Pánik után váratlan fordulat a részvénypiacon: nagyot ugrottak az árfolyamok, de még nincs vége a viharnak
A pénteki ázsiai kereskedelemben emelkedést mutatott a részvénypiac az előző napi heves eladási hullám után. A befektetők csütörtökön tömegesen szabadultak meg a technológiai papírjoktól, miután a CoreWeave felhőszolgáltató jelentős adósságállománya újabb kérdéseket vetett fel a mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődésének finanszírozásával kapcsolatban.
A kötvénypiacokon stabilizálódott a helyzet, miután csütörtökön jelentősen csökkentek a hozamok. A befektetők az amerikai államkötvények és más biztonságosnak tekintett állampapírok felé fordultak. A dollár öt hét óta az első heti vesztesége felé tartott, mivel az amerikai kötvényhozamok csökkenése mérsékelte a zöldhasú vonzerejét. Az arany ára visszahúzódott a csütörtöki csúcsról, a Brent típusú kőolaj pedig 105 dollár közelébe ereszkedett.
Nagyot fordult a részvénypiac: Japánban és Dél-Koreában is megindult a felpattanás
- A technológiai vállalatokkal teletömött japán Nikkei index 1,8 százalékkal emelkedett, ezzel részben ledolgozva a csütörtöki, csaknem 5 százalékos zuhanását.
- A dél-koreai KOSPI még látványosabban teljesített: 2,8 százalékos erősödést mutatott az előző napi, közel 8 százalékos szabadesést követően.
- Tajvan vezető részvényindexe 0,7 százalékkal,
- a hongkongi Hang Seng 1,1 százalékkal,
- a kínai szárazföld legnagyobb vállalatait követő CSI300 index 0,3 százalékkal került feljebb.
Indonéziában azonban valóságos tőzsdei összeomlás következett be. Az ország vezető részvényindexe 11 százalékot zuhant, miután az MSCI közölte, hogy az indonéz részvénypiac már nem érdemli meg a feltörekvő piaci besorolást.
Az indexszolgáltató arra készül, hogy eltávolítsa Indonéziát több, a globális befektetők által követett termékéből. Ez súlyos csapást jelenthet az országnak, és jelentős tőkekivonást indíthat el. Az indonéz rúpia eközben mintegy 0,8 százalékkal gyengült, dolláronként 95,0550-es szintre.
Az amerikai határidős részvényindexek szintén gyengülést mutattak.
- A technológiai vállalatokra összpontosító Nasdaq határidős indexe 0,3 százalékkal,
- az S&P 500 határidős mutatója pedig 0,1 százalékkal csökkent, miután a két vezető amerikai index csütörtökön még kisebb emelkedéssel zárt.
A mesterséges intelligencia körül robbant ki az újabb tőzsdei pánik
Az Nvidia által támogatott CoreWeave részvényei csütörtökön valamelyest magukhoz tértek, miután a kereskedés elején tovább folytatódott a szerdai, 15,5 százalékos zuhanás. A befektetők aggodalmát azok a jelentések váltották ki, amelyek szerint a vállalat kötvényhozamai a pénzügyi nehézségekkel küzdő adósokra jellemző szintekre emelkedtek.
Ez világszerte eladási hullámot indított el, elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények piacán.
Elemzők szerint a memóriagyártók papírjaira is jelentős nyomás nehezedett a héten. A kínai ChangXin Memory Technologies (CXMT) ugyanis előrelépésről számolt be egy új generációs DRAM-architektúra fejlesztésében, amely tovább élezheti a versenyt a már piacon lévő gyártókkal.
Kyle Rodda, a Capital.com piaci elemzője arra figyelmeztetett, hogy a viszonylag nyugodt időszak után ismét rendkívül hektikussá váltak a globális pénzpiacok. Véleménye szerint a Wall Streeten éles irányváltások követik egymást, a kötvényhozamok ingadoznak, a devizapiacokon hatalmas mozgások láthatók, miközben a nyersanyagárak is eltérő irányokba tartanak. Az elemző szerint a mostani bizonytalanság akár tartósan is fennmaradhat, ugyanis a következő hetekben újabb technológiai vállalatok teszik közzé gyorsjelentéseiket, miközben a befektetők továbbra is azt próbálják megfejteni, hogyan alakulnak az amerikai és más vezető gazdaságok jegybanki kamatai.
A jegybankárok megszólalásaira várnak a befektetők
A piacok figyelme az IMF és a Világbank bangkoki éves találkozójára is irányul, ahol Kevin Warsh, az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve elnöke, valamint több más vezető jegybank tisztviselője is felszólal.
Rodda ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy
Warsh közismerten visszafogott kommunikációja miatt a befektetőknek nem lesz könnyű egyértelmű következtetéseket levonniuk a megszólalásából.
Az elemző szerint Warsh kifejezetten idegenkedik attól, hogy előzetes iránymutatást adjon a monetáris politika jövőjéről, ezért a piac szereplőinek a legapróbb utalásokat is értelmezniük kell majd. A japán államkötvények hozamai többségében emelkedtek, és a csütörtöki csökkenésük mintegy felét ledolgozták. A mozgást az amerikai államkötvényhozamok mérsékelt visszapattanása is támogatta.
Gyengül a dollár, az arany is veszített a lendületéből
Az amerikai kötvényhozamok heti csökkenése visszavetette a dollár iránti keresletet.
- A dollárindex 102 pont közelében mozgott, miután szerdán még másfél éves csúcsot ért el, közel 103 ponton. A mutató heti szinten 0,2 százalékos veszteséget mutatott.
- Az euró számára ez némi fellélegzést hozott. Az európai közös fizetőeszköz a szerdai 1,1113 dolláros mélypontról péntekre 1,1217 dollárig erősödött.
- Az angol font 1,3278 dolláron stabilizálódott, miután csütörtökön 0,6 százalékot erősödött.
- A dollár a japán jennel szemben alig változott, 158 jen körül kereskedtek vele.
- Az arany ára 0,4 százalékkal, unciánként 4154,51 dollárra csökkent. A nemesfém csütörtökön még 1,6 százalékkal drágult, miután a befektetők a bizonytalan piaci környezetben biztonságos menedéket kerestek.
Az olajpiacon is nő a feszültség: 105 dollár felett a Brent
A kőolaj ára mérsékelten csökkent, miközben a befektetők a közel-keleti konfliktus kockázatait és az Egyesült Államok esetleges szankcióenyhítéseit mérlegelték. A Trump-adminisztráció fontolgatja, hogy feloldja egyes, úgynevezett árnyékflottához tartozó tartályhajókra kivetett szankciókat.
Ezek a hajók többek között Oroszországból, Iránból és Venezuelából szállítottak kőolajat és kőolajtermékeket. Egy amerikai tisztviselő szerdai tájékoztatása szerint a lépés célja a rekordmagasságba emelkedett globális tengeri szállítási díjak mérséklése lenne. Az olajárakat ugyanakkor továbbra is a 100 dolláros szint fölött tartja a Szaúd-Arábia és a jemeni húszik közötti konfliktus eszkalálódása, valamint a térség hajói elleni újabb támadások.
- A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése 0,4 százalékkal, hordónként 105,51 dollárra csökkent,
- az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára 0,6 százalékkal, 97,43 dollárra mérséklődött.
A befektetők számára így továbbra is komoly kérdés, hogy az ázsiai tőzsdék pénteki felpattanása tartós fordulatot jelez-e, vagy csupán átmeneti megnyugvást jelent a következő piaci megrázkódtatás előtt.