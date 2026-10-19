Nagy baj készül a Wall Streeten? Veszélybe került a részvénypiac szárnyalása, most minden a techóriásokon múlik
A mesterséges intelligenciához kapcsolódó, eddig a tőzsdei emelkedést vezető részvények megtorpanása próbára teheti a befektetők bizalmát a héten. A részvénypiac figyelme olyan meghatározó vállalatok negyedéves gyorsjelentéseire irányul, mint a Meta, a Tesla, vagy a Netflix.
A mesterséges intelligenciához kötődő részvények, amelyek kulcsszerepet játszottak a nemrég negyedik évfordulójához érkezett amerikai tőzsdei bikapiacon, az elmúlt időszakban gyengélkedtek. Különösen jelentős árfolyamesést szenvedtek el a félvezetőgyártók és az olyan technológiai hardvergyártók, mint a Dell Technologies.
Főszerepben a Meta
A héten folytatódik a tengerentúlon a gyorsjelentési szezon; az egyik legfontosabb szereplő a Meta lesz, amely a mesterségesintelligencia-adatközpontok kiépítésére hatalmas összegeket fordító technológiai óriásvállalatok közé tartozik. Mellette a félvezetőipari Lam Research és a Texas Instruments, valamint az Elon Musk vezette SpaceX és Tesla eredményeire is kiemelt figyelem irányul.
Határozottan érezhető, hogy a piaci hangulat kissé idegessé vált
– kommentálta a helyzetet Garrett Melson, a Natixis Investment Managers Solutions portfólióstratégája. „Egyértelműen nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy jelenleg hol tart a mesterséges intelligencia” - tette hozzá.
A piacokon egyre nagyobb aggodalmat keltenek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási hullám finanszírozási kockázatai. A beruházási fellendülés számos vállalat nyereségét növelte, és a gazdasági növekedést is támogatta. A befektetők különösen figyelik a mintegy 50 milliárd dolláros adósságállománnyal rendelkező, mesterségesintelligencia-alapú felhőszolgáltatásokat nyújtó CoreWeave körüli fejleményeket. A vállalat részvényeinek árfolyama ezen a héten meredeken zuhant.
Az óvatosság jeleként a Deutsche Bank és az RBC Capital Markets stratégái egyaránt mérsékelték a technológiai szektorral kapcsolatos ajánlásaikat.
A Deutsche Bank elemzői október 9-én úgy fogalmaztak, hogy a technológiai részvények felé történő tőkeátcsoportosítás már jelentős méreteket öltött, és rövid távon a kockázat-hozam arány már nem tűnik kedvezőnek.
- A legnagyobb technológiai és mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények gyengélkedése miatt az S&P 500 index június óta a legnagyobb heti veszteségét szenvedte el.
- Az irányadó részvényindex ugyanakkor mindössze körülbelül 2 százalékkal maradt el az októberben elért történelmi csúcsától.
Más ágazatok, amelyek az előző hónapban háttérbe szorultak a technológiai részvények szárnyalása miatt, jelentős heti emelkedést értek el. Ezek közé tartozott az egészségügy és az alapvető fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok szektora.
„Ez a piac úgy működik, mint egy kapcsoló” – mondta Melson. „Amikor a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények jól teljesítenek, gyakorlatilag minden figyelmet elszívnak a többi ágazattól.”
A Meta nyitja a technológiai óriások gyorsjelentési sorát
Az amerikai gyorsjelentési szezon a héten felpörög, a befektetők pedig erős vállalati eredményekre számítanak.
Az LSEG IBES adatai szerint az S&P 500 indexben szereplő vállalatok nyeresége több mint 30 százalékkal emelkedhetett a harmadik negyedévben.
A nyereségnövekedés egyik legfontosabb hajtóerejét a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközpontokra és infrastruktúrára fordított hatalmas beruházások jelentik.
A Meta egyike annak az öt, mesterséges intelligenciába jelentős összegeket befektető technológiai óriásvállalatnak, amelyek együttes tőkeberuházásai a Goldman Sachs előrejelzése szerint jövőre mintegy 1200 milliárd dollárra emelkedhetnek. A befektetők azt szeretnék látni, hogy ezek a vállalatok képesek-e megfelelő megtérülést felmutatni beruházásaikon. Ez ugyanis erősítené a bizalmat abban, hogy a jelenlegi hatalmas költekezés hosszú távon is fenntartható.
A gyorsjelentési szezon egyik legfontosabb tanulsága az lesz, hogy a technológiai óriásvállalatok nyereségessége képes-e gyorsabban növekedni, mint a tőkeberuházásaik üteme
– mondta Kevin Shea, a BNY Wealth vezető részvényelemzője.
A mintegy 1800 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú Meta részvényeinek árfolyama az elmúlt hetekben emelkedett, miután a vállalat bemutatta Muse nevű mesterségesintelligencia-asszisztensét.
„A tőkeköltségek emelkedésével ez a hatalmas beruházási hullám egyre drágábbá válik, ami magasabbra helyezi a megtérüléssel kapcsolatos elvárásokat” – mondta Chuck Carlson, a Horizon Investment Services vezérigazgatója. „A Meta lesz az első, amely megpróbálhat részletesebb képet adni erről a kérdésről” - tette hozzá.
A félvezetőgyártók, a Tesla és a Netflix is reflektorfénybe kerül
A félvezetőipari vállalatok a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási fellendülés legnagyobb nyertesei közé tartoztak, részvényeik lendülete azonban az utóbbi időben megtört.
A Philadelphia Semiconductor Index októberben mintegy 12 százalékot esett, bár az év eleje óta még így is 57 százalékos emelkedést mutatott. Összehasonlításképpen az S&P 500 index az év elejétől számítva körülbelül 12 százalékkal erősödött.
A Lam Research és a Texas Instruments szerdán esedékes gyorsjelentései átfogóbb képet adhatnak a félvezetőipari kereslet alakulásáról.
- A Lam Research részvényei 2026-ban eddig 54 százalékkal,
- a Texas Instruments papírjai 59 százalékkal drágultak.
A befektetők emellett az Elon Musk irányítása alatt álló, egyaránt jóval ezermilliárd dollár feletti piaci értékű vállalatok eredményeire is figyelnek.
Ezek közé tartozik a nemrég tőzsdére lépett, mesterségesintelligencia-üzletággal is rendelkező SpaceX, valamint a Tesla, amely szintén a technológiai részvények által hajtott bikapiac egyik meghatározó szereplője.
A következő héten további jelentős vállalatok is közzéteszik negyedéves eredményeiket, köztük
- a Netflix streamingszolgáltató,
- a fogyasztási cikkeket gyártó Procter & Gamble, valamint
- a repülőgép-hajtóműveket gyártó GE Aerospace.
A kötvénypiaci hozamokra is figyel a részvénypiac
A részvénypiaci befektetők számára továbbra is kiemelt kérdés az amerikai államkötvényhozamok emelkedése, valamint az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve további kamatemeléseinek kérdése. A múlt héten közzétett, vártnál magasabb inflációs adatok erősítették azokat a várakozásokat, amelyek szerint a Fed már október végi ülésén újabb kamatemelést hajthat végre. A határidős piacok árazása ugyanakkor arra utalt, hogy a befektetők többsége továbbra is arra számít: az amerikai jegybank decemberi üléséig vár az idei második kamatemeléssel.
Egy újabb erős gyorsjelentési szezon segíthet a részvénypiacoknak ellenállni a magasabb kamatok által jelentett fenyegetésnek
– írták csütörtöki elemzésükben a UBS Global Wealth Management szakértői.