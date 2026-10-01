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Hatalmasat kaszál a szomszédban a Revolut, miközben magyar ügyfelek tömegei tűntek el nyomtalanul – ez áll a furcsa jelenség mögött

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Átlépte az ötmilliót a fintech szolgáltató ügyfeleinek száma Romániában. A Magyar Fióktelep elindítása óta közel 300 000 magyar felhasználót veszíthetett el a Revolut.
VG
2026.10.01, 11:12
Frissítve: 2026.10.01, 11:13

Fontos mérföldkőhöz érkezett keleti szomszédunkban a Revolut: a pénzügyi szolgáltató immár 5 millió felhasználóval rendelkezik Romániában. A román piac régóta kiemelt jelentőségű a Revolutnál, hiszen a lakosságból sokan járnak külföldre dolgozni, vagy rokonuk küld haza pénzt más országból, így a fintech szolgáltató könnyen megtalálta ügyfeleit az országban – számolt be róla a Revb portál.

Company branding at the offices of Revolut Ltd. near La Bourse in Paris.
Romániában fontos mérföldkövet ünnepelt a Revolut / Fotó: Nathan Laine

A vállalat valamivel több két évvel ezelőtt, 2024. augusztusában jelentette be a helyi fióktelep elindítását, akkor 4 millió ügyfelet számlált a cég az Romániában. A fióktelep elindulását követő 2 év alatt 25 százalékkal tudta növelni helyi ügyfelei számát a szolgáltató, és a legfrissebb bejelentés szerint átlépte az 5 milliós felhasználószámot is. Mivel a becslések szerint jelenleg mintegy 18,8 millió fő él Romániában, ez azt is jelenti, hogy nagyjából minden harmadik román felnőtt az ügyfelük.

Romániában nem csak helyi IBAN adatokat hozott a fióktelep indítása, hanem elérhető a Revolut által biztosított személyi hitel is (ez 2022 óta elérhető, jóval a fióktelep indulása előtt jelent meg).

Magyarországon falakba ütközött a Revolut

A friss adatok azt mutatják, hogy lakosságarányosan is erősebb a román piac a magyarnál, hiszen miközben Magyarországon a lakosság csaknem 21 százaléka rendelkezik Revolut számlával, addig Romániában ez az árny már 26,5 százalék.

Érdekesség, hogy a Magyar Fióktelep bevezetése óta “eltűnt” 300 ezer magyar felhasználó. A Revb egy korábbi cikkében arról írt, hogy még 2026. március 17-én, amikor először kiküldte a fióktelep indításról szóló sajtóközleményt a Revolut kommunikációs csapata, 2,3 milliós lakossági ügyfélbázisról írtak. Ezzel szemben amikor júliusban beszámolt a Revolut a Magyar Fióktelep alá migrálásról, akkor arról beszélt, hogy több mint 2 millió ügyfelet helyezett át. Vagyis valahol eltűnt 300 ezer felhasználó március közepétől július elejéig.

Ez összefügghet a fióktelep indításával együtt járó változásokkal is, hiszen megjelentek például az önálló bírósági végrehajtói inkasszók, a tranzakciós díj, illetve a magyar számlák átállását követő adatellenőrzések egyes felhasználóknál.

A Revolut azonban optimista a magyar piaccal kapcsolatban, Wiktor Stopa, a bank a közép- és kelet-európai, valamint a nyugat-európai régió növekedésért felelős vezetője a vállalat nyári sajtóbeszélgetésén kijelentette, hogy Magyarország a Revolut tíz legfontosabb piaca közé tartozik.

pénzügy
Románia
fintech
Magyarország
Revolut
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