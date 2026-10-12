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A rijádi reptér elleni támadás lehet a gyújtókanóc: centikre Amerika attól, hogy vérbe borítsa a Közel-Keletet – Trump józanságán múlik most minden

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az elmúlt évtized legvéresebb merényletét követték el Szaúd-Arábiában a jemeni húszi lázadók a hétvégén, amelyben 12-en meghaltak és több százan megsebesültek. Az incidens aligha jött jókor Donald Trump amerikai elnöknek, három hét múlva ugyanis Amerikában félidős választásokat tartanak, és a Republikánusok esélyei finoman szólva sem biztatóak. Minden közvélemény-kutatás szerint ezt a választás elveszítik a republikánusok, amiben vastagon benne van Trump elhibázott iráni konfliktusa. November után azonban az elnöknek is fel kell tennie a kérdést: eljött-e az idő, hogy végre rendet tegyen a Közel-Keleten, még jobban belebonyolódva a konfliktusba.
Járdi Roland
2026.10.12, 10:30
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Egy évtized nem látott véres események rázták meg Szaúd-Arábiát a hétvégén. Jemeni húszik támadást indítottak a rijádi repülőtér ellen, az incidensben 12-en meghaltak és több mint 300-an megsebesültek.

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A rijádi reptér elleni támadás lehet a gyújtókanóc: centikre Amerika attól, hogy totális háborúvá váljon az iráni konfliktus – Trump józanságán múlik most minden Fotó: Sainuddeen Alanthi / Shutterstock

A rijádi reptér elleni támadás lehet a gyújtókanóc: centikre Amerika attól, hogy vérbe borítsa a Közel-Keletet – Trump józanságán múlik most minden

A húszik nem véletlenül fordultak Szaúd-Arábia ellen, a királyság az elmúlt hetekben fokozta katonai szerepvállalását Jemenben, csapásokat vetett be a húszik ellen, illetve támogatta a jemeni kormány ellentámadását, miután a csoport a múlt hónapban stratégiai területeket foglalt el a Vörös-tenger partján – írja a Reuters. A húszik vezette jemeni külügyminisztérium vasárnap már azt közölte, hogy a a szaúdi katonai fellépés Jemenben erősebb választ fog kiváltani, sőt, fellépésüket a viszonosság elve fogja vezérelni.

Amíg a szaúdi ellenség nem hagyja abba az agresszióját és beavatkozását Jemenben, Isten akaratával még rosszabb jön”

– áll a minisztérium közleményében, amelyet a húszik vezette Al-Masirah televízió sugárzott. A szaúdi repülőtér elleni legutóbbi támadást arab országok, köztük Irak, Libanon és Szíria, valamint António Guterres, az ENSZ főtitkára és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is elítélte .

„Irán megbízottjainak támadásai erőszakspirálba taszítják a régiót” – írta Von der Leyen vasárnap az X-en. Az Európai Bizottság elnöke szerint a támadással a lázadók destabilizálják a kulcsfontosságú globális közlekedési és energiacsomópontokat. 

Több mint egy évtizedes a jemeni konlfiktus

A mostani eszkaláció hátterében a több mint egy évtizede tartó jemeni konfliktus áll. A szaúdiak és a húszik 2015-ben kezdtek harcolni, amikor a királyság belépett a jemeni polgárháborúba a nemzetközileg elismert kormány nevében. A húszik az ország jelentős részét, köztük a fővárost, Szanaát ellenőrzik, miközben a nemzetközileg elismert jemeni kormányt Szaúd-Arábia támogatja. A szaúdi vezetés október elején újabb katonai műveleteket indított, amelyekre a húszik rakéta- és dróntámadásokkal válaszoltak.

A lázadók az elmúlt években jelentős rakéta- és drónkapacitást építettek ki, részben iráni technológiai támogatással. A Financial Times elemzése szerint már nem pusztán gerillaszervezetként működnek: olyan katonai képességekkel rendelkeznek, amelyekkel stratégiai infrastruktúrát és nemzetközi hajózási útvonalakat is fenyegethetnek.

Különösen fontos a Vörös-tengert az Ádeni-öböllel összekötő Báb el-Mandeb-szoros. A térségben megerősödő húszi jelenlét veszélyezteti a kereskedelmi hajózást és az energiaszállítást. Eközben a Hormuzi-szorosban is folytatódnak a tankerhajók elleni támadások és a tengeri közlekedést akadályozó műveletek. A két stratégiai tengeri útvonal egyidejű bizonytalansága a globális energiapiac számára is komoly kockázatot jelent.

A legrosszabbkor jött Trumpnak a támadás

Donald Trump számára a rijádi támadás időzítése különösen kellemetlen. Az amerikai elnök október 8-án még arról beszélt, hogy a november 3-i félidős választások előtt nem kíván újabb csapásokat mérni Iránra.

A szombati támadás után azonban fordult a kocka. Trump azt mondta, hogy mérlegeli, hogy az Egyesült Államoknak csatlakoznia kellene-e a lázadók elleni szaúdi csapásokhoz. „Lehet. Meg fogjuk vizsgálni” – fogalmazott és azt ígérte, hogy "nagyon gyorsan cselekszik.”

Trump dilemmája világos: ha katonailag beavatkozik, az Egyesült Államok még mélyebbre sodródhat a közel-keleti konfliktusba. Ha viszont nem tesz érdemi lépéseket, az kérdéseket vethet fel Washington szövetségeseinek védelmével és az amerikai elrettentő erő hitelességével kapcsolatban. A döntést tovább nehezíti, hogy a halottak között amerikai állampolgár is van. 

A katonai válasz ráadásul nem feltétlenül hozna gyors eredményt. A húszik korábban is túlélték a jelentős amerikai, brit és izraeli légicsapásokat. Egy újabb hadművelet csökkentheti bizonyos katonai képességeiket, de nem garantálja a rakétatámadások megszűnését. A másik lehetőség a diplomácia. Washington közvetítők bevonásával próbálhatja korlátozni a konfliktust, miközben továbbra is támogatja Szaúd-Arábia légvédelmét. Egy ilyen megoldás azonban nehezen képzelhető el a szaúdi–jemeni harcok mérséklése és az Iránnal fennálló feszültségek kezelése nélkül.

Az iráni háború árnyékában

A jemeni konfliktus újabb fellángolása összefügg a hónapok óta tartó amerikai–iráni háborúval. A Washington és Teherán közötti tárgyalások elakadtak, a Hormuzi-szoros lezárása kapcsán a tengeri szállítás bizonytalansága pedig tovább növeli a gazdasági nyomást.

Az iráni vezetés a tengeri blokád feloldását sürgeti, miközben az amerikai kormányzat katonai és gazdasági eszközökkel próbál nyomást gyakorolni Teheránra. Ebben a helyzetben a húszik támadásai újabb nyomásgyakorlási lehetőséget jelentenek az Iránnal szövetséges erők számára. Ugyanakkor az iráni támogatás ténye önmagában nem bizonyítja, hogy Teherán közvetlenül rendelte el a rijádi támadást.

A háború gazdasági következményei már most is érezhetők. Az energiapiaci bizonytalanság, a dráguló üzemanyag és a nemzetközi szállítás zavarai az amerikai fogyasztókat is érintik. Egy további katonai eszkaláció ezért nemcsak biztonságpolitikai, hanem gazdasági kockázatot is hordoz.

Három hét múlva választanak az amerikaiak

A konfliktus politikai jelentőségét a november 3-i félidős választások adják. Trump neve ugyan nem szerepel a szavazólapokon, de a választók a képviselőház és a szenátus összetételéről döntenek, ami alapvetően befolyásolhatja az elnök következő két évének mozgásterét.

A republikánusok jelenleg mindkét kongresszusi kamarában többséggel rendelkeznek, ám a közvélemény-kutatások jelentős elégedetlenséget mutatnak.

A Pew Research Center október 8-án közzétett felmérése szerint az amerikai felnőttek mindössze 30 százaléka elégedett Trump elnöki teljesítményével, míg 68 százalék elégedetlen. A szeptember 28. és október 4. között végzett kutatásban a regisztrált választók 44 százaléka a demokratákat, 36 százaléka a republikánusokat támogatta a képviselőházi választásra vonatkozó kérdésben.A Morning Consult októberi mérése szintén demokrata előnyt mutatott: a valószínű szavazók körében hét százalékponttal vezettek a republikánusok előtt.

Ezek országos adatok, nem jelentenek biztos előrejelzést az egyes választókerületek eredményére. A szenátusi és képviselőházi választás eltérő politikai és földrajzi feltételek között zajlik. A felmérésekből ugyanakkor látszik, hogy Trumpnak a háború mellett a gazdasági elégedetlenséggel is számolnia kell.

A háború a republikánusok kampányát is nehezíti

A Pew kutatásában a regisztrált választók 84 százaléka nevezte nagyon fontos választási kérdésnek a gazdaságot. Az Irán elleni katonai fellépés kezelésével mindössze az amerikaiak egyharmada volt elégedett. 

Egy október 9-én ismertetett Reuters/Ipsos-felmérésben a válaszadók 78 százaléka Trump politikáját is felelősnek tartotta a megélhetési költségek emelkedéséért.  A kutatás szerint a republikánus szavazók között is jelentős az elégedetlenség az árak alakulásával.

A rijádi támadás ezért egy már meglévő politikai problémára rakódik rá. A választók számára nem feltétlenül a közel-keleti katonai erőviszonyok jelentik az elsődleges kérdést, hanem az, hogy a konfliktus meddig tart, mennyibe kerül, és miként hat a mindennapi életükre.

A következő napok dönthetnek az eszkalációról

Szaúd-Arábia határozott válaszlépéseket helyezett kilátásba, miközben a húszik további támadásokkal fenyegetnek. A nemzetközi közösség több szereplője, köztük az ENSZ is elítélte a repülőtér elleni csapást. Trump előtt most több, egymással összefüggő döntés áll: milyen mértékben támogatja a szaúdi katonai választ, fenntartja-e az Irán elleni újabb csapások elhalasztását, és képes-e diplomáciai úton mérsékelni a konfliktust. A rijádi támadás egyelőre nem teszi elkerülhetetlenné az amerikai katonai beavatkozást, de jelentősen megnövelte annak politikai és biztonsági tétjét. Az amerikai elnök számára a legfontosabb kérdés immár nemcsak az, hogyan reagáljon a támadásra, hanem az is, miként akadályozhatja meg, hogy a közel-keleti háború újabb szakasza a választási kampány utolsó heteit is meghatározza.

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