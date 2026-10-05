Részvénypiac: enyhültek a kamatemelési várakozások, fellélegzett a piac, csökken az olajárra nehezedő nyomás is
Erősen kezdte a hétfői kereskedést a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben; a dollár is erősödött, annak ellenére, hogy a befektetők csökkentették annak valószínűségét, hogy az amerikai jegybank, a Federal Reserve még ebben a hónapban kamatot emel. A bizonytalan inflációs kilátások miatt ugyanakkor továbbra sem került le teljesen a napirendről a monetáris politika további szigorítása.
Ázsiában visszafogott volt a kereskedés a kínai és dél-koreai és az ünnepnapok miatt, a részvénypiacok azonban a Wall Street pénteki mozgásait követték.
Fókuszban az amerikai munkaerőpiac, csökkent a Fed kamatemelésének esélye
- A múlt héten közzétett adatok szerint szeptemberben a vártnál nagyobb mértékben lassult az amerikai foglalkoztatás bővülése,
- az előző két hónap mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatási adatait pedig jelentősen lefelé módosították.
- A piacok szerint ez gyakorlatilag levette a napirendről a Fed újabb októberi kamatemelését.
A munkaerőpiaci helyzet összességében stabil, de a pénteki lefelé módosítások azt jelzik, hogy az amerikai gazdaság az idei év eddigi kilenc hónapjából kettőben munkahelyeket veszített. A további foglalkoztatási veszteségek kockázata pedig azt jelenti, hogy a Fed innen már nem emelhet további 100 bázispontot, miközben a hozamgörbe jelenleg ezt árazza
– kommetálta a helyzetet Jose Torres, az Interactive Brokers vezető közgazdásza.
A CME FedWatch eszköze szerint a befektetők jelenleg
- 20 százaléknál kisebb esélyt adnak annak, hogy a Fed ebben a hónapban kamatot emeljen,
- szemben az egy héttel korábbi 64 százalékkal.
- Decemberre azonban továbbra is kamatemelést várnak a kereskedők.
A kevésbé szigorú monetáris politika kedvező a részvénypiac számára
A Fed októberi kivárásának növekvő valószínűsége segített abban, hogy a
- japán Nikkei 2,5 százalékkal emelkedjen,
- az MSCI Japánon kívüli ázsiai és csendes-óceáni részvénypiacokat követő legszélesebb indexe 0,9 százalékkal került feljebb.
- A Nasdaq határidős indexe 0,17 százalékkal emelkedett,
- az S&P 500 határidős jegyzése lényegében stagnált.
- Az EURO STOXX 50 futures 0,3,
- az FTSE határidős indexe pedig 0,4 százalékkal erősödött.
Brazíliában a piacok jelentős emelkedésére számítanak a nap folyamán, miután világossá vált, hogy Flavio Bolsonaro brazil szenátor Luiz Inácio Lula da Silva elnökkel mérkőzik meg az elnökválasztás második fordulójában. Bolsonaro az első fordulóban a vártnál jobban szerepelt.
Tovább erősödik a dollár, a kötvények a figyelem középpontjában
A dollár hétfőn tovább erősödött, amit a továbbra is magas amerikai állampapírhozamok, valamint az euró gyengülése is támogatott.
Az euró 17 havi mélypontra esett, és legutóbb 0,6 százalékos mínuszban, 1,1185 dolláron kereskedtek vele. Az európai közös valutát elsősorban a francia államháztartással kapcsolatos aggodalmak nyomták.
Jane Foley, a Rabobank devizastratégiai vezetője szerint a francia és a német államkötvények hozamkülönbségének megugrása vitát indított arról, hogy a problémák átterjedhetnek-e az euróövezet más eszközpiacaira. Ez egyben annak kockázatát is növeli, hogy a tőkekiáramlás nyomás alá helyezi az eurót. Az egységes valuta kilátásaival kapcsolatos aggodalmakhoz hozzáadódnak az európai gáztárolók alacsony töltöttségével, a már most is magas energiaárakkal, a tartós kínai versennyel, a meggyengült német kancellárral és az orosz hibrid támadások kockázatával kapcsolatos félelmek – tette hozzá.
- A dollár a jennel szemben 0,12 százalékkal, 158,01 jenre erősödött,
- a font 0,25 százalékkal, 1,3205 dollárra gyengült.
A kötvénypiacok eközben stabilak maradtak.
- Az irányadó tízéves amerikai állampapír hozama enyhén, 5,2579 százalékra csökkent,
- a kétéves papírok hozama 4,8059 százalékon állt.
A nagy gazdaságok kötvényhozamai ennek ellenére továbbra is többéves csúcsok közelében vannak. A kötvényárfolyamokra nyomást gyakorol a kormányzati pénzügyek romlása, a nagymértékű kötvénykibocsátás és a magas energiaköltségek.
Egy kötvénykereskedő szerint ügyfelei nem szívesen vásárolnak amerikai állampapírokat mindaddig, amíg nem következik be „érdemi javulás” a közel-keleti háborús helyzetben.
A nyersanyagpiacon az olajárak enyhén csökkentek. A közel-keleti kőolajexport növekedése és a Hetek Csoportja (G7) országainak stratégiai készleteiből felszabadított olaj növelte a kínálatot, ellensúlyozva azokat az aggodalmakat, hogy az Irán elleni amerikai–izraeli háború további károkat okozhat a Perzsa-öböl olajinfrastruktúrájában.
- A Brent határidős jegyzése 0,7 százalékkal, hordónként 101,52 dollárra csökkent,
- az amerikai WTI ára több mint 1 százalékkal, 90,11 dollárra esett hordónként.
- Az azonnali piacon az aranyár lényegében változatlan maradt, unciánként 4143,82 dolláron állt.