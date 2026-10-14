Nagy fordulat a részvénypiacon: kilőttek a chipgyártók, de hamarosan jöhet a hidegzuhany
Emelkedtek szerdán a globális részvénypiac, miután stabilizálódtak a mesterséges intelligenciához (MI) kapcsolódó vállalatok részvényei és az államkötvények. A befektetők kivárnak a nap folyamán publikálandó amerikai inflációs adatok közzététele előtt.
Az európai technológiai részvények a nap legjobban teljesítő szektorai közé tartoztak. Az emelkedést az ázsiai piacok éjszakai fellendülése támogatta, ahol a Samsung Electronics és az SK Hynix részvényei egyaránt pluszban zártak. Kedvezően hatott a hangulatra a holland chipgyártó berendezéseket előállító ASML optimista üzleti előrejelzése is, amelynek hatására a vállalat részvényei 3 százalékkal drágultak.
Továbbra is óvatos a részvénypiac
- Az európai STOXX 600 index 0,4 százalékkal emelkedett,
- a globális részvénypiacok teljesítményét követő MSCI All-World index 0,1 százalékos erősödést mutatott.
A befektetői hangulat ugyanakkor továbbra is óvatos maradt, miután a Hormuzi-szorosban két hajót ért támadás következtében emelkedtek az olajárak. Iráni tisztviselők arról számoltak be, hogy új taktikákat vetnek be a tankerek elleni támadások során, ami növeli az energiaellátás újabb fennakadásainak kockázatát.
A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése, amely közel kéthetes csúcsa körül mozog, legutóbb csaknem 1 százalékos napi emelkedést mutatott, hordónként 106,5 dolláros árfolyamon. "A geopolitikai fejlemények és a mesterséges intelligencia továbbra is a piacok legfontosabb mozgatórugói" - mondta – mondta Mohit Kumar, a Jefferies stratégája.
A geopolitikai helyzetben kevés előrelépés látszik, és egyre kevésbé valószínű, hogy az amerikai félidős választások előtt megállapodás születik. Eddig az optimistább táborhoz tartoztunk, de el kell ismernünk, hogy még egy kompromisszumos, átmeneti megoldás esélye is csekélynek tűnik
- tette hozzá.
Megnyugodott a kötvénypiac
Az államkötvénypiacokon is némi enyhülés következett be, miután az elmúlt hetekben szinte folyamatos eladási hullám zajlott a magas energiaárak és a globális kamatemelésekre vonatkozó várakozások erősödése miatt.
- Az irányadó tízéves amerikai államkötvény hozama 2 bázisponttal, 5,2 százalékra csökkent, megközelítve kéthetes mélypontját.
- A 30 éves állampapírok hozama szintén 2 bázisponttal, 5,58 százalékra mérséklődött. Ezzel sorozatban a negyedik napi csökkenés körvonalazódott, amire június óta nem volt példa.
Jelentenek az amerikai banktitánok - kulcsfontosságú inflációs adat is érkezik
Szerdán újabb nagy amerikai bankok, ezúttal a Bank of America és a Morgan Stanley teszik közzé negyedéves eredményeiket. Az amerikai bankrészvények korábban veszítettek értékükből, miután a Citigroup és több versenytársa vegyes negyedéves eredményekről számolt be, ami a szélesebb részvénypiacra is nyomást gyakorolt.
Az S&P 500 és a Nasdaq indexekre szóló határidős kontraktusok egyaránt 0,2 százalékos emelkedést jeleztek.
A befektetők a szeptemberi amerikai fogyasztóiár-index (CPI) szerdai közzétételére vártak. Az elemzők az infláció gyorsulására számítottak, miután az előző hónapban jelentősen emelkedtek az energia- és más nyersanyagárak.
A közgazdászok előrejelzése szerint
- az éves infláció szeptemberben 3,6 százalékra gyorsulhatott az energiaárak újbóli emelkedése miatt,
- az élelmiszer- és energiaárak nélkül számított maginfláció havi szinten 0,2 százalékkal nőhetett.
A várakozások szerint decemberben emel kamatot ismét a Fed
A pénzpiaci árazások alapján a kereskedők jelenleg mintegy 20 százalékos valószínűséget tulajdonítanak annak, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) még október végén kamatot emel. A decemberi kamatemelés esélyét ugyanakkor közel 100 százalékra teszik. A szerdai inflációs adatok segíthetnek pontosítani ezeket a várakozásokat.
John Williams, a New York-i Fed elnöke szerint az infláció lassítása érdekében a jegybanknak még egyszer szüksége lehet az irányadó kamat emelésére az idén, 2027-ben azonban már nem lát indokot további szigorításra.
- A dollárindex, amely az amerikai fizetőeszköz árfolyamát hat másik jelentős devizával szemben méri, lényegében változatlanul, 102,17 ponton állt, közel a 2025 áprilisa óta elért legmagasabb szintjéhez.
- Az euró enyhén erősödött, 1,1203 dolláron jegyezték,
- az angol font szintén mérsékelt emelkedést mutatott, árfolyama 1,326 dollár volt.
Eközben Kínában a szerdán közzétett adatok azt mutatták, hogy a termelői árak több mint négy éve nem látott ütemben emelkedtek szeptemberben, miközben a fogyasztói infláció is enyhén gyorsult. A gyenge belföldi kereslet ugyanakkor továbbra is fékezte az általános inflációs nyomás erősödését.