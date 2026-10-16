Pánik után váratlan fordulat a részvénypiacon: nagyot ugrottak az árfolyamok, de még nincs vége a viharnak

A pénteki ázsiai kereskedelemben emelkedést mutatott a részvénypiac az előző napi heves eladási hullám után. A befektetők csütörtökön tömegesen szabadultak meg a technológiai papírjoktól, miután a CoreWeave felhőszolgáltató jelentős adósságállománya újabb kérdéseket vetett fel a mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődésének finanszírozásával kapcsolatban.

Elemzők szerint a következő időszakban volatilis maradhat a részvénypiac / Fotó: NurPhoto via AFP

A kötvénypiacokon stabilizálódott a helyzet, miután csütörtökön jelentősen csökkentek a hozamok. A befektetők az amerikai államkötvények és más biztonságosnak tekintett állampapírok felé fordultak. A dollár öt hét óta az első heti vesztesége felé tartott, mivel az amerikai kötvényhozamok csökkenése mérsékelte a zöldhasú vonzerejét. Az arany ára visszahúzódott a csütörtöki csúcsról, a Brent típusú kőolaj pedig 105 dollár közelébe ereszkedett.

Nagyot fordult a részvénypiac: Japánban és Dél-Koreában is megindult a felpattanás

A technológiai vállalatokkal teletömött japán Nikkei index 1,8 százalékkal emelkedett, ezzel részben ledolgozva a csütörtöki, csaknem 5 százalékos zuhanását.

A dél-koreai KOSPI még látványosabban teljesített: 2,8 százalékos erősödést mutatott az előző napi, közel 8 százalékos szabadesést követően.

Tajvan vezető részvényindexe 0,7 százalékkal,

a hongkongi Hang Seng 1,1 százalékkal,

a kínai szárazföld legnagyobb vállalatait követő CSI300 index 0,3 százalékkal került feljebb.

Indonéziában azonban valóságos tőzsdei összeomlás következett be. Az ország vezető részvényindexe 11 százalékot zuhant, miután az MSCI közölte, hogy az indonéz részvénypiac már nem érdemli meg a feltörekvő piaci besorolást.

Az indexszolgáltató arra készül, hogy eltávolítsa Indonéziát több, a globális befektetők által követett termékéből. Ez súlyos csapást jelenthet az országnak, és jelentős tőkekivonást indíthat el. Az indonéz rúpia eközben mintegy 0,8 százalékkal gyengült, dolláronként 95,0550-es szintre.

Az amerikai határidős részvényindexek szintén gyengülést mutattak.

A technológiai vállalatokra összpontosító Nasdaq határidős indexe 0,3 százalékkal,

az S&P 500 határidős mutatója pedig 0,1 százalékkal csökkent, miután a két vezető amerikai index csütörtökön még kisebb emelkedéssel zárt.

A mesterséges intelligencia körül robbant ki az újabb tőzsdei pánik

Az Nvidia által támogatott CoreWeave részvényei csütörtökön valamelyest magukhoz tértek, miután a kereskedés elején tovább folytatódott a szerdai, 15,5 százalékos zuhanás. A befektetők aggodalmát azok a jelentések váltották ki, amelyek szerint a vállalat kötvényhozamai a pénzügyi nehézségekkel küzdő adósokra jellemző szintekre emelkedtek.

Ez világszerte eladási hullámot indított el, elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények piacán.

Elemzők szerint a memóriagyártók papírjaira is jelentős nyomás nehezedett a héten. A kínai ChangXin Memory Technologies (CXMT) ugyanis előrelépésről számolt be egy új generációs DRAM-architektúra fejlesztésében, amely tovább élezheti a versenyt a már piacon lévő gyártókkal.