tehetősebb utasokat.
Tóth Marcell
2026.10.18, 20:50
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A légi közlekedés napjainkban aranykorát éli. A 2026-os nyár utasszáma globálisan 12 százalékkal felülmúlta a 2019-es, Covid előtti év utasszámát. Európában főleg a fapadosok viszik a prímet, a Wizz Air, a Ryanair és az EasyJet is növekedésről számolt be. Vagyis az utasok többsége az elérhetőbb, megfizethetőbb repülést részesíti előnyben. Persze akad olyan része is az utazóközönségnek, aki számára a pénz nem akadály, és szívesen áldoz nagyobb összeget a közlekedésre, ha az nagyobb kényelemmel és különlegesebb élménnyel párosul. A Delta Air Lines őket vette célba.

Delta Air Lines légitársaság repülés, légiközlekedés, légiközlekedés prémium osztály turistaosztály
A repülés prémium élményét kínálja a Delta Air Lines / Fotó: Michael Derrer Fuchs / Shutterstock

Az amerikai légitársaság a hosszú távú repülőjáratainak prémiumkategóriájában, a Delta One-on utazók számára már maga a repülés is különleges élmény, amely ráadásul hamarosan további színvonalbeli ugráson megy keresztül. A Delta Air Lines ugyanis nemrég bejelentette legmagasabb szolgáltatási osztályának új generációját, amely az elmúlt 30 év első átfogó, minden részletre kiterjedő megújulását jelenti – írta a Fast Company.

A több mint egymilliárd dolláros flottakorszerűsítési program keretében megvalósuló fejlesztések az utazási élmény szinte minden elemét érintik: az egyes ülésektől – amelyek nagyobb képernyőket és vezeték nélküli töltési lehetőséget kapnak – egészen a klasszikus fogások magasabb színvonalú, újragondolt változataiig.

Exkluzív repülési élményt kínálnak

Az átalakítás nem meglepő, hiszen a Delta prémiumkabinokból származó bevételeinek aránya folyamatosan növekszik, és idén először meg is haladta a a legnépszerűbb kategória, a turistaosztály bevételét. Ez beleillik abba a trendbe, hogy a légitársaságok egyébként is egyre intenzívebben igyekeznek megszólítani a magasabb kategóriájú szolgáltatásokat kereső utasokat.

„A Delta teljes egészében újragondolt utazási élményének középpontjában az utasok valós igényeinek és elvárásainak kielégítése áll, és minden egyes részlet tudatos tervezés eredménye” – fogalmazott közleményében Ranjan Goswami, a Delta Air Lines marketingért és termékfejlesztésért felelős vezetője.

Az újításokat idén ősszel fokozatosan tervezik bevezetni, elsőként a Los Angeles-i nemzetközi repülőtérről induló, az óceánon átrepülő Delta One-járatokon. A fejlesztéseket ezt követően a teljes nemzetközi útvonalhálózatra kiterjesztik, ez a folyamat 2027-ig tart majd.

Az utasok már a fedélzetre lépéskor megtapasztalhatják a megújult környezetet. Az új kialakítású Delta One-ülések az Airbus A350-1000 típusú repülőgépeken mutatkoznak be, amelyek a tervek szerint a jövő év elején állnak forgalomba.

Az üléseket a lehető legnagyobb kényelem és a személyes tér védelme érdekében tervezték. Tolóajtókkal elválasztható, privát lakosztályszerű fülkéket alakítottak ki, amelyek teljesen vízszintes fekvőfelületté alakítható ülésekkel és a kényelmet tovább fokozó matracbetétekkel rendelkeznek. Az új ülések legapróbb részleteit is közvetlenül az utasok visszajelzései alapján alakították ki: külön akasztó került a kézitáskáknak, önálló tartó a szemüvegeknek, az ülésekhez pedig nagyobb képernyők tartoznak.

A gondosan megtervezett részletek a fülkék szinte minden apró részletében visszaköszönnek. A perforált lámpatestek otthonosabb, lakókörnyezetet idéző hangulatot teremtenek, míg a Delta jellegzetes, „Widget” néven ismert emblémája az ülések több elemén is megjelenik.

A maximális kényelem érdekében a Delta munkatársai órákon át tesztelték az üléseket, a hosszú távú repülőutak körülményeit szimulálva.
A Delta One utasait emellett november 3-tól megújult Missoni utazási kényelmi csomag várja. Az olasz luxusmárka neszesszerében a megszokott utazási kellékek, például szemmaszk és fogkefe mellett a népszerű Grown Alchemist kozmetikai márka szemkörnyékápoló tapaszai is helyet kapnak. A Missoni könnyen felismerhető formavilága az ágyneműkön is megjelenik: a párnákat és a paplanokat a márka jellegzetes, cikkcakkos mintázata díszíti.

Gasztrotúra 9000 méter magasan

A prémiumélményt a fedélzeti étkezés még tovább fokozza. Az új étlap a klasszikus fogások széles palettáját tárja az utasok elé, és a hozzájuk gondosan összeválogatott borokat kínálja. A kínálatot Simon Hulstone séf és Andrea Robinson mestersommelier állította össze a Delta saját gasztronómiai csapatával együttműködve.

A menü kidolgozásakor figyelembe vették, hogy a repülőgépek kabinjában uralkodó alacsonyabb légnyomás és a nagy magasságban jellemző körülmények megváltoztatják az ízérzékelést. A szakemberek ezért különböző receptekkel és italpárosításokkal kísérleteztek, hogy az ételek és italok a levegőben is megőrizzék karakteres ízüket.

Az étlapon számos húsos és halas fogás szerepel, többek között

  • wagyu marhahúsból készült hamburger,
  • párolt bárányhús,
  • lassan főtt marhaoldalas és
  • hongkongi módra elkészített tengeri sügér.
  • A várhatóan népszerű újdonságok között csirkés Cézár-saláta, sajtos makaróni, valamint az évszakokhoz igazodva változó rizottó is megtalálható.
  • Az étkezés lezárásaként a Delta One utasai többféle desszert közül választhatnak, például különböző feltétekkel kínált fagylaltkehelyből vagy pezsgővel párosított, tejmentes sorbet-ból.

Az italkínálat szintén megújul, és bővül a koktél- és borválaszték is. Az új Delta One szolgáltatás részeként az utasok Blanton’s bourbont és Dassai 45 szakét is fogyaszthatnak, utóbbi azonban kizárólag a Japánba tartó járatokon lesz elérhető.

„A magasabb színvonalú fedélzeti gasztronómiai és vendéglátási élmény azt a törekvésünket tükrözi, hogy folyamatosan emeljük a szolgáltatásaink színvonalát, miközben utasainknak egyre nagyobb szabadságot biztosítunk utazásuk során” – foglalta össze Ranjan Goswami, hozzátéve, hogy a légitársaság célja, hogy az iparág legmagasabb színvonalú, az utazás teljes folyamatát átfogó prémiumélményét nyújtson.

A felsorolt prémium szolgáltatás valóban kecsegtetően hangzik, azonban pénztárcakímélőnek véletlenül sem nevezhetjük. Összehasonlításképpen megnéztük egy decemberi, Los Angeles  – New York repülőjárat árait a Delta Air Linesnál. A normál, turistaosztályú jegy 519 dollártól (mintegy 168 570 forint) indul, a prémium kategóriás, Delta One jegyek ára pedig 1640 dollár és 3890 dollár (vagyis 530 ezer forint és 1 millió 265 ezer forint) között mozog. És a legtöbb járatra december második felére már el is keltek a Delta One ülések. Vagyis a légitársaságnak tényleg nem kell attól tartania, hogy nem lesz fizetőképes kereslet erre a szolgáltatásra.

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közlekedés
Delta Air Lines
gasztronómia
repülés
prémium
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