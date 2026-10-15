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Vérfürdő a részvénypiacon: brutális zuhanás söpört végig Ázsián, be kellett zárni a tőzsdét Szöulban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hatalmas eladási hullám söpört végig csütörtökön az ázsiai részvénypiacokon, a technológiai óriáscégek részvényei valósággal szabadesésbe kezdtek. A dél-koreai tőzsde 8 százalékot zuhant, miközben a Samsung és több chipgyártó is súlyos veszteségeket szenvedett el. A dél-koreai értéktőzsde életbe léptette a teljes piacra kiterjedő kereskedési megszakítást is,
D. GY.
2026.10.15, 06:57
Frissítve: 2026.10.15, 07:32
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Csütörtökön jelentős eséssel nyitott Ázsiában a részvénypiac, a legnagyobb veszteségeket a technológiai beszállítói láncban érdekelt vállalatok szenvedték el. A vártnál gyorsabban emelkedő amerikai fogyasztói árak ugyanis felerősítették azokat a várakozásokat, amelyek szerint a Federal Reserve (Fed) még az idén kamatemelésre kényszerülhet.

részvénypiac
Vérfürdő a részvénypiacon: brutális zuhanás söpört végig Ázsián, a techóriások is padlóra kerültek / Fotó: Anadolu via Reuters Connect

Szabályos zuhanás söpört végig a főbb tőzsdéken:

  • Az MSCI Japánon kívüli ázsiai és csendes-óceáni részvényeket követő legszélesebb körű indexe 3,3 százalékot zuhant.
  •  Az esést a dél-koreai KOSPI vezette 8 százalékos zuhanással, 
  • a japán Nikkei 225 index 4,8 százalékkal gyengült. 
  • Az amerikai S&P 500 index határidős e-mini kontraktusai 0,5 százalékos mínuszban álltak.

Az ázsiai részvénypiacokon tapasztalható eladási hullám kevésbé a technológiai szektor fundamentumainak hirtelen romlását tükrözi, sokkal inkább a tőkeköltségek újraárazását  – kommentálta a helyzetet Charu Chanana, a Saxo Bank szingapúri vezető befektetési stratégája.

A dél-koreai értéktőzsde csütörtökön életbe léptette a teljes piacra kiterjedő kereskedési megszakítást.

A Korea Exchange (KRX) helyi idő szerint 12.38 órakor 20 percre felfüggesztette a Kospi-piacon jegyzett részvények kereskedését. A piacüzemeltető az idén kilencedik alkalommal alkalmazta ezt az intézkedést. A szöuli tőzsdén jelentős eladói nyomás nehezedett a félvezetőipari vállalatokra. A Samsung Electronics árfolyama napközben 8-9 százalék közötti mértékben, az SK Hynixé több mint 10 százalékkal csökkent.

Zuhanórepülésben a részvénypiac

„A befektetők nem azt kérdőjelezik meg, hogy létezik-e kereslet a mesterséges intelligencia iránt. Egyre inkább az foglalkoztatja őket, hogy mennyit érdemes fizetniük ezért a növekedésért egy olyan környezetben, ahol a kamatok magasak, ingadoznak, és akár ismét emelkedhetnek is” – tette hozzá Charu Chanana.

Az előző napi amerikai kereskedésben a Wall Street vezető részvényindexei már sorozatban a harmadik napjukat zárták veszteséggel, miután a szeptemberi amerikai fogyasztói árindex a vártnál nagyobb mértékben emelkedett.

  • Az S&P 500 index 1,1 százalékot, 
  • a technológiai túlsúlyú Nasdaq Composite 1,9 százalékot esett, 
  • a félvezetőgyártók teljesítményét követő index már a hatodik egymást követő kereskedési napon gyengült. 
  • A magasabb kamatok lehetősége különösen érzékenyen érintette az Oracle, a CoreWeave és más, mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok részvényeit, amelyek árfolyamára jelentős hatással vannak a finanszírozási költségek.

Bár az eladási hullámot kezdetben a vártnál magasabb inflációs adat váltotta ki, a mai esés fő mozgatórugója a technológiai szektor volt

 – írták elemzésükben a JPMorgan szakértői. „Ismét a mesterséges intelligenciához kapcsolódó aggodalmak kerültek előtérbe, különösen a finanszírozási kockázatok és a tőzsdei bevezetések időzítése” - tették hozzá.

Nyomás alatt a technológiai szektor, de akadnak még optimisták

Csütörtökön különösen nagy nyomás nehezedett az ázsiai technológiai hardvergyártókra és beszállítóikra. 

  • A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) részvényei 2 százalékkal estek, 
  • a Samsung Electronics papírjai 9,3 százalékot zuhantak, 
  • a memóriachipeket gyártó SK Hynix és Kioxia Holdings árfolyama egyaránt több mint 11 százalékkal került lejjebb. 
  • A mesterségesintelligencia-befektetéseiről ismert SoftBank Group részvényei 9,4 százalékot veszítettek értékükből.

Egyes stratégák ugyanakkor továbbra is látnak okot az optimizmusra. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a kereskedési forgalom viszonylag alacsony volt, október pedig hagyományosan a fokozott piaci ingadozások időszaka. 

Nem aggódom, mert a részvények nem drágák, nincs jele recessziónak, és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó piac legtöbb területén a kereslet továbbra is jelentősen meghaladja a kínálatot 

– mondta Mark Matthews, a Julius Baer bank szingapúri ázsiai kutatási részlegének vezetője.

Újra menedék lett a kötvénypiac

A befektetői bizonytalanság fokozta a biztonságos menedéknek tekintett államkötvények iránti keresletet. Ennek következtében a tízéves amerikai államkötvény hozama 7,8 bázisponttal, 5,110 százalékra csökkent.

„Továbbra is úgy véljük, hogy a jelenlegi hozamszintek kedvező befektetési lehetőséget kínálnak” – írták a DBS elemzői. „Nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a Fednek egyetlen inflációs adat alapján egymást követő kamatemeléseket kellene végrehajtania.”

Az inflációs adatok átrajzolták a Fed várható kamatpályájával kapcsolatos piaci várakozásokat. A kereskedők rövid időre közel 50 százalékos valószínűséget tulajdonítottak annak, hogy az amerikai jegybank már ebben a hónapban kamatot emel, később azonban mérséklődtek ezek a várakozások.

A CME Group FedWatch eszköze szerint a szövetségi alapkamatra szóló határidős ügyletek jelenleg 

75 százalékos valószínűséget jeleznek arra, hogy a Fed változatlanul hagyja az irányadó kamatot az október 28-án záruló, kétnapos ülésén. 

Ez az arány alig változott az előző naphoz képest.

„Az amerikai fogyasztói árindex vártnál magasabb értéke és az azt követő kötvénypiaci emelkedés rendkívül ellentmondásos fejlemény” – mondta Prashant Newnaha, a TD Securities vezető kamatpiaci stratégája.

„A legkézenfekvőbb magyarázat az, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények zuhanása lefelé módosítja a növekedési várakozásokat, aminek következtében a kötvények a részvénypiaci kockázatok elleni fedezeti eszközként működnek” – tette hozzá.

Gyengül a dollár, bizonytalan az olajpiac

A devizapiacon 

  • az amerikai dollár 0,4 százalékkal gyengült a japán jennel szemben, így egy dollárért 157,74 jent adtak. 
  • Az euró ugyanakkor 0,6 százalékkal erősödött, 1,1225 dollárra. 
  • Az ausztrál dollár 0,2 százalékkal, 0,6956 amerikai dollárra gyengült, miután a szeptemberi foglalkoztatási adatok váratlan visszaesést mutattak. Ausztráliában 39 300-zal csökkent a foglalkoztatottak száma, miközben az elemzők 20 ezres növekedésre számítottak.

A befektetők figyelme most a Fed Bangkokban felszólaló tisztviselőire, köztük Kevin Warsh jegybankelnökre irányul, akiknek nyilatkozatai támpontot adhatnak az amerikai jegybank következő lépésével kapcsolatban. Emellett csütörtökön teszik közzé az amerikai termelői árakra és a kiskereskedelmi forgalomra vonatkozó adatokat is.

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipgyártás egyik meghatározó szereplője, a TSMC szintén csütörtökön, az ázsiai kereskedési időszak későbbi szakaszában teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését.

Az olajpiacon a Brent típusú kőolaj ára 1,7 százalékkal, hordónként 104,20 dollárra csökkent. A kereskedők azt mérlegelték, hogy az amerikai szankciók enyhítése milyen hatással lehet a kínálatra, miközben a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat érő támadások továbbra is bizonytalanságot okoznak az energiapiacon.

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