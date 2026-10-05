Részvénypiac: enyhültek a kamatemelési várakozások, fellélegzett a piac, csökken az olajárra nehezedő nyomás is

Erősen kezdte a hétfői kereskedést a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben; a dollár is erősödött, annak ellenére, hogy a befektetők csökkentették annak valószínűségét, hogy az amerikai jegybank, a Federal Reserve még ebben a hónapban kamatot emel. A bizonytalan inflációs kilátások miatt ugyanakkor továbbra sem került le teljesen a napirendről a monetáris politika további szigorítása.

Árfolyamok a tokiói tőzsdén - kapott némi kamatemelési haladékot a részvénypiac / Fotó: Anadolu via AFP

Ázsiában visszafogott volt a kereskedés a kínai és dél-koreai és az ünnepnapok miatt, a részvénypiacok azonban a Wall Street pénteki mozgásait követték.

Fókuszban az amerikai munkaerőpiac, csökkent a Fed kamatemelésének esélye

A múlt héten közzétett adatok szerint szeptemberben a vártnál nagyobb mértékben lassult az amerikai foglalkoztatás bővülése,

az előző két hónap mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatási adatait pedig jelentősen lefelé módosították.

A piacok szerint ez gyakorlatilag levette a napirendről a Fed újabb októberi kamatemelését.

A munkaerőpiaci helyzet összességében stabil, de a pénteki lefelé módosítások azt jelzik, hogy az amerikai gazdaság az idei év eddigi kilenc hónapjából kettőben munkahelyeket veszített. A további foglalkoztatási veszteségek kockázata pedig azt jelenti, hogy a Fed innen már nem emelhet további 100 bázispontot, miközben a hozamgörbe jelenleg ezt árazza

– kommetálta a helyzetet Jose Torres, az Interactive Brokers vezető közgazdásza.

A CME FedWatch eszköze szerint a befektetők jelenleg

20 százaléknál kisebb esélyt adnak annak, hogy a Fed ebben a hónapban kamatot emeljen,

szemben az egy héttel korábbi 64 százalékkal.

Decemberre azonban továbbra is kamatemelést várnak a kereskedők.

A kevésbé szigorú monetáris politika kedvező a részvénypiac számára

A Fed októberi kivárásának növekvő valószínűsége segített abban, hogy a

japán Nikkei 2,5 százalékkal emelkedjen,

az MSCI Japánon kívüli ázsiai és csendes-óceáni részvénypiacokat követő legszélesebb indexe 0,9 százalékkal került feljebb.

A Nasdaq határidős indexe 0,17 százalékkal emelkedett,

az S&P 500 határidős jegyzése lényegében stagnált.

Az EURO STOXX 50 futures 0,3,

az FTSE határidős indexe pedig 0,4 százalékkal erősödött.

Brazíliában a piacok jelentős emelkedésére számítanak a nap folyamán, miután világossá vált, hogy Flavio Bolsonaro brazil szenátor Luiz Inácio Lula da Silva elnökkel mérkőzik meg az elnökválasztás második fordulójában. Bolsonaro az első fordulóban a vártnál jobban szerepelt.