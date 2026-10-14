Nagy fordulat a részvénypiacon: kilőttek a chipgyártók, de hamarosan jöhet a hidegzuhany

Emelkedtek szerdán a globális részvénypiac, miután stabilizálódtak a mesterséges intelligenciához (MI) kapcsolódó vállalatok részvényei és az államkötvények. A befektetők kivárnak a nap folyamán publikálandó amerikai inflációs adatok közzététele előtt.

Feszülten várja a részvénypiac a délutáni amerikai inflációs adatokat / Fotó: AFP

Az európai technológiai részvények a nap legjobban teljesítő szektorai közé tartoztak. Az emelkedést az ázsiai piacok éjszakai fellendülése támogatta, ahol a Samsung Electronics és az SK Hynix részvényei egyaránt pluszban zártak. Kedvezően hatott a hangulatra a holland chipgyártó berendezéseket előállító ASML optimista üzleti előrejelzése is, amelynek hatására a vállalat részvényei 3 százalékkal drágultak.

Továbbra is óvatos a részvénypiac

Az európai STOXX 600 index 0,4 százalékkal emelkedett,

a globális részvénypiacok teljesítményét követő MSCI All-World index 0,1 százalékos erősödést mutatott.

A befektetői hangulat ugyanakkor továbbra is óvatos maradt, miután a Hormuzi-szorosban két hajót ért támadás következtében emelkedtek az olajárak. Iráni tisztviselők arról számoltak be, hogy új taktikákat vetnek be a tankerek elleni támadások során, ami növeli az energiaellátás újabb fennakadásainak kockázatát.

A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése, amely közel kéthetes csúcsa körül mozog, legutóbb csaknem 1 százalékos napi emelkedést mutatott, hordónként 106,5 dolláros árfolyamon. "A geopolitikai fejlemények és a mesterséges intelligencia továbbra is a piacok legfontosabb mozgatórugói" - mondta – mondta Mohit Kumar, a Jefferies stratégája.

A geopolitikai helyzetben kevés előrelépés látszik, és egyre kevésbé valószínű, hogy az amerikai félidős választások előtt megállapodás születik. Eddig az optimistább táborhoz tartoztunk, de el kell ismernünk, hogy még egy kompromisszumos, átmeneti megoldás esélye is csekélynek tűnik

- tette hozzá.

Megnyugodott a kötvénypiac

Az államkötvénypiacokon is némi enyhülés következett be, miután az elmúlt hetekben szinte folyamatos eladási hullám zajlott a magas energiaárak és a globális kamatemelésekre vonatkozó várakozások erősödése miatt.

Az irányadó tízéves amerikai államkötvény hozama 2 bázisponttal, 5,2 százalékra csökkent, megközelítve kéthetes mélypontját.

A 30 éves állampapírok hozama szintén 2 bázisponttal, 5,58 százalékra mérséklődött. Ezzel sorozatban a negyedik napi csökkenés körvonalazódott, amire június óta nem volt példa.

Jelentenek az amerikai banktitánok - kulcsfontosságú inflációs adat is érkezik

Szerdán újabb nagy amerikai bankok, ezúttal a Bank of America és a Morgan Stanley teszik közzé negyedéves eredményeiket. Az amerikai bankrészvények korábban veszítettek értékükből, miután a Citigroup és több versenytársa vegyes negyedéves eredményekről számolt be, ami a szélesebb részvénypiacra is nyomást gyakorolt.

Az S&P 500 és a Nasdaq indexekre szóló határidős kontraktusok egyaránt 0,2 százalékos emelkedést jeleztek.

A befektetők a szeptemberi amerikai fogyasztóiár-index (CPI) szerdai közzétételére vártak. Az elemzők az infláció gyorsulására számítottak, miután az előző hónapban jelentősen emelkedtek az energia- és más nyersanyagárak.