Nagy baj készül a Wall Streeten? Veszélybe került a részvénypiac szárnyalása, most minden a techóriásokon múlik

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó, eddig a tőzsdei emelkedést vezető részvények megtorpanása próbára teheti a befektetők bizalmát a héten. A részvénypiac figyelme olyan meghatározó vállalatok negyedéves gyorsjelentéseire irányul, mint a Meta, a Tesla, vagy a Netflix.

Az MI-cégek gigantikus beruházásainak megtérüléséve kapcsolatos aggodalmakra vár választ a részvénypiac / Fotó: NurPhoto via AFP

A mesterséges intelligenciához kötődő részvények, amelyek kulcsszerepet játszottak a nemrég negyedik évfordulójához érkezett amerikai tőzsdei bikapiacon, az elmúlt időszakban gyengélkedtek. Különösen jelentős árfolyamesést szenvedtek el a félvezetőgyártók és az olyan technológiai hardvergyártók, mint a Dell Technologies.

Főszerepben a Meta

A héten folytatódik a tengerentúlon a gyorsjelentési szezon; az egyik legfontosabb szereplő a Meta lesz, amely a mesterségesintelligencia-adatközpontok kiépítésére hatalmas összegeket fordító technológiai óriásvállalatok közé tartozik. Mellette a félvezetőipari Lam Research és a Texas Instruments, valamint az Elon Musk vezette SpaceX és Tesla eredményeire is kiemelt figyelem irányul.

Határozottan érezhető, hogy a piaci hangulat kissé idegessé vált

– kommentálta a helyzetet Garrett Melson, a Natixis Investment Managers Solutions portfólióstratégája. „Egyértelműen nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy jelenleg hol tart a mesterséges intelligencia” - tette hozzá.

A piacokon egyre nagyobb aggodalmat keltenek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási hullám finanszírozási kockázatai. A beruházási fellendülés számos vállalat nyereségét növelte, és a gazdasági növekedést is támogatta. A befektetők különösen figyelik a mintegy 50 milliárd dolláros adósságállománnyal rendelkező, mesterségesintelligencia-alapú felhőszolgáltatásokat nyújtó CoreWeave körüli fejleményeket. A vállalat részvényeinek árfolyama ezen a héten meredeken zuhant.

Az óvatosság jeleként a Deutsche Bank és az RBC Capital Markets stratégái egyaránt mérsékelték a technológiai szektorral kapcsolatos ajánlásaikat.

A Deutsche Bank elemzői október 9-én úgy fogalmaztak, hogy a technológiai részvények felé történő tőkeátcsoportosítás már jelentős méreteket öltött, és rövid távon a kockázat-hozam arány már nem tűnik kedvezőnek.

A legnagyobb technológiai és mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények gyengélkedése miatt az S&P 500 index június óta a legnagyobb heti veszteségét szenvedte el.

Az irányadó részvényindex ugyanakkor mindössze körülbelül 2 százalékkal maradt el az októberben elért történelmi csúcsától.

Más ágazatok, amelyek az előző hónapban háttérbe szorultak a technológiai részvények szárnyalása miatt, jelentős heti emelkedést értek el. Ezek közé tartozott az egészségügy és az alapvető fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok szektora.