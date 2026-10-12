Egy évtized nem látott véres események rázták meg Szaúd-Arábiát a hétvégén. Jemeni húszik támadást indítottak a rijádi repülőtér ellen, az incidensben 12-en meghaltak és több mint 300-an megsebesültek.

A rijádi reptér elleni támadás lehet a gyújtókanóc: centikre Amerika attól, hogy totális háborúvá váljon az iráni konfliktus – Trump józanságán múlik most minden Fotó: Sainuddeen Alanthi / Shutterstock

A rijádi reptér elleni támadás lehet a gyújtókanóc: centikre Amerika attól, hogy vérbe borítsa a Közel-Keletet – Trump józanságán múlik most minden

A húszik nem véletlenül fordultak Szaúd-Arábia ellen, a királyság az elmúlt hetekben fokozta katonai szerepvállalását Jemenben, csapásokat vetett be a húszik ellen, illetve támogatta a jemeni kormány ellentámadását, miután a csoport a múlt hónapban stratégiai területeket foglalt el a Vörös-tenger partján – írja a Reuters. A húszik vezette jemeni külügyminisztérium vasárnap már azt közölte, hogy a a szaúdi katonai fellépés Jemenben erősebb választ fog kiváltani, sőt, fellépésüket a viszonosság elve fogja vezérelni.

Amíg a szaúdi ellenség nem hagyja abba az agresszióját és beavatkozását Jemenben, Isten akaratával még rosszabb jön”

– áll a minisztérium közleményében, amelyet a húszik vezette Al-Masirah televízió sugárzott. A szaúdi repülőtér elleni legutóbbi támadást arab országok, köztük Irak, Libanon és Szíria, valamint António Guterres, az ENSZ főtitkára és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is elítélte .

„Irán megbízottjainak támadásai erőszakspirálba taszítják a régiót” – írta Von der Leyen vasárnap az X-en. Az Európai Bizottság elnöke szerint a támadással a lázadók destabilizálják a kulcsfontosságú globális közlekedési és energiacsomópontokat.

Több mint egy évtizedes a jemeni konlfiktus

A mostani eszkaláció hátterében a több mint egy évtizede tartó jemeni konfliktus áll. A szaúdiak és a húszik 2015-ben kezdtek harcolni, amikor a királyság belépett a jemeni polgárháborúba a nemzetközileg elismert kormány nevében. A húszik az ország jelentős részét, köztük a fővárost, Szanaát ellenőrzik, miközben a nemzetközileg elismert jemeni kormányt Szaúd-Arábia támogatja. A szaúdi vezetés október elején újabb katonai műveleteket indított, amelyekre a húszik rakéta- és dróntámadásokkal válaszoltak.