Pánikhangulat a tőzsdéken: megremegett a részvénypiac, az olajár és a kamatdöntések miatt rettegnek a befektetők
Óvatos kereskedés jellemezte hétfőn a részvénypiacot; az olaj ára hat hónapos csúcsáról mérséklődött. A befektetők egy jegybanki kamatdöntésekkel és vállalati gyorsjelentésekkel zsúfolt hét elé néznek, amely újabb próbára teheti a mesterséges intelligencia körüli fellendülésbe vetett bizalmukat.
A Brent típusú kőolaj ára 1,9 százalékkal, hordónként 114,48 dollárra csökkent, miután olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint katari közvetítők vasárnap Teheránban tárgyaltak. A látogatás célja az volt, hogy az Egyesült Államokkal összehangolt erőfeszítések keretében enyhítsék a térségben kialakult feszültséget.
Hiába esett, továbbra is 100 dollár fölött az olajár
A Brent határidős jegyzései a múlt héten 6,2 százalékkal emelkedtek, és 2022 közepe óta a legmagasabb heti záróárat érték el. A drágulást a húszik Szaúd-Arábia elleni támadásai váltották ki, amelyek aggodalmat keltettek az energiaellátás biztonságával kapcsolatban. Az amerikai nyersolaj határidős ára eközben 2,2 százalékkal, hordónként 101,01 dollárra esett.
A jemeni húszi mozgalom hétfőn közölte, hogy támadást hajtott végre Szaúd-Arábia kelet–nyugati irányú kőolajvezetékének szivattyúállomásai, valamint a rijádi repülőtér ellen. A szaúdi fővárosból azonban egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés.
Nagyon ideges a részvénypiac a jegybanki kamatdöntések előtt:
- A japán Nikkei index 0,2 százalékkal csökkent, miután az előző héten 4 százalékot veszített értékéből.
- A dél-koreai vezető részvényindex 0,5 százalékkal gyengült, így az októberi vesztesége már megközelíti a 20 százalékot.
- Az MSCI Japán nélküli ázsiai és csendes-óceáni részvénypiacokat követő széles indexe stagnált.
- A vezető kínai vállalatok részvényeit tömörítő CSI 300 index 0,5 százalékkal esett, miközben a Kínai Kommunista Párt Pekingben megkezdte ötödik plenáris ülését.
- A kínai részvénypiac immár 11 egymást követő hete gyengül a belföldi kereslettel kapcsolatos aggodalmak miatt, annak ellenére, hogy az export továbbra is erős.
Az olajárak emelkedéséből eredő inflációs nyomás várhatóan valamennyi, ezen a héten ülésező jegybank számára aggodalomra ad okot. A kamatemelések egyre inkább elkerülhetetlennek tűnnek, még akkor is, ha egyes jegybankok egyelőre kivárnak.
Az idei év váratlan makrogazdasági fejleményeivel szembesülő globális jegybankok legfontosabb üzenete az, hogy egy viszonylag mérsékelt kamatemelési ciklus már megkezdődött
– kommentálta a helyzetet Bruce Kasman, a JPMorgan globális vezető közgazdásza. „A három nagy jegybank várhatóan egyelőre nem változtat a kamatokon, Kanadának azonban meg kell kezdenie monetáris szigorítási ciklusát, az Egyesült Királyságban és Svédországban pedig a jövő hónapban várhatók az első lépések” - tette hozzá.
Az új-zélandi jegybanktól széles körben kamatemelést várnak szerdán. A piacok szerint az amerikai jegybank, a Federal Reserve (Fed) most változatlanul hagyja az irányadó kamatot, decemberre azonban már 80 százalékos valószínűséggel áraznak kamatemelést. Hasonló várakozások övezik a japán jegybankot és az Európai Központi Bankot is.
Az amerikai maginfláció egyik meghatározó mutatója várhatóan azt jelzi majd, hogy az árnyomás szeptemberben továbbra is magas, 3,1 százalékos volt. Eközben az amerikai gazdaság az előrejelzések szerint évesített alapon lendületes, 3,2 százalékos ütemben növekedett, részben az adatközpontok építésére fordított rendkívül jelentős beruházásoknak köszönhetően.
"A Fed várhatóan kihagyja a kamatemelést októberi ülésén, decemberben azonban valószínűleg végrehajtja a második emelést"
– írták a Goldman Sachs elemzői. „A legfontosabb kockázatot az jelenti, hogy az olaj határidős jegyzései meghaladják előrejelzéseinket, nagyrészt az Iránnal kapcsolatos konfliktus esetleges további eszkalációjától való félelem miatt” – tették hozzá. „Minél súlyosabbá és tartósabbá válik az energiaár-sokk, annál inkább tartanak majd a Fed döntéshozói attól, hogy az inflációs nyomás a gazdaság egyre több területére terjed át.”
A technológiai óriások gyorsjelentései próbára teszik az MI körüli optimizmust
- A Wall Streeten az S&P 500 határidős jegyzései 0,2 százalékkal nőtt,
- a Nasdaq határidős indexe pedig 0,1 százalékkal emelkedett.
- Európában az EURO STOXX 50 és a német DAX határidős jegyzése egyaránt 0,3 százalékkal,
- a brit FTSE határidős indexe 0,4 százalékkal erősödött.
A gyorsjelentési szezon legfontosabb szereplői között lesznek a nagyméretű felhő- és adatközponti infrastruktúrát üzemeltető technológiai óriások, az Alphabet, a Microsoft és az Amazon.
Ezen a héten az S&P 500 indexben szereplő vállalatok mintegy harmada teszi közzé negyedéves eredményeit.
Az Intel és a Sandisk beszámolói szintén jelentős hatással lehetnek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények kereskedésére.
Az elemzői konszenzus szerint
- a Microsoft 90,6 milliárd dolláros árbevételről és részvényenként 4,73 dolláros korrigált nyereségről számolhat be.
- Az Amazon esetében 202 milliárd dolláros árbevételt és mintegy 1,97 dolláros részvényenkénti eredményt várnak.
- Az Alphabet árbevétele az előrejelzések szerint 128 milliárd dollár lehet, részvényenként 3 dolláros nyereség mellett.
- Ázsiában az SK Hynix és a Samsung Electronics is ezen a héten publikálja eredményeit.
A részvények értékeltségét a magasabb kötvényhozamok is próbára teszik. Az amerikai államkötvények ugyan a múlt héten erősödni tudtak, pénteken azonban ismét eladói nyomás alá kerültek.
A tízéves amerikai államkötvények hozama 4,97 százalékon állt, jóval az október elején elért 5,36 százalékos csúcs alatt.
- A devizapiacon a japán jen megőrizte menedékeszköz-jellegét: egy dollárért 156,90 jent kellett fizetni, miután a japán fizetőeszköz az előző héten mintegy 0,8 százalékkal erősödött.
- Az euró 0,1 százalékkal, 1,1220 dollárra drágult, miután Franciaország a múlt héten elkerülte hitelminősítésének rontását.
- Az angol font árfolyama 1,3346 dolláron stabilizálódott. Nagy-Britannia új pénzügyminisztere, John Healey szerdán terjeszti elő első költségvetését, miközben a globális hitelfelvételi költségek emelkednek, az energiaárak pedig az Irán elleni amerikai–izraeli háború következtében magas szinten állnak.
Döbbenet Brazíliában
A brazil real kereskedése az ázsiai piacokon még nem indult meg, miután az ország választási hatóságának közlése szerint
Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök vasárnap történelmi jelentőségű, negyedik elnöki ciklusát nyerte el.
Flávio Bolsonaro brazil szenátor nem volt hajlandó elismerni vereségét, és közölte, hogy kezdeményezni fogja az elnökválasztás második fordulójának érvénytelenítését. Egy Tokióban kereskedett, brazil részvényeket követő tőzsdén kereskedett alap (ETF) árfolyama 15 százalékkal zuhant, eltüntetve azt a korábbi emelkedést, amelyet Bolsonaro első fordulós vezetése váltott ki.
A nyersanyagpiacon az arany ára 0,4 százalékkal, unciánként 4012 dollárra emelkedett, miután az előző héten több mint 4 százalékkal esett.