Vérfürdő a részvénypiacon: brutális zuhanás söpört végig Ázsián, be kellett zárni a tőzsdét Szöulban

Csütörtökön jelentős eséssel nyitott Ázsiában a részvénypiac, a legnagyobb veszteségeket a technológiai beszállítói láncban érdekelt vállalatok szenvedték el. A vártnál gyorsabban emelkedő amerikai fogyasztói árak ugyanis felerősítették azokat a várakozásokat, amelyek szerint a Federal Reserve (Fed) még az idén kamatemelésre kényszerülhet.

Vérfürdő a részvénypiacon: brutális zuhanás söpört végig Ázsián, a techóriások is padlóra kerültek / Fotó: Anadolu via Reuters Connect

Szabályos zuhanás söpört végig a főbb tőzsdéken:

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai és csendes-óceáni részvényeket követő legszélesebb körű indexe 3,3 százalékot zuhant.

Az esést a dél-koreai KOSPI vezette 8 százalékos zuhanással,

a japán Nikkei 225 index 4,8 százalékkal gyengült.

Az amerikai S&P 500 index határidős e-mini kontraktusai 0,5 százalékos mínuszban álltak.

Az ázsiai részvénypiacokon tapasztalható eladási hullám kevésbé a technológiai szektor fundamentumainak hirtelen romlását tükrözi, sokkal inkább a tőkeköltségek újraárazását – kommentálta a helyzetet Charu Chanana, a Saxo Bank szingapúri vezető befektetési stratégája.

A dél-koreai értéktőzsde csütörtökön életbe léptette a teljes piacra kiterjedő kereskedési megszakítást.

A Korea Exchange (KRX) helyi idő szerint 12.38 órakor 20 percre felfüggesztette a Kospi-piacon jegyzett részvények kereskedését. A piacüzemeltető az idén kilencedik alkalommal alkalmazta ezt az intézkedést. A szöuli tőzsdén jelentős eladói nyomás nehezedett a félvezetőipari vállalatokra. A Samsung Electronics árfolyama napközben 8-9 százalék közötti mértékben, az SK Hynixé több mint 10 százalékkal csökkent.

Zuhanórepülésben a részvénypiac

„A befektetők nem azt kérdőjelezik meg, hogy létezik-e kereslet a mesterséges intelligencia iránt. Egyre inkább az foglalkoztatja őket, hogy mennyit érdemes fizetniük ezért a növekedésért egy olyan környezetben, ahol a kamatok magasak, ingadoznak, és akár ismét emelkedhetnek is” – tette hozzá Charu Chanana.

Az előző napi amerikai kereskedésben a Wall Street vezető részvényindexei már sorozatban a harmadik napjukat zárták veszteséggel, miután a szeptemberi amerikai fogyasztói árindex a vártnál nagyobb mértékben emelkedett.

Az S&P 500 index 1,1 százalékot,

a technológiai túlsúlyú Nasdaq Composite 1,9 százalékot esett,

a félvezetőgyártók teljesítményét követő index már a hatodik egymást követő kereskedési napon gyengült.

A magasabb kamatok lehetősége különösen érzékenyen érintette az Oracle, a CoreWeave és más, mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok részvényeit, amelyek árfolyamára jelentős hatással vannak a finanszírozási költségek.

Bár az eladási hullámot kezdetben a vártnál magasabb inflációs adat váltotta ki, a mai esés fő mozgatórugója a technológiai szektor volt

– írták elemzésükben a JPMorgan szakértői. „Ismét a mesterséges intelligenciához kapcsolódó aggodalmak kerültek előtérbe, különösen a finanszírozási kockázatok és a tőzsdei bevezetések időzítése” - tették hozzá.