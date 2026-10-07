Putyin tovább építi árnyéklogisztikai hálózatát: Európán keresztül repkednek az orosz fegyverszállítmányok – egy titokzatos Herculest láttak Magyarország fölött
Miközben az orosz-ukrán háború tovább zajlik, addig Vlagyimir Putyin tovább építi árnyéklogisztikai hálózatát, amelynek fontos eleme Algéria. Egy lengyel, katonai repülőgépek követésére szakosodott oldal arra lett figyelmes, hogy a napokban Lengyelország légterében tűnt fel az algériai légierő egyik szállítógépe.
A rögzített repülési adatok szerint a C-130H-30-as, vagyis Hercules típusú gép a Boufarik légibázisról indult, majd Olaszország, Horvátország, Magyarország és Szlovákia érintésével délről lépett be Lengyelországba.
Moszkvában landolt a repülőgép
Miután a Hercules elhagyta az Európai Unió légterét Fehéroroszországon keresztül Moszkva irányába repült, ahol a Vnukovo repülőtéren landolt. Sajtóinformációk szerint nem elszigetelt esetről van szó és, az algériai légierő rendszeresen hajt végre repüléseket az útvonalon. Az elmúlt hetekben Il–76MD és LM-100J Super Hercules típusú szállítógépek is megjelentek Lengyelország felett.
Ez feltételezhetően azzal magyarázható, hogy Oroszország az elmúlt időszakban éppen Algériában hozott létre egy fontos logisztikai központot, amely az afrikai fegyverkereskedelem fontos bázisa lett. Ahogy azt korábban a Világgazdaság megírta.
az elmúlt egy évben orosz kötődésű, katonai repülőgépek több mint száz repülést hajtottak végre Algériába, melyek során feltehetően korszerű vadászgépek és egyéb fegyverek érkeztek az afrikai országba.
Oroszország 2025 márciusa és 2026 áprilisa között 167 teherszállító járatot indított Algériába, amivel az ország Moszkva egyik kulcsfontosságú, globális logisztikai hálózatának csomópontjává vált. A szállítmányok jelentős része az orosz állami tulajdonban lévő Egyesült Repülőgépgyártó Vállalathoz köthető, melyek megérkezését követően új, orosz gyártású harci repülőgépek jelentek meg Észak-Afrika légterében.
Oroszország feltételezhetően Szu–57-es, ötödik generációs lopakodó vadászgépeket, valamint Szu–35-ösöket szállít Algériába, míg az ország légiereje 60 darab Szu–30-ast és 40 darab MiG–29-est is üzemeltet. Margaux Garcia, a washingtoni székhelyű C4ADS vezető elemzője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a szállítmányok egy része nagy valószínűséggel újgenerációs fegyverrendszereket tartalmaz.
Ez meglehetősen észszerű magyarázat ezekre a repülésekre
− mondta, majd hozzátette, hogy Algéria akkor vált Oroszország kulcsfontosságú partnerévé, amikor az ország fegyverexportja meredeken zuhanni kezdett az ukrajnai háború kitörését követően.
A 2018 és 2022 közötti időszakban Algéria fegyverbeszerzéseinek 73 százaléka Oroszországból származott és annak ellenére, hogy az utóbbi években ez az arány némileg csökkent, továbbra is az orosz fegyverek adják az algériai fegyverimport túlnyomó részét. Az afrikai ország az utóbbi időben számos megrendelést adott le olyan harci repülőgépekre, melyeket a teherszállító gépek útvonalán fekvő városok üzemeiben gyártanak.
Árnyéklogisztikai rendszer épült ki
Az orosz–ukrán háború kitörését követően, a nyugati szankciók miatt, az orosz kormányzati kötődésű légitársaságok szerepe jelentősen megnőtt, repülőgépeik pedig rendszeresen megfordulnak afrikai katonai bázisok közelében fekvő repülőtereken.
A rendszer elsősorban Il–76-osok segítségével működik, ám a szovjet időkből származó teherszállító repülőgép csupán 5000 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, így a direkt fegyverszállítások lehetősége korlátozott. Ebből kifolyólag
Oroszország számára Algéria feltehetően nem csupán az „egyszerű” fegyvervásárló szerepét tölti be, hanem lerakatként is szolgál.
Ezt a feltételezést alátámasztja az is, hogy előfordult, hogy két Il–76-os nyolc oda-vissza járatot teljesített Oroszország és a guineai Conakry között Algérián keresztül. Mindemellett az algériai lerakat kapuként szolgálhat Niger irányába is, ahol az orosz paramilitáris erők rendkívül aktívak, mivel az ország jelentős uránkészletekkel rendelkezik. Ezen az útvanolan idén egy RA–82079 lajstromjelű An–124-es repülőgép többször is megfordult.
A repülési mintázatok arra utalnak, hogy ezek a repülőgépek, illetve üzemeltetőik fontos logisztikai feladatokat végeznek a kontinensen működő paramilitáris erők megbízásából. Ilyen félkatonai szervezet például a Wagner-csoport és utódszervezete az Africa Corps is.