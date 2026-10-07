Putyin tovább építi árnyéklogisztikai hálózatát: Európán keresztül repkednek az orosz fegyverszállítmányok – egy titokzatos Herculest láttak Magyarország fölött

Miközben az orosz-ukrán háború tovább zajlik, addig Vlagyimir Putyin tovább építi árnyéklogisztikai hálózatát, amelynek fontos eleme Algéria. Egy lengyel, katonai repülőgépek követésére szakosodott oldal arra lett figyelmes, hogy a napokban Lengyelország légterében tűnt fel az algériai légierő egyik szállítógépe.

Európán keresztül repkednek az orosz fegyverszállítmányok / Fotó: Telsek

A rögzített repülési adatok szerint a C-130H-30-as, vagyis Hercules típusú gép a Boufarik légibázisról indult, majd Olaszország, Horvátország, Magyarország és Szlovákia érintésével délről lépett be Lengyelországba.

Moszkvában landolt a repülőgép

Miután a Hercules elhagyta az Európai Unió légterét Fehéroroszországon keresztül Moszkva irányába repült, ahol a Vnukovo repülőtéren landolt. Sajtóinformációk szerint nem elszigetelt esetről van szó és, az algériai légierő rendszeresen hajt végre repüléseket az útvonalon. Az elmúlt hetekben Il–76MD és LM-100J Super Hercules típusú szállítógépek is megjelentek Lengyelország felett.

Ez feltételezhetően azzal magyarázható, hogy Oroszország az elmúlt időszakban éppen Algériában hozott létre egy fontos logisztikai központot, amely az afrikai fegyverkereskedelem fontos bázisa lett. Ahogy azt korábban a Világgazdaság megírta.

az elmúlt egy évben orosz kötődésű, katonai repülőgépek több mint száz repülést hajtottak végre Algériába, melyek során feltehetően korszerű vadászgépek és egyéb fegyverek érkeztek az afrikai országba.

Oroszország 2025 márciusa és 2026 áprilisa között 167 teherszállító járatot indított Algériába, amivel az ország Moszkva egyik kulcsfontosságú, globális logisztikai hálózatának csomópontjává vált. A szállítmányok jelentős része az orosz állami tulajdonban lévő Egyesült Repülőgépgyártó Vállalathoz köthető, melyek megérkezését követően új, orosz gyártású harci repülőgépek jelentek meg Észak-Afrika légterében.

Oroszország feltételezhetően Szu–57-es, ötödik generációs lopakodó vadászgépeket, valamint Szu–35-ösöket szállít Algériába, míg az ország légiereje 60 darab Szu–30-ast és 40 darab MiG–29-est is üzemeltet. Margaux Garcia, a washingtoni székhelyű C4ADS vezető elemzője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a szállítmányok egy része nagy valószínűséggel újgenerációs fegyverrendszereket tartalmaz.

Ez meglehetősen észszerű magyarázat ezekre a repülésekre

− mondta, majd hozzátette, hogy Algéria akkor vált Oroszország kulcsfontosságú partnerévé, amikor az ország fegyverexportja meredeken zuhanni kezdett az ukrajnai háború kitörését követően.