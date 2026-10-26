Pánikhangulat a tőzsdéken: megremegett a részvénypiac, az olajár és a kamatdöntések miatt rettegnek a befektetők

Óvatos kereskedés jellemezte hétfőn a részvénypiacot; az olaj ára hat hónapos csúcsáról mérséklődött. A befektetők egy jegybanki kamatdöntésekkel és vállalati gyorsjelentésekkel zsúfolt hét elé néznek, amely újabb próbára teheti a mesterséges intelligencia körüli fellendülésbe vetett bizalmukat.

Ideges hét elé néz a részvénypiac / Fotó: AFP

A Brent típusú kőolaj ára 1,9 százalékkal, hordónként 114,48 dollárra csökkent, miután olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint katari közvetítők vasárnap Teheránban tárgyaltak. A látogatás célja az volt, hogy az Egyesült Államokkal összehangolt erőfeszítések keretében enyhítsék a térségben kialakult feszültséget.

Hiába esett, továbbra is 100 dollár fölött az olajár

A Brent határidős jegyzései a múlt héten 6,2 százalékkal emelkedtek, és 2022 közepe óta a legmagasabb heti záróárat érték el. A drágulást a húszik Szaúd-Arábia elleni támadásai váltották ki, amelyek aggodalmat keltettek az energiaellátás biztonságával kapcsolatban. Az amerikai nyersolaj határidős ára eközben 2,2 százalékkal, hordónként 101,01 dollárra esett.

A jemeni húszi mozgalom hétfőn közölte, hogy támadást hajtott végre Szaúd-Arábia kelet–nyugati irányú kőolajvezetékének szivattyúállomásai, valamint a rijádi repülőtér ellen. A szaúdi fővárosból azonban egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés.

Nagyon ideges a részvénypiac a jegybanki kamatdöntések előtt:

A japán Nikkei index 0,2 százalékkal csökkent, miután az előző héten 4 százalékot veszített értékéből.

A dél-koreai vezető részvényindex 0,5 százalékkal gyengült, így az októberi vesztesége már megközelíti a 20 százalékot.

Az MSCI Japán nélküli ázsiai és csendes-óceáni részvénypiacokat követő széles indexe stagnált.

A vezető kínai vállalatok részvényeit tömörítő CSI 300 index 0,5 százalékkal esett, miközben a Kínai Kommunista Párt Pekingben megkezdte ötödik plenáris ülését.

A kínai részvénypiac immár 11 egymást követő hete gyengül a belföldi kereslettel kapcsolatos aggodalmak miatt, annak ellenére, hogy az export továbbra is erős.

Az olajárak emelkedéséből eredő inflációs nyomás várhatóan valamennyi, ezen a héten ülésező jegybank számára aggodalomra ad okot. A kamatemelések egyre inkább elkerülhetetlennek tűnnek, még akkor is, ha egyes jegybankok egyelőre kivárnak.

Az idei év váratlan makrogazdasági fejleményeivel szembesülő globális jegybankok legfontosabb üzenete az, hogy egy viszonylag mérsékelt kamatemelési ciklus már megkezdődött

– kommentálta a helyzetet Bruce Kasman, a JPMorgan globális vezető közgazdásza. „A három nagy jegybank várhatóan egyelőre nem változtat a kamatokon, Kanadának azonban meg kell kezdenie monetáris szigorítási ciklusát, az Egyesült Királyságban és Svédországban pedig a jövő hónapban várhatók az első lépések” - tette hozzá.