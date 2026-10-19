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Nagy baj készül a Wall Streeten? Veszélybe került a részvénypiac szárnyalása, most minden a techóriásokon múlik

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Megtorpant a mesterséges intelligencia körüli tőzsdei őrület, és a befektetők egyre idegesebben figyelik, hogy kipukkadhat-e az elmúlt évek egyik legnagyobb befektetési sztorija. Az amerikai részvénypiac szempontjából kulcsfontosságú hét következik: a Meta, a Tesla és a Netflix gyorsjelentései megmutathatják, hogy van-e még erő a technológiai részvényekben, vagy további árfolyamesésre kell felkészülni.
Dózsa György
2026.10.19, 08:33
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A mesterséges intelligenciához kapcsolódó, eddig a tőzsdei emelkedést vezető részvények megtorpanása próbára teheti a befektetők bizalmát a héten. A részvénypiac figyelme olyan meghatározó vállalatok negyedéves gyorsjelentéseire irányul, mint a Meta, a Tesla, vagy a Netflix. 

részvénypiac
Az MI-cégek gigantikus beruházásainak megtérüléséve kapcsolatos aggodalmakra vár választ a részvénypiac / Fotó: NurPhoto via AFP

A mesterséges intelligenciához kötődő részvények, amelyek kulcsszerepet játszottak a nemrég negyedik évfordulójához érkezett amerikai tőzsdei bikapiacon, az elmúlt időszakban gyengélkedtek. Különösen jelentős árfolyamesést szenvedtek el a félvezetőgyártók és az olyan technológiai hardvergyártók, mint a Dell Technologies.

Főszerepben a Meta

A héten folytatódik a tengerentúlon a gyorsjelentési szezon; az egyik legfontosabb szereplő a Meta lesz, amely a mesterségesintelligencia-adatközpontok kiépítésére hatalmas összegeket fordító technológiai óriásvállalatok közé tartozik. Mellette a félvezetőipari Lam Research és a Texas Instruments, valamint az Elon Musk vezette SpaceX és Tesla eredményeire is kiemelt figyelem irányul. 

Határozottan érezhető, hogy a piaci hangulat kissé idegessé vált

 – kommentálta a helyzetet Garrett Melson, a Natixis Investment Managers Solutions portfólióstratégája. „Egyértelműen nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy jelenleg hol tart a mesterséges intelligencia” - tette hozzá.

A piacokon egyre nagyobb aggodalmat keltenek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási hullám finanszírozási kockázatai.  A beruházási fellendülés számos vállalat nyereségét növelte, és a gazdasági növekedést is támogatta. A befektetők különösen figyelik a mintegy 50 milliárd dolláros adósságállománnyal rendelkező, mesterségesintelligencia-alapú felhőszolgáltatásokat nyújtó CoreWeave körüli fejleményeket. A vállalat részvényeinek árfolyama ezen a héten meredeken zuhant. 

Az óvatosság jeleként a Deutsche Bank és az RBC Capital Markets stratégái egyaránt mérsékelték a technológiai szektorral kapcsolatos ajánlásaikat. 

A Deutsche Bank elemzői október 9-én úgy fogalmaztak, hogy a technológiai részvények felé történő tőkeátcsoportosítás már jelentős méreteket öltött, és rövid távon a kockázat-hozam arány már nem tűnik kedvezőnek.

  • A legnagyobb technológiai és mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények gyengélkedése miatt az S&P 500 index június óta a legnagyobb heti veszteségét szenvedte el. 
  • Az irányadó részvényindex ugyanakkor mindössze körülbelül 2 százalékkal maradt el az októberben elért történelmi csúcsától.

Más ágazatok, amelyek az előző hónapban háttérbe szorultak a technológiai részvények szárnyalása miatt, jelentős heti emelkedést értek el. Ezek közé tartozott az egészségügy és az alapvető fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok szektora.

„Ez a piac úgy működik, mint egy kapcsoló” – mondta Melson. „Amikor a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények jól teljesítenek, gyakorlatilag minden figyelmet elszívnak a többi ágazattól.”

A Meta nyitja a technológiai óriások gyorsjelentési sorát

Az amerikai gyorsjelentési szezon a héten felpörög, a befektetők pedig erős vállalati eredményekre számítanak. 

Az LSEG IBES adatai szerint az S&P 500 indexben szereplő vállalatok nyeresége több mint 30 százalékkal emelkedhetett a harmadik negyedévben.

A nyereségnövekedés egyik legfontosabb hajtóerejét a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközpontokra és infrastruktúrára fordított hatalmas beruházások jelentik.

A Meta egyike annak az öt, mesterséges intelligenciába jelentős összegeket befektető technológiai óriásvállalatnak, amelyek együttes tőkeberuházásai a Goldman Sachs előrejelzése szerint jövőre mintegy 1200 milliárd dollárra emelkedhetnek. A befektetők azt szeretnék látni, hogy ezek a vállalatok képesek-e megfelelő megtérülést felmutatni beruházásaikon. Ez ugyanis erősítené a bizalmat abban, hogy a jelenlegi hatalmas költekezés hosszú távon is fenntartható. 

A gyorsjelentési szezon egyik legfontosabb tanulsága az lesz, hogy a technológiai óriásvállalatok nyereségessége képes-e gyorsabban növekedni, mint a tőkeberuházásaik üteme 

– mondta Kevin Shea, a BNY Wealth vezető részvényelemzője.

A mintegy 1800 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú Meta részvényeinek árfolyama az elmúlt hetekben emelkedett, miután a vállalat bemutatta Muse nevű mesterségesintelligencia-asszisztensét.

„A tőkeköltségek emelkedésével ez a hatalmas beruházási hullám egyre drágábbá válik, ami magasabbra helyezi a megtérüléssel kapcsolatos elvárásokat” – mondta Chuck Carlson, a Horizon Investment Services vezérigazgatója. „A Meta lesz az első, amely megpróbálhat részletesebb képet adni erről a kérdésről” - tette hozzá.

A félvezetőgyártók, a Tesla és a Netflix is reflektorfénybe kerül

A félvezetőipari vállalatok a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási fellendülés legnagyobb nyertesei közé tartoztak, részvényeik lendülete azonban az utóbbi időben megtört. 

A Philadelphia Semiconductor Index októberben mintegy 12 százalékot esett, bár az év eleje óta még így is 57 százalékos emelkedést mutatott. Összehasonlításképpen az S&P 500 index az év elejétől számítva körülbelül 12 százalékkal erősödött.

A Lam Research és a Texas Instruments szerdán esedékes gyorsjelentései átfogóbb képet adhatnak a félvezetőipari kereslet alakulásáról. 

  • A Lam Research részvényei 2026-ban eddig 54 százalékkal, 
  • a Texas Instruments papírjai 59 százalékkal drágultak.

A befektetők emellett az Elon Musk irányítása alatt álló, egyaránt jóval ezermilliárd dollár feletti piaci értékű vállalatok eredményeire is figyelnek.

Ezek közé tartozik a nemrég tőzsdére lépett, mesterségesintelligencia-üzletággal is rendelkező SpaceX, valamint a Tesla, amely szintén a technológiai részvények által hajtott bikapiac egyik meghatározó szereplője.

A következő héten további jelentős vállalatok is közzéteszik negyedéves eredményeiket, köztük 

  • a Netflix streamingszolgáltató, 
  • a fogyasztási cikkeket gyártó Procter & Gamble, valamint 
  • a repülőgép-hajtóműveket gyártó GE Aerospace.

A kötvénypiaci hozamokra is figyel a részvénypiac

A részvénypiaci befektetők számára továbbra is kiemelt kérdés az amerikai államkötvényhozamok emelkedése, valamint az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve további kamatemeléseinek kérdése. A múlt héten közzétett, vártnál magasabb inflációs adatok erősítették azokat a várakozásokat, amelyek szerint a Fed már október végi ülésén újabb kamatemelést hajthat végre. A határidős piacok árazása ugyanakkor arra utalt, hogy a befektetők többsége továbbra is arra számít: az amerikai jegybank decemberi üléséig vár az idei második kamatemeléssel. 

Egy újabb erős gyorsjelentési szezon segíthet a részvénypiacoknak ellenállni a magasabb kamatok által jelentett fenyegetésnek 

– írták csütörtöki elemzésükben a UBS Global Wealth Management szakértői.

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